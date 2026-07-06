Российский бренд Tenet показал новую модель — седан A8 на базе Chery Arrizo 8

Цены и дата начала продаж пока неизвестны.Источник: TenetАвтомобиль выпустят в двух версиях — с двигателями объёмом 1,6 и 2 л, пишет «Автопилот». Размеры: длина — 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм.Характеристики начального мотора не раскрываются, мощность более производительного составляет 197 л. с. и 375 Нм крутящего момента.Также у машины будет восьмиступенчатый «автомат». Разгон до 100 км/ч — за девять секунд.В салоне установлены 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. Есть панорамная крыша и многоцветная контурная подсветка салона, акустическая система Sony.Chery Arrizo 8. Источник: «Авто.ру»«АГР Холдинг» (бывший «Фольксваген Груп Рус») представил бренд Tenet в феврале 2025 года. Технологическое партнёрство заключили с Defetoo. Первые автомобили бренда начали собирать в Калуге в июле 2025-го. В августе компания открыла продажи кроссоверов Tenet T7 и T4, в сентябре — T8. Это «перелицованные» Chery: T4 — это Chery Tiggo 4, T7 — Chery Tiggo 7L, T8 — Chery Tiggo 8 Plus.В феврале 2026 года «АГР Холдинг» объявил о создании автомобильного бренда Jeland. Старт производства машин под этой маркой был запланирован на первую половину 2026 года. Тогда же представили и третью марку — Tenet Plus. Первая модель — кроссовер L6, идентичный китайскому Lepas L6 от Chery.#новости #tenet