Tesla снова обвинила Rivian в переманивании сотрудников и краже технологий Статьи редакции
Компании судятся с лета 2020 года.
- Tesla пожаловалась в суд на Rivian ещё в июле 2020 года. Теперь компания утверждает, что даже иск не остановил Rivian — автопроизводитель продолжил переманивать сотрудников, пишет Bloomberg.
- По данным Tesla, последний случай произошёл летом 2021 года. Компания «поймала с поличным» нескольких перебежчиков в Rivian при попытке передать технологии, связанные с производством аккумуляторных батарей нового поколения.
- По мнению автопроизводителя, Rivian решила активизироваться, так как за десять лет своего существования компания не выпустила ни одного серийного электромобиля, что вызывает недовольство инвесторов. При этом в сентябре 2021 года Rivian уже выпустил свой первый электропикап, обогнав других конкурентов.
- Суд согласился приобщить к делу новые обвинения и привлечь в качестве ответчиков ещё трёх бывших сотрудников. При этом судья отметил, что Tesla не привела достаточные доказательства передачи ценной информации Rivian.
- В Rivian отметили, что информация, которую предоставила Tesla, не даёт понять, о какой технологии вообще идёт речь. По словам представителей компании, Tesla сообщила так мало подробностей, что невозможно установить, может ли переданная информация вообще считаться коммерческой тайной.
- В августе 2021 Rivian запланировала IPO в США. Компания рассчитывает на оценку примерно в $80 млрд. При этом в заявке на размещение компания сообщила об убытках почти в $1 млрд за полгода, а с начала 2020 года Rivian потеряла больше $2 млрд.
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