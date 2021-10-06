Петербургский завод вместе с Cognitive Pilot запустят серийное производство «умных» беспилотных тракторов в 2022 году Статьи редакции
Трактор будет стоить до 12 млн рублей.
Завод подписал соглашение с Cognitive Pilot — дочерним предприятием «Сбера» и Cognitive Technologies, которое занимается разработкой систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники, сообщили vc.ru в компании.
Компании будут работать над производством и продвижением обновлённого трактора «Кировец» К-7М с системой автопилота на базе ИИ Cognitive Agro Pilot. ИИ управляет движением трактора, сельхозорудиями и контролирует их состояние.
Система отправляет по мессенджеру владельцам тракторов отчёты о ходе работы и передаёт данные о состоянии машины с фотографиями и видео. Функция работает частично, полностью она будет доступна к 2022 году
Также с 2022 года датчики «умного» трактора будут собирать информацию, по которой система проанализирует состояние почвы, оценит вегетацию растений и повреждения. Трактор будет стоить от 8 млн до 12 млн рублей, сообщили в компании.
- «Сбер» и Cognitive Technologies запустили совместное предприятие Cognitive Pilot в 2019 году. Компания предлагает автономные системы для сельхозтехники в 35 регионах России.
- До конца 2022 года компания запланировала экспортировать 2000 систем Cognitive Agro Pilot, 700 — в США и Канаду, столько же — в страны Южной Америки.
У Cognitive Technologies уже всё работает, ставят на John Deere и ещё другие проекты. Есть контракты и за рубежом и с нашими агрохолдингами.
Вот, например, рабочий вариант
https://www.youtube.com/watch?v=fR2CeLYXZ_k ред.
От создателей этой технологии была крутая большая статья на vc. Там не стоит задача избавиться от комбайнера. Проблема (внезапно) в том, что комбайнер во время работы должен одновременно контролировать несколько параметров (кромку поля, угол наклона косилки, я не особо эти термины запомнил) - и, во-первых, качественно это могут делать только очень опытные комбайнеры с опытом 10+ лет, а во-вторых, даже опытные комбайнеры не могут держать концентрацию подряд несколько часов, и к концу смены производительность падает: остаются непрокошенные участки, падает количество зерна с условного квадрантного метра. Программный помощник сильно разгружает комбайнера, берет не себя часть задач требующих максимальнойй концентрации (следить за кромкой, например) и заметно повышает производительность
Круто если так 🤓
Автопилот для сельского хозяйства - штука своеобразная тк дорожной разметки нет, а за колосьями может скрываться камень, например, или лежать человек, так что система должна быстро реагировать на основе данных компьютерного зрения.
Раньше на vc уже читал, что такая технология у нас есть и она работает. Круто, если ее коммерциализируют и масштабируют.
Яндекс-такси уже приглашает "разметчиков". В смысле этот хренов ИИ нихрена сам не видит, пока ему тысяча разметчиков все не распишут по каждому кадру. А тут видимо нужно еще овсы от озимых отличать?
https://we.toloka.ai/contribute/sdc?fbclid=IwAR1yLwoTjJlZl0lNsGfQFBRSoewbCUDt6V8CbpFmDOXcV4d2xl7k-iRdGcU
Пошаговая инструкция выстраивания ключевого процесса в любом современном бизнесе.
В отличие от нефти и угля, природный газ из-за своих физических свойств достаточно сложно транспортировать на дальние расстояния. Поэтому газовые рынки исторически формировались обособленно друг от друга. Благодаря технологиям сжижения природного газа (СПГ) эти рынки все больше интегрируются в единую систему, но процесс до сих пор не завершен и в…
Друзья, привет! В старых традициях «Трибуны», решил поделиться новостями стартапа Event Link — решения для появления ваших событий в приложении «Календарь», которое уже установлено на всех смартфонах.
Здесь про декларирование зарубежных счетов. Этот материал будет полезен владельцам счетов в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка.
Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.
Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.
Минфин предлагает усовершенствовать порядок выплаты налога на проценты по вкладам, а именно переносить неиспользованный остаток вычета на следующий год.
Главное из разговора Forbes c управляющим директором группы компаний «Яндекс».
Постковидная реальность стала для всего мира обыденностью, к которой с весны прошлого года люди успели приспособиться. И бизнес не исключение. Из-за кризиса на фоне пандемии перед компаниями встал выбор — искать новые пути развития или выбывать из общей гонки? В прошлом году мы провели опрос среди российских работодателей и узнали, что только 16%…
Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке я хотел бы поделиться простым способом найти точки роста кофейни или ресторана. Как мне кажется, мы с командой нашли интересный (и недорогой!) аналитический инструмент, возможно он будет полезен для кого-то еще.
Каким должен быть личный кабинет клиента логистической компании? Функциональным, информативным и удобным в использовании, скажете вы. В идеале – таким же понятным, как агрегатор такси или приложение по доставке еды. Мы постоянно внедряем новые функции, которые позволят нашим клиентам получить услугу по доставке груза по железной дороге быстро и…