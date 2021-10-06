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Транспорт
Евгения Евсеева

Urent запустил однодневные проездные на электросамокаты Статьи редакции

Можно кататься в течение суток.

  • Количество поездок безлимитное, но их длительность — до 40 минут. Поездки дольше этого времени оплачиваются по актуальной стоимости минуты аренды,рассказали vc.ru в компании.
  • Кататься на самокате можно в течение 24 часов. Стоимость проездного от 390 до 590 рублей в зависимости от города, в среднем — около 490 рублей.
  • Тариф работает в Москве, Санкт-Петербурге и южных городах — Краснодаре, Сочи, Адлере, Туапсе, Геленджике, Кабардинке, Абрау-Дюрсо, в Дивноморском, Анапе, Сукко, Славянске-на-Кубани, Волгограде и некоторых других.
  • В апреле Urent запустил тариф «до разрядки самоката» с фиксированной ценой аренды за весь период, а в июне — подписку на электросамокаты за 149 рублей в месяц с безлимитным количеством стартов. Подписка есть, например, и у Whoosh.

#новость #urent

1098 просмотров
17 17 комментариев
5
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17 комментариев
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Павел Бойченко

Парк самокатов Urent уже убитый. На них передвигаться становится опасно.

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7
Конституционный магнит

Поддерживаю, крайний раз пришлось сменить два самоката, т.к у каждого была проблема с управлением

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0
Данил Сафронов

Задачка: на парковке стояло 2 самоката, один забрали. Оставшийся самокат будет последним или крайним? 

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0
Степан Позняк

Они оба крайние

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0
Конституционный магнит

я гуманитарий

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0
Roman Banks

Первым

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0
Zohra Serhenova

Уже в который раз ловлю себя на мысли, что при первом взгляде бессознательно читаю как Urine, и только со второго — как Urent. 

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2
KINCH

Интересно у вас подсознание работает 😏 ред.

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10
Zohra Serhenova

Не спорю)))

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0
Андрей Иванов

ред.

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0
Алексей Алексеев

Поездки бесплатны до 40 минут!. 490₽ не деньги

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2
Виталий Подольский

А что, разве деньги? =)

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0
Jack Hammer

🤔 и зачем оно нужно зимой?

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2
Конституционный магнит

аналогичным вопросом задаюсь и жду, когда они анонсируют какую-нибудь зимнюю резину или фичу какую-то, короче, которая поможет передвигаться зимой

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0
Катрин Шорохова

По сравнению с другими самокатами это просто 🤮😵‍💫 …сколько раз обращалась к ним в тех поддержку - бестолку .. лучше бы обновили самокаты, сделали норм парковки

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1
Евгений Лавровский

Так дороже получается! В среднем, на самокате человек едет «последнюю милю» до работы/метро. Даже с повышенным тарифом и платным стартом, уходит на самокат в день рублей 200-300. А тут предлагается тратить 490😒

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0
Admiral Chihuahua

Благо в 2021 году умственно отсталые унтерменши начали ездить на самокатах и их стало проще отличить от нормальных людей ред.

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0
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