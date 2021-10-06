Петербургский завод запустит серийное производство «умных» беспилотных тракторов в 2022 году Статьи редакции
Трактор будет стоить до 12 млн рублей.
Завод подписал соглашение с Cognitive Pilot — дочерним предприятием «Сбера» и Cognitive Technologies, которое занимается разработкой систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники, сообщили vc.ru в компании.
Компании будут работать над производством и продвижением обновлённого трактора «Кировец» К-7М с системой автопилота на базе ИИ Cognitive Agro Pilot. ИИ управляет движением трактора, сельхозорудиями и контролирует их состояние.
Система отправляет по мессенджеру владельцам тракторов отчёты о ходе работы и передаёт данные о состоянии машины с фотографиями и видео. Функция работает частично, полностью она будет доступна к 2022 году
Также с 2022 года датчики «умного» трактора будут собирать информацию, по которой система проанализирует состояние почвы, оценит вегетацию растений и повреждения. Трактор будет стоить от 8 млн до 12 млн рублей, сообщили в компании.
- «Сбер» и Cognitive Technologies запустили совместное предприятие Cognitive Pilot в 2019 году. Компания предлагает автономные системы для сельхозтехники в 35 регионах России.
У Cognitive Technologies уже всё работает, ставят на John Deere и ещё другие проекты. Есть контракты и за рубежом и с нашими агрохолдингами.
Вот, например, рабочий вариант
https://www.youtube.com/watch?v=fR2CeLYXZ_k ред.
Круто если так 🤓
Автопилот для сельского хозяйства - штука своеобразная тк дорожной разметки нет, а за колосьями может скрываться камень, например, или лежать человек, так что система должна быстро реагировать на основе данных компьютерного зрения.
Раньше на vc уже читал, что такая технология у нас есть и она работает. Круто, если ее коммерциализируют и масштабируют.
Платформа «Мои самозанятые» помогает компаниям автоматизировать работу с исполнителями, а людям — находить выгодные заказы и легко платить налоги.
«Умный» холодильник использует технологию машинного зрения из бескассовых супермаркетов Amazon Go.
Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.
После смерти основателя Бориса Александрова компания находится в состоянии корпоративного спора.
Привет! Меня зовут Андрей Баранов, я — SEO-тимлид в агентстве поискового маркетинга Rush Agency. Почти 2 года мы продвигаем электронную библиотеку словарей. Сайт важного социального проекта плохо индексировался в поисковых системах из-за низкой уникальности контента.
Здесь про декларирование зарубежных счетов. Этот материал будет полезен владельцам счетов в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка.
Тренд на использование технологии невзаимозаменяемых токенов — NFT, рожденной на стыке арта и FinTech, оживил рынок цифрового искусства. Станут ли коллекционные цифровые объекты, выраженные в виде токенов, весомой частью арт-рынка, обсудили эксперты на дискуссии «АРТ-токены: наследие или хлам».
Когда Джейси Лопеса уволили с работы, он решил заработать на жизнь, перепродавая обувь. В 2014 году он открыл Urban Necessities, который стал одним из крупнейших магазинов на вторичном рынке кроссовок. Его историю рассказывает The Undefeated.
Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.
Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке я хотел бы поделиться простым способом найти точки роста кофейни или ресторана. Как мне кажется, мы с командой нашли интересный (и недорогой!) аналитический инструмент, возможно он будет полезен для кого-то еще.