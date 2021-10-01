Водители говорят, что цены выросли из-за отмены бонусов, а сам сервис уменьшил рекламу на фоне нового законопроекта о такси.

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Водители Didi в Казани жалуются в соцсетях на отсутствие заказов: им приходится ждать заявки от получаса до полутора часов. В результате многие уходят работать в другие сервисы — например, «Яндекс.Такси», пишет местное издание «Бизнес Online».

Как отмечает издание, причин может быть несколько. Первая — повышение цен. Месяц назад поездка в Didi была на 25-30% дешевле, чем в «Яндекс.Такси», а теперь ситуация иная — цены в китайском сервисе в 1,5-2 раза выше, чем у «Яндекса», поясняет «Бизнес Online».

Летом из-за низких цен и демпинга на сервис жаловались в ФАС сначала сервис такси «Максим» в Казани, а позже «Национальный совет такси». Didi давал пассажирам промокоды и скидки, которые значительно снижали цену поездок.

Теперь сервис сократил количество бонусов для клиентов, а рост цены привёл к снижению количества заказов. Кроме того, Didi поднял требования к уровню индекса водителей — если он падает, таксист теряет приоритет в выдаче заказов. Это отпугнуло водителей. При этом директор одного из местных таксопарков полагает, что сервис снова начнёт раздавать бонусы и вернёт таксистов.

Другая причина — новый законопроект о такси, который может обязать иностранные сервисы согласовывать условия работы с правительством и отчитываться о количестве водителей. Из-за него Didi уменьшил «агрессивную рекламную кампанию» по привлечению пассажиров, сообщил изданию директор другого местного таксопарка.

В России таких сервисов два — это Didi и Gett. При этом Gett частично передаёт заказы «Ситимобилу», поэтому это требование может его не затронуть. Опрошенные Forbes аналитики также считают, что законопроект направлен именно на Didi.