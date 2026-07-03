Продажи новых автомобилей в России за первую половину 2026 года выросли на 12% — до 679,8 тысячи штук

После падения в 2025 году. Источник: GlobalLookPressПо итогам января-июня 2026 года в России продали 679,8 тысячи новых автомобилей (до трёх лет), сообщил Минпромторг. В том числе: 610,3 тысячи легковых (+16% в годовом выражении), 39,9 тысячи лёгких коммерческих (-18%), 24,6 тысячи грузовых (-9,1%) и 4910 автобусов (-0,3%).Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 431 тысячу штук — это на 29,3% больше показателей первой половины 2025 года. В общем объёме рынка доля российской продукции достигла 63,4%.В июне продажи автомобилей, произведённых в России, составили 82,2 тысячи штук (+46,2%). Импортных — 45,3 тысячи. Всего за месяц продали 127,6 тысячи машин (+26,4%).По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в июне продали 118 тысяч новых автомобилей (+27,5%). За первую половину 2025 года — 600,8 тысячи штук (+10%). Разница в подсчётах возникает из-за того, что АЕБ не учитывает грузовые машины и автобусы.Рынок устойчиво растёт, отметили в организации, но предпосылок для дальнейшего «ускорения» нет. Значимыми ограничителями продолжают оставаться «фундаментальные факторы» — регуляторные меры, высокая ключевая ставка, повышение ставки НДС и колебания курса валют.Артур ТомилкоТранспорт13 янвПродажи новых легковых автомобилей в 2025 году сократились на 15,6% Среди причин спада дилеры называют высокую ключевую ставку и увеличение утильсбора.#новости #автомобили