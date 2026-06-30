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Евгения Евсеева
Транспорт

Whoosh введёт обязательное обучение правилам езды на самокате для новых пользователей — за его прохождение сервис будет единоразово начислять бонусы для оплаты поездки

Всего 50 баллов.

Источник: Whoosh
Источник: Whoosh
  • Кикшеринг будет требовать, чтобы каждый новый пользователь перед своей первой поездкой прошёл обучение в приложении, сообщили в компании.
  • Пройти курс правил дорожного движения могут и «старые» пользователи — за «прохождение» начислят баллы, которые можно использовать для оплаты поездки. Всего — 50 баллов, это примерно 50 рублей.
  • Курс — это набор карточек с главными правилами для поездок в кикшеринге. Пользователю нужно только изучить их и согласиться с каждым.

#новости #whoosh

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