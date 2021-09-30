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Транспорт
TJ

Uber временно приостановил работу в Брюсселе в знак протеста против запрета на смартфоны за рулём Статьи редакции

Компания назвала акцию «беспрецедентной и исключительной» в Европе, а также призвала своих клиентов присоединиться к протесту против устаревших правил.

35 35 комментариев
1587 просмотров

Утром 30 сентября Uber объявила о временном прекращении своей работы в столице Бельгии Брюсселе. Оно не работало в городе три часа — с 8:30 до 11:30 утра по местному времени. Таким образом компания поддержала акции протестов водителей из-за запрета использовать смартфоны во время вождения. Об этом пишет Bloomberg.

Пользователи сервиса такси получили сообщение, в котором сказано, что причина временного отключения приложения в городе — невыполнение местными властями обещаний обновить существующие законы к лету 2021 года.

Правила, которые действую в Бельгии сейчас, разработали в 1995 году. Они включают в себя устаревшие меры — например, запрет водителям пользоваться смартфонами. В результате этого водители, которые используют приложение Uber, чтобы доставить вас к месту назначения, получают штрафы и рискуют лишиться автомобиля.

из сообщения Uber к клиентам сервиса

В компании назвали акцию, которую проводят совместно с водителями, «исключительной и беспрецедентной» в Европе. В Uber также отметили, что из-за запрета водители сервиса «опасаются за свою работу и будущее».

Сообщение от Uber

Компания призвала своих клиентов присоединиться к протесту и усилить давление на местное правительство. «Если сейчас мы не сможем добиться реформы, то можем лишиться тех возможностей в мобильности по городу, которые у вас есть как у клиентов такси», — сказали в Uber.

  • В марте 2021 года глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Вервурт объявил, что городское законодательство о такси обновлено и отныне водителям Uber запрещено брать заказы с помощью приложения для смартфонов. Это связано с тем, что водители не должны отвлекаться на устройство во время вождения автомобиля.
  • Водители, которые продолжат использовать смартфоны могут получить штраф, а также временно или бессрочно лишиться лицензии. Кроме того, за это нарушение власти могут конфисковать автомобиль.

#новость #uber #бельгия

35 35 комментариев
6
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35 комментариев
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Азиатский Таксист

Хорошо что мы в России.
И каждый водитель вправе, чекать ленту инсты, пить кофе, переключать передачи, давать сдачи, разговаривать по телефону куря и всё это на ходу.

Извините, я просто раньше на маршрутке работал, вспомнилось.

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6
БАБКА В ЗАСАДЕ

Не понял. Так запрещено пользоваться вообще? Или во время движения? Или и во время стоянки? Нихрена не понятно

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1
Termit Development

Вообще запрещено! Водитель обязан перед началом движения убрать смартфон в карман или сумку! Если полицейский увидит смартфон в салоне, то это штраф конский, либо лишение прав, либо арест автомобиля как потенциального оружия в руках беспечного гражданина!
*совсем охуели - смартфон им в дороге нужен!))

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6
Anton Kostenko

Это не правда.

Вот что писал The Brussels Times в марте, когда собственно началась вся история:

Using any kind of electronic device behind the wheel of a car while driving should be illegal, says Interior Minister Annelies Verlinden, calling for an expansion to the law that currently only bans the use of smartphones.

She argues that the legislation doesn’t take into account many of the technological advances made in the 20 years since the mobile phone ban was first introduced into the Belgian Highway Code.

She specified that the ban would only apply to a device not attached to the vehicle, so as not to include the touchscreen displays common in newer vehicles, or a cell phone attached to a special holder like those used for drivers to navigate using GPS on their phones.

А вот перевод (простите, мне лень писать его из головы, поэтому гуглопереводчик):

По словам министра внутренних дел Аннелис Верлинден, использование любых электронных устройств за рулем автомобиля во время вождения должно быть незаконным, и призывает к расширению закона, который в настоящее время запрещает использование только смартфонов.

Она утверждает, что в законодательстве не учтены многие технологические достижения, достигнутые за 20 лет с тех пор, как запрет на использование мобильных телефонов был впервые введен в Правила дорожного движения Бельгии.

