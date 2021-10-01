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Транспорт
Евгения Евсеева

Казанские таксисты пожаловались на падение заказов в Didi на фоне роста цен Статьи редакции

Водители говорят, что цены выросли из-за отмены бонусов, а сам сервис уменьшил рекламу на фоне нового законопроекта о такси.

16 16 комментариев
2038 просмотров

Водители Didi в Казани жалуются в соцсетях на отсутствие заказов: им приходится ждать заявки от получаса до полутора часов. В результате многие уходят работать в другие сервисы — например, «Яндекс.Такси», пишет местное издание «Бизнес Online».

Как отмечает издание, причин может быть несколько. Первая — повышение цен. Месяц назад поездка в Didi была на 25-30% дешевле, чем в «Яндекс.Такси», а теперь ситуация иная — цены в китайском сервисе в 1,5-2 раза выше, чем у «Яндекса», поясняет «Бизнес Online».

Летом из-за низких цен и демпинга на сервис жаловались в ФАС сначала сервис такси «Максим» в Казани, а позже «Национальный совет такси». Didi давал пассажирам промокоды и скидки, которые значительно снижали цену поездок.

Теперь сервис сократил количество бонусов для клиентов, а рост цены привёл к снижению количества заказов. Кроме того, Didi поднял требования к уровню индекса водителей — если он падает, таксист теряет приоритет в выдаче заказов. Это отпугнуло водителей. При этом директор одного из местных таксопарков полагает, что сервис снова начнёт раздавать бонусы и вернёт таксистов.

Другая причина — новый законопроект о такси, который может обязать иностранные сервисы согласовывать условия работы с правительством и отчитываться о количестве водителей. Из-за него Didi уменьшил «агрессивную рекламную кампанию» по привлечению пассажиров, сообщил изданию директор другого местного таксопарка.

В России таких сервисов два — это Didi и Gett. При этом Gett частично передаёт заказы «Ситимобилу», поэтому это требование может его не затронуть. Опрошенные Forbes аналитики также считают, что законопроект направлен именно на Didi.

В пресс-службе Didi заявили, что ситуация с количеством заказов стабильная, но согласились, что средняя стоимость поездки «незначительно подросла».

#новость #didi

16 16 комментариев
8
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16 комментариев
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Super 72

Ахххх, таксисты же хотели чтобы поднялись цены! 
Бойтесь своих желаний, как говорится 
Будем ездить на автобусе, а таксисты будут без штанов. 

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23
bloger

и без этого будут без штанов, когда запустят беспилотное такси

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0
Bublikov Anton

К 2034г?

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2
Кигхриль Vselensky

Ред ред.

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–1
Повелитель Ондатр

Да, это очень смешно. Дождались )

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0
Ildarik ya

Этот самый диди ещё попробуй дождись. Я и сам перестал пользоваться услугами этого такси после того, как машину приходилось ждать по 40 минут и более. Зачем мне скидки и бонусы, если невозможно ими воспользоваться?

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8
Последний Шанс

Потому что водителям разрешили делать 20 пропусков заявок подряд. То есть 19 отменяешь , одну берешь , но потом её тоже отменяешь, незначительно процент отказов подрастет. Но потом снова 20 пропусков.
Не дождешься это такси нормально

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0
Sergey Ontime

Ничего, скоро конкуренция пропадёт. Останется пара игроков, и все устаканится. Цены будут выше, и от них деться будет некуда.

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3
Кигхриль Vselensky

Цены выше, комиссия для таксистов тоже выше))

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0
kav

Это спорный момент, когда не будет ценовых войн доить будут и пассажиров и водил

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0
Кигхриль Vselensky

Я про это и написал

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0
kav

А есть эксперты? До сих пор не понимаю в чем основная часть затрат агрегаторов такси? Ты же просто перепродаешь заказ через приложение, снимаешь 30% и все остальные проблемы и риски перекладываешь на таксопарк или водилу, почему все эти агрегаторы так жутко убыточны? ред.

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0
Иван Шеметов

вкладываются в бонусы , рекламу , промокоды
занижают цены , когда входят в регион и катают в убыток , чтобы убить мелких игроков , ну так Яндекс по стране колесил 

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1
Erik Gimaletdinov

по сути субсидируют непопулярные точки города, чтобы ты всегда мог найти машину используя Яндекс. То есть маршрутчики ночью идут все спокойно спать, потому что не заработаешь толком, а такси ночью - не проблема, как раз по этой причине. Это не все объясняет, конечно, но тем не менее именно агрегатор обеспечивает такую возможность. Не только коэффициентами в общем заманивают водителей.  ред.

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0
Сергей Корнилов

Никогда такого не было и вот опять! 😳

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0
Последний Шанс

Пусть они лучше расскажут как они работают по взломанным приложениям. Что то об этом они молчат.

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0
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Евгения Евсеева
Казанские таксисты пожаловались на падение заказов в Didi на фоне роста цен Статьи редакции

Водители говорят, что цены выросли из-за отмены бонусов, а сам сервис уменьшил рекламу на фоне нового законопроекта о такси.

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