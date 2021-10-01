Казанские таксисты пожаловались на падение заказов в Didi на фоне роста цен Статьи редакции
Водители говорят, что цены выросли из-за отмены бонусов, а сам сервис уменьшил рекламу на фоне нового законопроекта о такси.
Водители Didi в Казани жалуются в соцсетях на отсутствие заказов: им приходится ждать заявки от получаса до полутора часов. В результате многие уходят работать в другие сервисы — например, «Яндекс.Такси», пишет местное издание «Бизнес Online».
Как отмечает издание, причин может быть несколько. Первая — повышение цен. Месяц назад поездка в Didi была на 25-30% дешевле, чем в «Яндекс.Такси», а теперь ситуация иная — цены в китайском сервисе в 1,5-2 раза выше, чем у «Яндекса», поясняет «Бизнес Online».
Летом из-за низких цен и демпинга на сервис жаловались в ФАС сначала сервис такси «Максим» в Казани, а позже «Национальный совет такси». Didi давал пассажирам промокоды и скидки, которые значительно снижали цену поездок.
Теперь сервис сократил количество бонусов для клиентов, а рост цены привёл к снижению количества заказов. Кроме того, Didi поднял требования к уровню индекса водителей — если он падает, таксист теряет приоритет в выдаче заказов. Это отпугнуло водителей. При этом директор одного из местных таксопарков полагает, что сервис снова начнёт раздавать бонусы и вернёт таксистов.
Другая причина — новый законопроект о такси, который может обязать иностранные сервисы согласовывать условия работы с правительством и отчитываться о количестве водителей. Из-за него Didi уменьшил «агрессивную рекламную кампанию» по привлечению пассажиров, сообщил изданию директор другого местного таксопарка.
В России таких сервисов два — это Didi и Gett. При этом Gett частично передаёт заказы «Ситимобилу», поэтому это требование может его не затронуть. Опрошенные Forbes аналитики также считают, что законопроект направлен именно на Didi.
В пресс-службе Didi заявили, что ситуация с количеством заказов стабильная, но согласились, что средняя стоимость поездки «незначительно подросла».
по сути субсидируют непопулярные точки города, чтобы ты всегда мог найти машину используя Яндекс. То есть маршрутчики ночью идут все спокойно спать, потому что не заработаешь толком, а такси ночью - не проблема, как раз по этой причине. Это не все объясняет, конечно, но тем не менее именно агрегатор обеспечивает такую возможность. Не только коэффициентами в общем заманивают водителей. ред.
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