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Транспорт
Nazigul Jusupova

Дептранс запустил в Новой Москве сервис карпулинга на автобусах Статьи редакции

Стоимость поездки 46 рублей.

  • Жители могут заказать транспорт к нужной остановке через мобильное приложение, сообщил в Telegram Дептранс Москвы. Пассажиров будут развозить 30 автобусов, время ожидания — 30 минут.
  • На первом этапе автобусы «По пути» будут возить до метро «Прокшино» и обратно из любой точки в зоне действия сервиса с 5:30 до 23:00. В тестовом режиме сервис будет доступен для жителей Воскресенского, Филимоновского, Сосенского, Десеновского поселений. Стоимость поездки 46 рублей.
Зона действия сервиса Дептранс Москвы
  • Чтобы воспользоваться сервисом, надо скачать приложение «Московский транспорт», указать начальную и конечную точки маршрута, выбрать маршрут и оплатить проезд, подождать автобус на указанной в приложении остановке. При входе в автобус нужно отсканировать QR-код.
  • Запуск сервиса на территории ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) власти Москвы анонсировали в феврале.

#новости #дептранс #городскойтранспорт

2233 просмотров
24 24 комментария
17
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Характерный лолипоп

Что за словечки, карпулинг автобусом... Карпулинг автобусом - это когда водитель автобуса за гешефт тащит твой таз из ямы на тросике, вот что такое карпулинг автобусом. ред.

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13
useless uS

Внедорожный вариант - карпулинг трактором. 

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2
Old Nick

Если ты предложишь в глубинке осуществить местного карпулинг трактором могут и оглоблей приложить.

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4
Николай

Они там что, ебанулись в своих деревнях, трактор как коня с оглоблями запрягают? ред.

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0
KINCH

Теперь зашвыривать начнут не только в банках, но еще и в автобусах. ред.

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0
Sergei Bakotin

- Построить станции метро возле новостроек, а не в чистом поле — НЕТ!
- Регулярные рейсы от жк до метро в часы пик — НЕТ!

___

- Запустить карпулинг с ожиданием в 30 минут, чтобы от дома доехать до метро - да! ред.

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4
3216q114

У тебя есть шанс занять эту нишу, раз нечего нет.

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Всё плохо…

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–1
Андрей Николаев

что млять такое карпулинг? Каждый месяц какое-то новое словечко нахожу, заепали. Я так русский никогда не выучу!!!

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2
Тимур Ловпаче

когда тачки пулишь, че не ясного ред.

Ответить
1
Андрей Николаев

Что-что я делаю с тачками?

Ответить
1
useless uS

пулишь 

Ответить
3
Чтормит

Карпупинг же! От аглицкого poop

Ответить
0
Владислав

Поселение Десеновское недоступно. Ну да ладно.

#Троицкэтогде

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2
Влад Борщ

ИМХО с 23 до 5 утра спрос был бы выше, чем с 5 до 23.

Ответить
–2
Yan Varskii

Чет совсем не Пуля за 30 минут 🤔

Ответить
0
Понятный теркин30см

Если только 1 человек заказал, то автобус подадут?

Ответить
0
Понятный теркин30см

Дит изобрел blablacar?

Ответить
0
Сергей Исаков

Годная идея, чтобы автобус мог немного отклоняться от маршрута заезжая за страждущими людьми. Очень актуально для небольших населенных пунктов и прочих СНТ.

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0
Хозяин

Нужен карпулинг на троллейбусах!

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0
Денис Марченко

Нужен карпулинг на каршеринге

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0
Alex Olear

Тяжело конечно все это представить, и при такой стоимости на долго ли этот сервис, хотя ещё в феврале писали что он будет дешевле такси а сейчас уже 46р. И какое количество транспорта нужно пустить если вместимость 8-16 мест. ред.

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0
Валентин Потапов

Интересная тема. Я бы поучаствовал со своей программой в подобном проекте.

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0
ilia

Может, проще уже просто наладить сравнительно короткие маршруты до метро с достаточным количеством автобусов и выделенкой под них?А то даже ждать надо на остановке (!), указанной приложением, причем 30 (!) минут. ред.

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–1
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