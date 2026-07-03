«Яндекс» начал тестировать интерактивную карту с актуальной информацией о бензине — пока только для таксистов

После тестов доступ могут расширить на всех водителей.Источник: «Яндекс»Для карты используют обезличенные данные «Яндекс Заправок» о проливах топлива за последний час, сообщили в компании. К сервису подключено более 10 тысяч заправок в России.Пока карта доступна только водителям такси в приложении «Яндекс Про» — тем приходится заправляться чаще других автомобилистов, объясняют в компании.Также водители могут сами сообщать о ситуации на АЗС, чтобы обогащать карту свежими данными, — для этого нужно пройти опрос в приложении во время заправки или проезжая мимо АЗС.По итогам тестов «Яндекс» решит, запускать ли такую карту для всех автомобилистов.Как ещё проверить наличие топливаВ приложениях банков — в разделах «Топливо» у «Т-Банка», «Заправить авто» у «Сбера» и «Заправки» у ВТБ и «Альфа-банка». Ещё можно посмотреть данные в «Яндекс Заправках», в отзывах к АЗС в «Яндекс Картах» и «2ГИС», а также в приложениях самих заправок — например, у «Лукойла», «Газпромнефти», «Роснефти» и «Татнефти».Евгений ЧудовСервисы28 июня800 000 человек за два дня: как народная карта АЗС ГдеБЕНЗ стала массовым сервисом Два дня назад я запустил ГдеБЕНЗ — простую народную карту, на которой водители сами отмечают, что сейчас происходит на заправках.#новости #яндекс #бензин