В некоторых российских регионах таксисты стали реже выходить на линию из-за дефицита топлива

С 25 мая по 21 июня 2026 года средняя стоимость поездки по всей стране выросла на 8% год к году.Фото РБК Об этом «Ъ» рассказали участники рынка. По их оценкам, отток таксистов усилился на 5-20%.Водители стали реже выходить на линию, стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города из-за опасений остаться без топлива, говорит член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов.Тенденцию подтвердили в сервисе заказа такси «Максим». В «Яндекс Такси» от комментариев отказались.Отток водителей заметен по динамике трат россиян на поездки, отмечает «Ъ». По подсчетам «Сбер Индекса», на неделе с 22 по 28 июня 2026 года траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% при общем росте расходов на все категории товаров и услуг на 7,9%.Средняя стоимость поездки на такси в период с 25 мая по 21 июня по всей России выросла на 8% год к году, до 462 рублей, следует из данных T-Pay (платёжный сервис «Т-Банка»). По словам главы центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олега Амосова, «низкая динамика» цен связана с тем, что тарифы определяют не водители, а агрегаторы, которые используют для расчётов соотношение спроса и предложения.Если проблемы с топливом сохранятся, рентабельность услуг такси продолжит снижаться, а часть водителей станет ещё реже выходить на линию, отмечают опрошенные газетой эксперты.Перебои с поставками топлива начались в России в конце мая 2026 года. Ограничения на продажу бензина действуют уже более чем в 40 регионах.#новости #такси #бензин