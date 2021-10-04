Volvo проведёт IPO на Стокгольмской бирже Статьи редакции
В сентябре о планах выйти на биржу сообщила и «дочка» Volvo — производитель электромобилей Polestar.
- Volvo объявил о планах провести IPO на бирже Nasdaq в Стокгольме, так как автопроизводитель планирует привлечь деньги для ускорения перехода к полностью электромобильной компании, пишет The Verge.
- Дату размещения компания не сообщает. Volvo планирует привлечь около 25 млрд крон (примерно $2,86 млрд) путём выпуска новых акций. По данным источников WSJ, компанию могут оценить в в $25 млрд.
- Компания представила свой первый электромобиль на базе кроссовера XC40 в октябре 2019 года, а в марте 2021 года показала электрокар C40 Recharge.
- Владеющая Volvo китайская Geely продаст часть своих акций компании в рамках IPO, но не указывает, сколько именно. В начале этого года компания отказалась от плана полного слияния Volvo с автомобильным подразделением Geely.
- Также о планах выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией при оценке в $21 млрд объявила Polestar — «дочка» Volvo по производству электромобилей.
Так компания хочет привлечь новых специалистов и надеется, что такое предложение поможет выделиться среди других.
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