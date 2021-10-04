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Транспорт
Евгения Евсеева

Tesla снова обвинила Rivian в переманивании сотрудников и краже технологий Статьи редакции

Компании судятся с лета 2020 года.

  • Tesla пожаловалась в суд на Rivian ещё в июле 2020 года. Теперь компания утверждает, что даже иск не остановил Rivian — автопроизводитель продолжил переманивать сотрудников, пишет Bloomberg.
  • По данным Tesla, последний случай произошёл летом 2021 года. Компания «поймала с поличным» нескольких перебежчиков в Rivian при попытке передать технологии, связанные с производством аккумуляторных батарей нового поколения.
  • По мнению автопроизводителя, Rivian решила активизироваться, так как за десять лет своего существования компания не выпустила ни одного серийного электромобиля, что вызывает недовольство инвесторов. При этом в сентябре 2021 года Rivian уже выпустил свой первый электропикап, обогнав других конкурентов.
  • Суд согласился приобщить к делу новые обвинения и привлечь в качестве ответчиков ещё трёх бывших сотрудников. При этом судья отметил, что Tesla не привела достаточные доказательства передачи ценной информации Rivian.
  • В Rivian отметили, что информация, которую предоставила Tesla, не даёт понять, о какой технологии вообще идёт речь. По словам представителей компании, Tesla сообщила так мало подробностей, что невозможно установить, может ли переданная информация вообще считаться коммерческой тайной.
  • В августе 2021 Rivian запланировала IPO в США. Компания рассчитывает на оценку примерно в $80 млрд. При этом в заявке на размещение компания сообщила об убытках почти в $1 млрд за полгода, а с начала 2020 года Rivian потеряла больше $2 млрд.

#новость #tesla #rivian

584 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Иванка Сегодина

Там у Tesla снова рекорды по продажам. Своих владельцев нашли 241,300 машины за 3й квартал, что на 102,000 больше за тот же квартал годом ранее, а за весь 2019 год было продано около 367,500 машин.

Tesla sold 241,300 cars in the third quarter…
It sold a record number of vehicles in the third quarter
www.theverge.com
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2
Radna

Хз какие конкретно претензий у Теслы, но Rivan не смотря на убытки отсутствие продаж находится под крылом Amazon и Ford, проблем у компаний не будет. К тому же первые партий пикапа уже выходят с конвейера.

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1
Tv Box

 Tesla пожаловалась в суд на Rivian ещё в июле 2020 года. Теперь компания утверждает, что даже иск не остановил Rivian — автопроизводитель продолжил переманивать сотрудников, пишет Bloomberg.

Маску не нравится отсутствие крепостного права? У его отца в шахтах таких вольностей не было))

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–3
Syzygy

Тут речь о том, что с этими сотрудниками утекают и закрытые технологии. На обычную текучку всем пофигу.

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0
new_comment

А что сотрудникам память стирать что-ли? Маску нужно не иски строчить, а зарплаты поднимать.

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0
Tv Box

это обычная тема для абсолютно любой компании, работникам перед увольнением память не сотрешь.  Или маск  в свой спейс  х никого  не переманивал, нанимал одних  студентов с чистым, не испорченным коммерческим инжинирингом, рассудком? )

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0
Ruslan Umarkhanov

После массового копирования многих технологий Китаем компании в других странах: «Опа, а чё так можно было»😃

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0
Igor Shkarin

Ну когда уже IPO.

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0
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