Bild: Volkswagen закроет совместный с Bosсh проект по разработке системы автономного вождения — внутренние тесты показали, что технология «неконкурентоспособна»

В компаниях заявили, что «не комментируют слухи». Фото VolkswagenBosch и Volkswagen договорились о совместной разработке системы беспилотного вождения в 2022 году. Её планировали интегрировать со всеми брендами автоконцерна (включает Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche и другие), пишет Reuters со ссылкой на немецкое издание Bild.В проект вложили около €1,5 млрд. Однако, по словам источников Bild, он не оправдал ожидания и его решили свернуть. Внутренние тесты Volkswagen показали, что разработанная технология «неконкурентоспособна».Решение также обусловлено стремлением автопроизводителя снизить расходы на фоне «борьбы» с пошлинами, дорогостоящего перехода на электромобили и роста конкуренции с китайскими брендами, отмечает Reuters.В июне 2026 года издание Manager Magazin со ссылкой на источники рассказало, что Volkswagen хочет сократить запланированные инвестиции примерно на 15% — до чуть более €130 млрд в течение следующих пяти лет. Руководство также планирует «в корне реструктурировать» компанию, в том числе выделив основной бренд и производство запчастей в отдельные структуры.Кроме того, компания рассматривает увольнение до 100 тысяч сотрудников и закрытие четырёх заводов в Германии. Закрытие трёх заводов автопроизводителя и одного предприятия Audi поставит под угрозу более 45 тысяч рабочих мест, отметили источники. Ещё 50 тысяч сотрудников Volkswagen планирует уволить к 2030 году по соглашению с профсоюзом.Артур ТомилкоТранспорт2 июняBYD пообещала финансовые компенсации в случае аварий при использовании её системы автономного вождения в Китае Речь о ремонте машин и возмещении ущерба имуществу и здоровью третьих лиц. #новости #volkswagen #bosch