Она уточнила, что запрет будет применяться только к устройству, не подключенному к транспортному средству, чтобы не включать сенсорные дисплеи, обычные в более новых транспортных средствах, или сотовый телефон, прикрепленный к специальному держателю, подобному тем, которые используются водителями для навигации с использованием GPS на своих автомобилях.

Иными словами - поставь телефон в крепленso as not to include the touchscreen displays common in newer vehicles, or a cell ие и принимай заказы на нем. Но нет, обязательно же надо держать телефон в руках и паралльно на нем видосики смотреть.

А на самом деле, история еще длиннее. Вся эти движуха продолжается уже больше 5 лет в формате войны таксистов, которые обязаны соблюдать все законы (и конечно ставят свой прайс) и убера, который собственно на эти законы тихо положил.
По законам Бельгии, на ходу связью могут пользоваться только легальные таксисты, прошедшие обучение, имеющие лицензию и т.д. Очевидно, что у водителей убера ее нет и вот собственно с этого все и началось.
Убер просит отменить этот запрет, таксисты давят на правительство и запрещают им это делась.
С одной стороны печально конечно, у такси в европе весьма злой ценник, с другой - тут и так мутных эмигрантов в убере и прочих такси-сервисах дофига и по сути никакой ответственности они, если что случись, не несут. Короче хрен знает, кто прав, кто виноват...

‘Ban all electronic devices behind the steering…
Using any kind of electronic device behind the wheel of a car while driving should be illegal…
www.brusselstimes.com
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9
Юрий Белоножкин

Комент круче «статьи», спасибо!

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1
MrMike3112 .

Любые электронные устройства? И электронные сигареты? И кардиостимулятор? 

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0
Театральный пистолет

А, ну то есть телефон все-таки можно воткнуть в держатель и ездить типа законно. Это меняет дело, я за такое.

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну если так, то это один из самых ебанутых законов которые я когда-то видел. Типа на панель навигации (которая встроена во многие авто) смотреть можно, а на смартфон который там же лежит - нельзя? Не говоря уже о том что я тупо могу положить телефон, забыть просто, и даже не смотреть на его экран ред.

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4
Termit Development

Европа полна ебанутых законов на самом деле! Вся боль в том, что их еще и исполняют - закон ведь! У нас просто забивают))

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3
БАБКА В ЗАСАДЕ

Я знаю я там жил. Я как вспоминаю закон об окупасах, до сих пор охуеваю 

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4
Nikolay Bonapartov

Помню около года назад слушал подкаст про оккупасов в Испании и просто не мог поверить своим ушам. Жесть дичайшая))

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Сейчас их можно выселить немного быстрее чем раньше. Но все-равно пиздец. У моей девушки родители живут в каталунии, там у них неподалёку был типа поселок коттеджный, в один дом залезли цыгане и стали жить. В итоге их выпизднули оттуда спустя несколько месяцев но они вынесли к херам всё, даже плитку с бассейна отодрали частично и унитаз отковыряли 

Ответить
3
Театральный пистолет

А почему их не арестовали за кражу и не заставили отрабатывать, пока не выплатят все? Не принято? ред.

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

1) Надо доказать что плитка там была
2) кражи меньше 300 евро или около того, не являются криминальным нарушением вообще, то есть челу как бы просто дают штраф 
3)... но платить он его конечно же не может потому что официального дохода нет
4) а часто и документов нет, и вообще малолетние дети на руках, общественность давит, Ада Колау ебучая тоже 
5) все это превращается в долгие  судебные разбирательства потому что факт наличия криминального деяния ещё не установлен, это все же не убийство
6) суды идут долго геморно и дорого, и в итоге ответчика даже если признают виновным, то взыскать с него компенсацию ни за ущерб ни за судебный процесс не получится скорее всего тк он же не имеет официального дохода 
7) в итоге это всё дикий гемор для пострадавшей стороны, и тратить кучу времени, нервов и денег ради небольшого шанса получить компенсацию - решают не многие  ред.

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0
Театральный пистолет

Жесть какая. В техасе бы просто морду набили и выкинули бы как минимум. Слышал прям ровно такую историю, чел с местными поехал в хижину бухать, а там кто-то обосновался, причем он даже не качал права а просто просил времени до завтра, набили морду и выкинули, и пофиг. На улице тоже тепло типа.

