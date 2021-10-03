Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Маша Цепелева

Кикшеринг Urent начал тестировать электровелосипеды — пока они недоступны для аренды Статьи редакции

Неделю назад электровелосипеды начал предлагать сервис Whoosh.

  • Коммерческий директор сервиса аренды электросамокатов Urent Илья Тимаховский рассказал в Instagram о новых электровелосипедах, обратил внимание «Трушеринг».
  • В компании подтвердили изданию, что закупили электровелосипеды для внутреннего тестирования, пока их нельзя арендовать.
  • Модель похожа на Ninebot Urban A200 c 26-дюймовыми колёсами и безвоздушными шинами. Электровелосипед может разгоняться до 25 км/ч и имеет запас хода в 80 км.
Электровелосипеды для тестирования Urent Instagram
  • В сентябре электровелосипеды начал предлагать кикшеринг Whoosh. Стоимость аренды начинается от 6 рублей за минуту + 50 рублей за активацию. Возвратный депозит — 500 рублей.

#новость #urent

397 просмотров
8 8 комментариев
3
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","urent"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 300904, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 03 Oct 2021 21:02:28 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Илья Бондаренко

Если Whoosh, Urent и другие игроки массово запустят свои велопрокаты, то Велобайку можно будет попрощаться с большей частью своих клиентов, ибо у них велосипеды убитые в хлам совсем.

Ответить
5
Эффективный крюк

тщательнЕе выбирайте, их всегда много на выбор. К чести Велобайка, они их чинят и меняют так часто, как могут, при том, что прокат стоит дешевле грязи.

Дисклаймер: пользуйтесь велосипедами на велодорожках, не надо соваться с ними в пешеходные зоны от слова совсем. 

Ответить
0
Василий Белогородов

Это касается также моноколес, самокатов...При этом у катающихся не так много выбора, где ехать, а ведь они представляют реальную опасность для пешеходов. Толчки - это ладно (не ладно), при мне наехали на ребенка и выглядело это довольно страшно, но там все обошлось. ред.

Ответить
0
Alex D

Когда уже сделают кабинку самоубийств, как было в Футураме?
Так они будут тихо убиваться, не мешая жить остальным...

Ответить
1
Alex Konin

Рассматривал электровелик как альтернативу метро для поездок на работу летом (когда в офис надо ехать). Кажется, что это крутая штука, надеюсь запустят массово в Москве

Ответить
0
Mikhail Dragunov

Предрекаю хаос везде, культуры нет вождения, дорог нет. Будет гора трупов и металлолома. ред.

Ответить
0
Ivan Shmelev

А зачем педали, если он электро?

Ответить
0
No Name

Зачем самокатчику вторая нога, если он электро?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Московский акселератор
Digital Health — все только продолжается!
2 2 комментария
0
IPQuorum
В Москве состоялась презентация фильма «Одна» о судьбе выжившей в авиакатастрофе 1981 года

30 сентября в Общественной палате РФ прошел премьерный показ документального фильма «Восемь минут до земли» режиссера Анастасии Сарычевой. Картина стала частью проекта «Одна» Кинокомпании ССБ-Кино, посвященного удивительной судьбе Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года в Приамурье.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Точка
Точка и интегратор Get8 – партнёр-amoCRM – запустили совместный сервис

Новый виджет банка для предпринимателей Точка в одной из наиболее популярных CRM-систем amoCRM автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки.

1 1 комментарий
2
Приёмная
Константин Бабкин
В кредите отказано, а по факту он был одобрен. Почему сотрудник Банка Тинькофф сказал неправду

Скажу сразу, что в Россию переехал в 2015 г. Получил РВП, затем ВНЖ и только в марте 2020 года получил паспорт гражданина Российской Федерации. Это означает, что никаких данных о моих финансовых операциях до15 июня 2015 года быть не могло. Оформил дебетовую карту Сбер и пользовался долгое время. Решил перейти на Тинькофф после того как Сбер ввел…

3 3 комментария
2
Маркетинг
Андрей Захаров
Как получить первые 100 регистраций на вашем web ресурсе или приложении

Последние несколько недель я начал продвигать свою площадку индивидуальных консультаций AnyAsk с помощью контент маркетинга и таргета в ВК. Результат получился для меня очень интересным и я сделал несколько выводов о которых поделюсь в данной статье.

19 19 комментариев
7
Маркетинг
Alexandra Kopelyan
Как устроена экономика продакт-плейсмента в кино и эффективен ли такой вид маркетинга Статьи редакции

В фильме «Изгой» с Томом Хэнксом роль второго плана исполняет волейбольный мяч производителя спорттоваров Wilson. Ему отводится десять с половиной минут экранного времени, но компания за это не заплатила ни цента. Как бренды попадают в высокобюджетные картины — в пересказе The Hustle.

Кадр из «Изгоя» Film.ru
65 65 комментариев
66
Сервисы
Маша Цепелева
Notion раздала промокоды для стартапов на $1500, которые действовали для всех — а через три дня обнулила счета Статьи редакции

Часть пользователей решили вернуть деньги обратно сами, но в поддержке не сразу поняли, в чём проблема.

19 19 комментариев
13
Северсталь
«Северсталь» стала резидентом платформы для поиска инноваций SberUnity

С помощью SberUnity «Северсталь» сможет автоматизировать технологический скаутинг и выбирать релевантные стартапы из перечня, а также у компании будет возможность размещать собственные запросы на инновационные технологии. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.

1 1 комментарий
3
Сервисы
kiriharu
Notion — ситуация с купонами или как собрать кучу карт

Совсем недавно в сети стали появляться новости с купонами, которые при активации дают 500 и 1000 долларов на баланс воркспейса. Естественно, новость разлетелась, начали появляться посты с промокодами:

49 49 комментариев
23
Еда
Маша Цепелева
«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал Dodo Pizzа за грязь и скучающих сотрудников Статьи редакции

Основатель и глава Dodo Brands зашёл в «ключевую локацию» в ТЦ «Афимолл» в Москве и написал отзыв о её работе.

233 233 комментария
60
Httpool
Что узнали зрители конференции по глобальному маркетингу GoGlobal! 2021 с международными спикерами

На официальном сайте goglobal.events выложена пятичасовая видеозапись конференции GoGlobal! 2021 с выступлениями спикеров о будущем цифрового маркетинга в меняющемся мире.

1 1 комментарий
0
Больше статей
null