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Транспорт
Nazigul Jusupova

Петербургский завод запустит серийное производство «умных» беспилотных тракторов в 2022 году Статьи редакции

Трактор будет стоить до 12 млн рублей.

19 19 комментариев
850 просмотров

Завод подписал соглашение с Cognitive Pilot — дочерним предприятием «Сбера» и Cognitive Technologies, которое занимается разработкой систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники, сообщили vc.ru в компании.

Компании будут работать над производством и продвижением обновлённого трактора «Кировец» К-7М с системой автопилота на базе ИИ Cognitive Agro Pilot. ИИ управляет движением трактора, сельхозорудиями и контролирует их состояние.

Система отправляет по мессенджеру владельцам тракторов отчёты о ходе работы и передаёт данные о состоянии машины с фотографиями и видео. Функция работает частично, полностью она будет доступна к 2022 году

Также с 2022 года датчики «умного» трактора будут собирать информацию, по которой система проанализирует состояние почвы, оценит вегетацию растений и повреждения. Трактор будет стоить от 8 млн до 12 млн рублей, сообщили в компании.

Обновлённая модель трактора «Кировец» К-7М
  • «Сбер» и Cognitive Technologies запустили совместное предприятие Cognitive Pilot в 2019 году. Компания предлагает автономные системы для сельхозтехники в 35 регионах России.
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vc.ru

#новости #беспилотники

19 19 комментариев
5
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19 комментариев
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Разный спрей

Что может быть страшнее чем Кировец с автопилотом 🤷‍♂ Кировец с автопилотом с Сбербанка! 

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3
Sergei Timofeyev

Соединяю вас с оператором

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1
Alexandr Gunich

Это служба безопасности Сбербанка.
Обнаружена попытка уезда трактора в другую область.

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1
Alexey Shklyaev

Почему-то у нас большинство новостей из высокотехнологичной сферы в будущем времени - запустит, полетит, построит и тп. Подозрительно!

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0
Basil

У Cognitive Technologies уже всё работает, ставят на John Deere и ещё другие проекты. Есть контракты и за рубежом и с нашими агрохолдингами. 
Вот, например, рабочий вариант
https://www.youtube.com/watch?v=fR2CeLYXZ_k ред.

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6
Alexandr Simonov

Иностранный агент значит

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0
Константин Шукалов

Круто если так 🤓

Автопилот для сельского хозяйства - штука своеобразная тк дорожной разметки нет, а за колосьями может скрываться камень, например, или лежать человек, так что система должна быстро реагировать на основе данных компьютерного зрения.

Раньше на vc уже читал, что такая технология у нас есть и она работает. Круто, если ее коммерциализируют и масштабируют.

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1
Nathan Zachary

лежать человек

а то и два! )

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5
Константин Шукалов

Может быть и два, да :D

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0
shiva

))))

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0
Василий Буров

А ракеты на них будут? А то вдруг америкосы прилетят бомбить наши умные трактора, а ракет нет. Непорядок!

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1
Alexandr Simonov

Это будут боевые трансформер тракторботы

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0
boj Ko

Ясно понятно

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1
BearStrikesBack

Cognitive Agro Pilot

Нейминг у Сбера как всегда на высоте. Интересно, почему не СБЕР.АГРО Пилот?

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0
Аркадий Дорога

Потому что хотят протанчить John Deere  и сорвать aggrо

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0
Борис Б

Наверное потому, что эта компания не имеет отношения к Сберу? ред.

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0
Алексей Дымов

Крутой проект. Комбайны российские очень хорошо продаются. Теперь, возможно, и тракторы тоже будут нормальные. 

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0
Alexandr Gunich

Страна трактороколонка.

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0
KINCH

На квадрокоптер тоже установите автопилот, плиз 

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0
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