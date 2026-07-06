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Таня Боброва
Транспорт

«Т-Банк» выпустил онлайн-карту АЗС с информацией о наличии бензина

Для неё используют обезличенные транзакции картами банка.

Источник: «Т-Банк»
Источник: «Т-Банк»
  • По словам компании, на карте отметили более 20 тысяч АЗС, на которых зафиксировали покупки бензина. Данные обновляются автоматически.
  • Для каждой станции показывают прогноз наличия АИ-92 и АИ-95. Там же водители могут отметить, есть ли бензин или очереди. Отдельно сервис отображает время последней зафиксированной покупки картой «Т-Банка» — это позволит понять, работает ли заправка.
  • Карта открыта для всех пользователей на сайте, через поиск в мобильном приложении банка по запросу «бензин» и на главной странице приложения «Авто.ру».
  • У «Т-Банка» также есть сервис «Топливо», но он работает только с партнёрскими АЗС, где можно расплатиться через приложение, и не показывает наличие бензина, уточняет «Т—Ж».
  • В начале июля 2026 года интерактивную карту с информацией о бензине начал тестировать «Яндекс». Он использует обезличенные данные «Яндекс Заправок» о проливах топлива за последний час. Пока карта доступна только водителям такси в приложении «Яндекс Про».

#новости #тбанк

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