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Транспорт
Nazigul Jusupova

Петербургский завод вместе с Cognitive Pilot запустят серийное производство «умных» беспилотных тракторов в 2022 году Статьи редакции

Трактор будет стоить до 12 млн рублей.

33 33 комментария
1497 просмотров

Завод подписал соглашение с Cognitive Pilot — дочерним предприятием «Сбера» и Cognitive Technologies, которое занимается разработкой систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники, сообщили vc.ru в компании.

Компании будут работать над производством и продвижением обновлённого трактора «Кировец» К-7М с системой автопилота на базе ИИ Cognitive Agro Pilot. ИИ управляет движением трактора, сельхозорудиями и контролирует их состояние.

Система отправляет по мессенджеру владельцам тракторов отчёты о ходе работы и передаёт данные о состоянии машины с фотографиями и видео. Функция работает частично, полностью она будет доступна к 2022 году

Cognitive Pilot

Также с 2022 года датчики «умного» трактора будут собирать информацию, по которой система проанализирует состояние почвы, оценит вегетацию растений и повреждения. Трактор будет стоить от 8 млн до 12 млн рублей, сообщили в компании.

Обновлённая модель трактора «Кировец» К-7М, Cognitive Pilot
  • «Сбер» и Cognitive Technologies запустили совместное предприятие Cognitive Pilot в 2019 году. Компания предлагает автономные системы для сельхозтехники в 35 регионах России.
  • До конца 2022 года компания запланировала экспортировать 2000 систем Cognitive Agro Pilot, 700 — в США и Канаду, столько же — в страны Южной Америки.
«Фермы готовы покупать беспилотники уже сейчас…
Зачем команда Ольги Усковой делает беспилотные комбайны и поезда вместо такси, что в этом бизнесе…
vc.ru

#новости #беспилотники

33 33 комментария
9
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33 комментария
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Alexey Shklyaev

Почему-то у нас большинство новостей из высокотехнологичной сферы в будущем времени - запустит, полетит, построит и тп. Подозрительно!

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8
Basil

У Cognitive Technologies уже всё работает, ставят на John Deere и ещё другие проекты. Есть контракты и за рубежом и с нашими агрохолдингами. 
Вот, например, рабочий вариант
https://www.youtube.com/watch?v=fR2CeLYXZ_k ред.

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10
Alexandr Simonov

Иностранный агент значит

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5
Yuri Istomin

Неее, уникальная русская отверточная сборка:
- собирают первый раз за рубежом, потом разбирают.
- ввозят в Россию как комплектующие.
- заново собирают в России (второй раз, да!).
- гордо клеят шильдик "Сделано в России".

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–6
Антон Штадлер

Там же мужик сидит в кабине. Это не беспилотник, а помощник, как автопилот в Тесле

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0
Eugene Danilov

От создателей этой технологии была крутая большая статья на vc. Там не стоит задача избавиться от комбайнера. Проблема (внезапно) в том, что комбайнер во время работы должен одновременно контролировать несколько параметров (кромку поля, угол наклона косилки, я не особо эти термины запомнил) - и, во-первых, качественно это могут делать только очень опытные комбайнеры с опытом 10+ лет, а во-вторых, даже опытные комбайнеры не могут держать концентрацию подряд несколько часов, и к концу смены производительность падает: остаются непрокошенные участки, падает количество зерна с условного квадрантного метра. Программный помощник сильно разгружает комбайнера, берет не себя часть задач требующих максимальнойй концентрации (следить за кромкой, например) и заметно повышает производительность

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3
Yuri Istomin

Все упирается в законодательство, которое требует обязательного присутствия водителя/оператора/машиниста в транспорте.

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1
Антон Штадлер

Это мы уже слышали. Но тот же Ваймо в США не спешит расширять свой полностью беспилотный парк, хотя законодательство уже позволяет

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0
Злой Полушубок

А промышленная эксплуатация есть?
Или хотя бы, не демонстрационная поездка с оператором в кабине, а полностью автономная работа. Сам выехал из гаража, скосил поле, вернулся в гараж. Есть такое?

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0
Геннадий Томшин

Нет. 

Ростсельмаш делает что то такое, но еще далёк от полного автопилота.

С базы на поле и с поля до базы ведет механизатор.
На поле работает по картам и чем то похожим на радиометки. 

Но уже умеют общаться комбайн с трактором и машиной выгрузки  

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0
Разный спрей

Что может быть страшнее чем Кировец с автопилотом 🤷‍♂ Кировец с автопилотом с Сбербанка! 

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7
Sergei Timofeyev

Соединяю вас с оператором

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3
Alexandr Gunich

Это служба безопасности Сбербанка.
Обнаружена попытка уезда трактора в другую область.

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2
Константин Шукалов

Круто если так 🤓

Автопилот для сельского хозяйства - штука своеобразная тк дорожной разметки нет, а за колосьями может скрываться камень, например, или лежать человек, так что система должна быстро реагировать на основе данных компьютерного зрения.

Раньше на vc уже читал, что такая технология у нас есть и она работает. Круто, если ее коммерциализируют и масштабируют.

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2
Nathan Zachary

лежать человек

а то и два! )

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10
Константин Шукалов

Может быть и два, да :D

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0
shiva

))))

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0
Nikolay Bonapartov

хорошо, если два :)

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0
Василий Буров

А ракеты на них будут? А то вдруг америкосы прилетят бомбить наши умные трактора, а ракет нет. Непорядок!

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3
Alexandr Simonov

Это будут боевые трансформер тракторботы

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0
Николай Замотаев

~Советский~ российский мирный трактор?

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0
boj Ko

Ясно понятно

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2
Alexandr Gunich

Страна трактороколонка.

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0
Jack Hammer

Радуйся, что у нас хоть трактора свои есть.

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0
BearStrikesBack

Cognitive Agro Pilot

Нейминг у Сбера как всегда на высоте. Интересно, почему не СБЕР.АГРО Пилот?

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0
Аркадий Дорога

Потому что хотят протанчить John Deere  и сорвать aggrо

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0
Борис Б

Наверное потому, что эта компания не имеет отношения к Сберу? ред.

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0
Алексей Дымов

Крутой проект. Комбайны российские очень хорошо продаются. Теперь, возможно, и тракторы тоже будут нормальные. 

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0
KINCH

На квадрокоптер тоже установите автопилот, плиз 

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0
Serge Sokolov

Лапти из конденсаторной пленки. 

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0
Маркет СБКгрупп

а кондей там будет? А то в таких разработках о комфорте оператора напрочь забывают

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0
Yuri Istomin

водянки хватит думаю)))

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0
Serge Sokolov

Яндекс-такси уже приглашает "разметчиков". В смысле этот хренов ИИ нихрена сам не видит, пока ему тысяча разметчиков все не распишут по каждому кадру. А тут видимо нужно еще овсы от озимых отличать? 
https://we.toloka.ai/contribute/sdc?fbclid=IwAR1yLwoTjJlZl0lNsGfQFBRSoewbCUDt6V8CbpFmDOXcV4d2xl7k-iRdGcU 

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–4
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