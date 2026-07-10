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Таня Боброва
Транспорт

«Альфа-банк» вслед за другими выпустил карту с информацией о наличии бензина на АЗС

Она охватывает более 21 тысячи заправок по России.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Сервис доступен всем пользователям в веб-версии, рассказал банк. «В ближайшее время» его планируют добавить в «Альфа-Заправки».
  • На карте пользователи могут отфильтровать АЗС, на которых с высокой вероятностью есть бензин, и станции по нужному виду топлива. Банк собирает данные от партнёров, операторов фискальных данных, с POS-терминалов на заправках и в других источниках.
  • В начале июля 2026 года интерактивную карту с актуальной информацией о бензине начал тестировать «Яндекс». Сначала она была доступна только водителям такси, затем её открыли для всех. Затем аналогичные карты выпустили «Т-Банк» и «Сбер». Они используют информацию об обезличенных транзакциях своими картами.
Артур Мартыгин
Деньги
Очереди на АЗС, запрет на экспорт и «Евро-3»: как топливный кризис сказывается на бизнесе, автомобилистах и машинах

Некоторые сети АЗС ограничили отпуск, а оптовые цены начали расти. Удорожание логистики уже вынуждает маркетплейсы пересматривать тарифы, а возвращение бензина стандарта «Евро-3» грозит поломками автомобилям.

Источник: «РИА Новости»

#новости #бензин

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