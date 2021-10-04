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Транспорт
Евгения Евсеева

Volvo проведёт IPO на Стокгольмской бирже Статьи редакции

В сентябре о планах выйти на биржу сообщила и «дочка» Volvo — производитель электромобилей Polestar.

  • Volvo объявил о планах провести IPO на бирже Nasdaq в Стокгольме, так как автопроизводитель планирует привлечь деньги для ускорения перехода к полностью электромобильной компании, пишет The Verge.
  • Дату размещения компания не сообщает. Volvo планирует привлечь около 25 млрд крон (примерно $2,86 млрд) путём выпуска новых акций. По данным источников WSJ, компанию могут оценить в в $25 млрд.
  • Компания представила свой первый электромобиль на базе кроссовера XC40 в октябре 2019 года, а в марте 2021 года показала электрокар C40 Recharge.
  • Владеющая Volvo китайская Geely продаст часть своих акций компании в рамках IPO, но не указывает, сколько именно. В начале этого года компания отказалась от плана полного слияния Volvo с автомобильным подразделением Geely.
  • Также о планах выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией при оценке в $21 млрд объявила Polestar — «дочка» Volvo по производству электромобилей.

#новость #volvo

401 просмотров
3 3 комментария
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3 комментария
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Alexandr Sibagatullin

И тут китайцы

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Павел Родюков

Вроде же не эстонская компания… 🤔

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Darth Revan

Нет, это исторически шведская компания. Но в 2010 её купил Gelly Holding Group

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0
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