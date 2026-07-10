«Альфа-банк» вслед за другими выпустил карту с информацией о наличии бензина на АЗС

Она охватывает более 21 тысячи заправок по России.Скриншот vc.ruСервис доступен всем пользователям в веб-версии, рассказал банк. «В ближайшее время» его планируют добавить в «Альфа-Заправки».На карте пользователи могут отфильтровать АЗС, на которых с высокой вероятностью есть бензин, и станции по нужному виду топлива. Банк собирает данные от партнёров, операторов фискальных данных, с POS-терминалов на заправках и в других источниках.В начале июля 2026 года интерактивную карту с актуальной информацией о бензине начал тестировать «Яндекс». Сначала она была доступна только водителям такси, затем её открыли для всех. Затем аналогичные карты выпустили «Т-Банк» и «Сбер». Они используют информацию об обезличенных транзакциях своими картами.Артур МартыгинДеньги8 июляОчереди на АЗС, запрет на экспорт и «Евро-3»: как топливный кризис сказывается на бизнесе, автомобилистах и машинах Некоторые сети АЗС ограничили отпуск, а оптовые цены начали расти. Удорожание логистики уже вынуждает маркетплейсы пересматривать тарифы, а возвращение бензина стандарта «Евро-3» грозит поломками автомобилям.#новости #бензин