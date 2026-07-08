Сотрудники компании-разработчика электромобиля «Атом» пожаловались на задержки зарплат — «Ведомости»

Компания всё ещё рассчитывает начать серийное производство в 2026 году.Источник: «Атом» «Кама», которая готовит к серийному выпуску электромобиль «Атом», задерживает зарплаты, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление одного из работников компании в профсоюз. В первичной профсоюзной организации «Т1 клауд» уточнили, что в мае 2026 года задержка по зарлате была у 150 сотрудников компании, а с 25 июня она коснулась всех работников.По данным издания, среднесписочная численность персонала «Камы» в первом квартале 2026 года составляла 1259 человек. В июне, по словам «Т1 клауд», руководство обещало выплатить возникшую задолженность, но не все работники получили деньги. В кадровой службе одному из сотрудников якобы сказали, что 9 июля сформируют ведомость на выплату долгов по зарплате.Газета также ознакомилась с майской рассылкой кадровой службы и июньской презентацией для сотрудников: в них якобы сказано, что у компании возник кассовый разрыв из-за задержки траншей от банка ПСБ. Но эта информация не соответствует действительности, заявил изданию представитель ПСБ.Согласно обращению сотрудников, при увольнении их не могут рассчитать, а компания обязуется выплатить оставшиеся средства в неопределённые сроки, добавляет газета. По словам её источника, сокращения в компании — ежедневные. Он утверждает, что в ближайшее время ждут транш от одного из инвесторов проекта — это позволит покрыть долги.В компании заявили, что «Атом» находится на этапе перехода от разработки продукта к серийному производству: на разных этапах меняется потребность в компетенциях и составе команд. Это не влияет на сроки запуска серийного производства — оно запланировано на 2026 год. Задержки выплаты зарплат представитель «Камы» комментировать не стал.Таня БоброваТранспорт23 апр«Атом» открыл предпродажи своих электромобилей — забронировать машину можно за 150 тысяч рублей Сумму учтут в итоговой стоимости.#новости #атом