И там жалуйся, не жалуйся - владелец хижины выгнал, ни один шериф даже разбираться не будет. ред.

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну меня леваки в Европе заебали очень конкретно. Ебаных африканских упырей чуть ли в жопу не целуют. Содержат их на налоги нормальных местных и нормальных иммигрантов. Ебаная мэрша Барселоны после теракта ещё сильнее число ментов на улицах города снизила. Ой да короче, не хочу опять начинать ныть. Европа катится всем составом в полнейший пиздец. Да, их законы направлены на обеспечение физической безопасности и это хорошо и правильно. Но то что они довольно странно относятся к частной собственности и праву на неё, это огромный минус

Ответить
1
Театральный пистолет

Да. При этом если ты с во и приехал по правилам, то хрен че получишь, только после долгих мытарств и кучи времени и денег, и то не факт, а если ты дикарь приплыл на дырявой лодке, то пожалуйста. Я этого вообще не понимаю.

Ответить
0
Nikolay Bonapartov

Найс...А правда что владельца недвижимости могут ещё и посадить, если он начнёт слишком активно против оккупасов что-то предпринимать?

Ответить
0
Компьютерный пёс_анон

Правда)
но работать в этом направлении уже начали, к счастью

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Там же просто срок рассмотрения заявки в суде снизили? Или ещё что-то 

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Конечно. Поставил синяки окупасу - получил гору проблем с ментами, вплоть до больших штрафов и непродления резиденции на следующий год. То есть тебя выпизднут из страны.
Обрубил воду и свет - тоже проблемы тебе.
Разумеется тк все коммунальные платежи оформлены на тебя, ты будешь платить за свет и воду окупасам )))
Ну а если не дай Будда ты им там руку сломаешь или типа того - да, могут посадить. 
Доходит до смешного, что когда злой хозяин начинает ломиться в свой оккупированный дом и ругаться, окупасы сами вызывают ментов и те «успокаивают» хозяина чтобы не «дебоширил»

Ответить
1
Denis Jevlachov

Пацаны глушилки связи берут с собой. Выносят двери, выносят окупасов. Потом никто ничего не докажет.

Ответить
0
Театральный пистолет

А что с тач-магнитолами, которые работают по тому же принципу, только находятся не на торпеде на подставочке, а внизу-справа, что заставляет туда косить глаза и повышать аварийность намного больше?

Ответить
0
Termit Development

Так ещё всякие carplay есть же... Короче старообрядцы не делают менять закон, отсюда и брожения всякие

Ответить
0
Антон Штадлер

Это касается только таксеров

Ответить
0
Дмитрий Панин

А как навигатором пользоваться?

Ответить
3
Театральный пистолет

В том-то и прикол. никак. Там поэтому кроме убера другие бастовали.

Ответить
2
Яна Савельева

А че все раскудахтались? Статья же чисто хайповая) Ноль правды в ней

Ответить
–6
Artem Petrenkov

Bloomberg врёт?

Ответить
1
Яна Савельева

а че он не может врать?)))

Ответить
–3
Криминальный крюк

Ну есть Brussels Time еще как кросс референс
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/157531/uber-drivers-can-no-longer-use-smartphones-in-brussels-belgium-vervoort-mobility-van-den-brandt-heetch-constitutional-court/

Uber drivers can no longer use smartphones in…
People are sharply divided when it comes to whether the ride sharing service - and its business…
www.brusselstimes.com
Ответить
0
Криминальный крюк

И даже сам Uber

https://www.uber.com/en-BE/blog/supporting-the-brussels-driver-community/

Supporting the Brussels driver community | Uber…
Supporting the Brussels driver community
www.uber.com
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0
Юрий Белоножкин

 водители не должны отвлекаться на устройство во время вождения автомобиля

Вроде здравое требование. А то начинает такой во время движения зумить подслеповато или адрес набирать.

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0
Рябов Трофим

где то может и правильно с одной стороны, но действительно, а навигаторы?

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0

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Комментарий удален

Chr Chr

А попадают под такой запрет экраны в Тесле?

Или любые другие встроенные экраны, у которых функционал такой же как у смарта

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0
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