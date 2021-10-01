Дептранс запустил в Новой Москве сервис карпулинга на автобусах Статьи редакции
Стоимость поездки 46 рублей.
- Жители могут заказать транспорт к нужной остановке через мобильное приложение, сообщил в Telegram Дептранс Москвы. Пассажиров будут развозить 30 автобусов, время ожидания — 30 минут.
- На первом этапе автобусы «По пути» будут возить до метро «Прокшино» и обратно из любой точки в зоне действия сервиса с 5:30 до 23:00. В тестовом режиме сервис будет доступен для жителей Воскресенского, Филимоновского, Сосенского, Десеновского поселений. Стоимость поездки 46 рублей.
- Чтобы воспользоваться сервисом, надо скачать приложение «Московский транспорт», указать начальную и конечную точки маршрута, выбрать маршрут и оплатить проезд, подождать автобус на указанной в приложении остановке. При входе в автобус нужно отсканировать QR-код.
- Запуск сервиса на территории ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) власти Москвы анонсировали в феврале.
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