Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Приёмная
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Транспорт

Bild: Volkswagen закроет совместный с Bosсh проект по разработке системы автономного вождения — внутренние тесты показали, что технология «неконкурентоспособна»

В компаниях заявили, что «не комментируют слухи».

Фото Volkswagen
Фото Volkswagen
  • Bosch и Volkswagen договорились о совместной разработке системы беспилотного вождения в 2022 году. Её планировали интегрировать со всеми брендами автоконцерна (включает Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche и другие), пишет Reuters со ссылкой на немецкое издание Bild.
  • В проект вложили около €1,5 млрд. Однако, по словам источников Bild, он не оправдал ожидания и его решили свернуть. Внутренние тесты Volkswagen показали, что разработанная технология «неконкурентоспособна».
  • Решение также обусловлено стремлением автопроизводителя снизить расходы на фоне «борьбы» с пошлинами, дорогостоящего перехода на электромобили и роста конкуренции с китайскими брендами, отмечает Reuters.
  • В июне 2026 года издание Manager Magazin со ссылкой на источники рассказало, что Volkswagen хочет сократить запланированные инвестиции примерно на 15% — до чуть более €130 млрд в течение следующих пяти лет. Руководство также планирует «в корне реструктурировать» компанию, в том числе выделив основной бренд и производство запчастей в отдельные структуры.
  • Кроме того, компания рассматривает увольнение до 100 тысяч сотрудников и закрытие четырёх заводов в Германии. Закрытие трёх заводов автопроизводителя и одного предприятия Audi поставит под угрозу более 45 тысяч рабочих мест, отметили источники. Ещё 50 тысяч сотрудников Volkswagen планирует уволить к 2030 году по соглашению с профсоюзом.
Артур Томилко
Транспорт
BYD пообещала финансовые компенсации в случае аварий при использовании её системы автономного вождения в Китае

Речь о ремонте машин и возмещении ущерба имуществу и здоровью третьих лиц.

Фото BYD 

#новости #volkswagen #bosch

4
2
1