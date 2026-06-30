Whoosh введёт обязательное обучение правилам езды на самокате для новых пользователей — за его прохождение сервис будет единоразово начислять бонусы для оплаты поездки

Всего 50 баллов.Источник: WhooshКикшеринг будет требовать, чтобы каждый новый пользователь перед своей первой поездкой прошёл обучение в приложении, сообщили в компании.Пройти курс правил дорожного движения могут и «старые» пользователи — за «прохождение» начислят баллы, которые можно использовать для оплаты поездки. Всего — 50 баллов, это примерно 50 рублей.Курс — это набор карточек с главными правилами для поездок в кикшеринге. Пользователю нужно только изучить их и согласиться с каждым.#новости #whoosh