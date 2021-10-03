Кикшеринг Urent начал тестировать электровелосипеды — пока они недоступны для аренды Статьи редакции
Неделю назад электровелосипеды начал предлагать сервис Whoosh.
- Коммерческий директор сервиса аренды электросамокатов Urent Илья Тимаховский рассказал в Instagram о новых электровелосипедах, обратил внимание «Трушеринг».
- В компании подтвердили изданию, что закупили электровелосипеды для внутреннего тестирования, пока их нельзя арендовать.
- Модель похожа на Ninebot Urban A200 c 26-дюймовыми колёсами и безвоздушными шинами. Электровелосипед может разгоняться до 25 км/ч и имеет запас хода в 80 км.
- В сентябре электровелосипеды начал предлагать кикшеринг Whoosh. Стоимость аренды начинается от 6 рублей за минуту + 50 рублей за активацию. Возвратный депозит — 500 рублей.
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