«Т-Банк» выпустил онлайн-карту АЗС с информацией о наличии бензина

Для неё используют обезличенные транзакции картами банка.Источник: «Т-Банк»По словам компании, на карте отметили более 20 тысяч АЗС, на которых зафиксировали покупки бензина. Данные обновляются автоматически.Для каждой станции показывают прогноз наличия АИ-92 и АИ-95. Там же водители могут отметить, есть ли бензин или очереди. Отдельно сервис отображает время последней зафиксированной покупки картой «Т-Банка» — это позволит понять, работает ли заправка.Карта открыта для всех пользователей на сайте, через поиск в мобильном приложении банка по запросу «бензин» и на главной странице приложения «Авто.ру».У «Т-Банка» также есть сервис «Топливо», но он работает только с партнёрскими АЗС, где можно расплатиться через приложение, и не показывает наличие бензина, уточняет «Т—Ж».В начале июля 2026 года интерактивную карту с информацией о бензине начал тестировать «Яндекс». Он использует обезличенные данные «Яндекс Заправок» о проливах топлива за последний час. Пока карта доступна только водителям такси в приложении «Яндекс Про».#новости #тбанк