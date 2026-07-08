«Яндекс» открыл для всех пользователей карту, где можно посмотреть наличие топлива и очереди на заправку

Последние — пока в Москве и Санкт-Петербурге. Источник: «Яндекс»Посмотреть карту можно в приложении «Яндекс Заправки» или в «Яндекс Go» в разделе «Заправки», сообщила компания. После нужно нажать на иконку с надписью «Топливо на АЗС». До этого она работала только для таксистов.На карте можно посмотреть заправки, на которых недавно заправлялись, отфильтровать АЗС по нужному типу топлива и проверить очереди.Чтобы определить наличие топлива, «Яндекс» берёт разные данные: информацию от «Карт», данные о заказах топлива в «Заправках», результаты опросов водителей и технологию, схожую с той, что компания использует для определения пробок на дорогах. Какую — не говорят.Карта с топливом доступна по всей России, а вот с очередями — пока только в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие «недели» она заработает и в других городах.Карта АЗС с информацией о наличии бензина есть и у «Т-Банка».Артур МартыгинДеньги15:55Очереди на АЗС, запрет на экспорт и «Евро-3»: как топливный кризис сказывается на бизнесе, автомобилистах и машинах Некоторые сети АЗС ограничили отпуск, а оптовые цены начали расти. Удорожание логистики уже вынуждает маркетплейсы пересматривать тарифы, а возвращение бензина стандарта «Евро-3» грозит поломками автомобилям.#новости #бензин #яндекс