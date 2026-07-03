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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс» начал тестировать интерактивную карту с актуальной информацией о бензине — пока только для таксистов

После тестов доступ могут расширить на всех водителей.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Для карты используют обезличенные данные «Яндекс Заправок» о проливах топлива за последний час, сообщили в компании. К сервису подключено более 10 тысяч заправок в России.
  • Пока карта доступна только водителям такси в приложении «Яндекс Про» — тем приходится заправляться чаще других автомобилистов, объясняют в компании.
  • Также водители могут сами сообщать о ситуации на АЗС, чтобы обогащать карту свежими данными, — для этого нужно пройти опрос в приложении во время заправки или проезжая мимо АЗС.
  • По итогам тестов «Яндекс» решит, запускать ли такую карту для всех автомобилистов.

Как ещё проверить наличие топлива

  • В приложениях банков — в разделах «Топливо» у «Т-Банка», «Заправить авто» у «Сбера» и «Заправки» у ВТБ и «Альфа-банка». Ещё можно посмотреть данные в «Яндекс Заправках», в отзывах к АЗС в «Яндекс Картах» и «2ГИС», а также в приложениях самих заправок — например, у «Лукойла», «Газпромнефти», «Роснефти» и «Татнефти».
Евгений Чудов
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#новости #яндекс #бензин

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