Urent запустил однодневные проездные на электросамокаты Статьи редакции
Можно кататься в течение суток.
- Количество поездок безлимитное, но их длительность — до 40 минут. Поездки дольше этого времени оплачиваются по актуальной стоимости минуты аренды,рассказали vc.ru в компании.
- Кататься на самокате можно в течение 24 часов. Стоимость проездного от 390 до 590 рублей в зависимости от города, в среднем — около 490 рублей.
- Тариф работает в Москве, Санкт-Петербурге и южных городах — Краснодаре, Сочи, Адлере, Туапсе, Геленджике, Кабардинке, Абрау-Дюрсо, в Дивноморском, Анапе, Сукко, Славянске-на-Кубани, Волгограде и некоторых других.
- В апреле Urent запустил тариф «до разрядки самоката» с фиксированной ценой аренды за весь период, а в июне — подписку на электросамокаты за 149 рублей в месяц с безлимитным количеством стартов. Подписка есть, например, и у Whoosh.
22 октября пройдет Tinkoff Agile Conference на тему «Масштабирование изменений от команд до организации». Обсудим методы управления работой, лидерство, командообразование, менеджмент инноваций, практический опыт построения компаний, инженерные подходы и практики.
Клоун-маскот рекламировал McDonald’s с 1963 года, но в 2014-м исчез из заведений и рекламы. Компания пыталась осовременить его, превратить в «гуру здорового образа жизни» и даже заменить — но все попытки компании только порождали мемы. Как это было и вернётся ли Рональд — рассказало издание Vice.
До конца 2021 года пакет предоставляется бесплатно.
Каким должен быть личный кабинет клиента логистической компании? Функциональным, информативным и удобным в использовании, скажете вы. В идеале – таким же понятным, как агрегатор такси или приложение по доставке еды. Мы постоянно внедряем новые функции, которые позволят нашим клиентам получить услугу по доставке груза по железной дороге быстро и…
Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке я хотел бы поделиться простым способом найти точки роста кофейни или ресторана. Как мне кажется, мы с командой нашли интересный (и недорогой!) аналитический инструмент, возможно он будет полезен для кого-то еще.
Слияние компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке, считают в ведомстве.
22 сентября в рамках GPB.Talks прошел онлайн-митап «ML и AI для решения задач в розничном бизнесе», на который зарегистрировалось более 400 человек. Спикеры из Газпромбанка, Авито и Яндекса поделились опытом работы своих компаний с клиентами.
Его построят под Рязанью, а к концу 2022 года компании планируют выпустить первый сервер.
Вторая годовщина компании и 1 млрд долларов ранрейта вдохновили меня на написание статьи, где я хочу поделиться подходом, который мы применяем в продажах, и фундаментом, на котором держится этот подход. Я и другие участники команды формировали этот подход много лет в разных компаниях — и, кажется, максимально успешно применили в…
В 2015 году у меня была зарплатная карта «Альфабанка». Из конторы уволился, срок действия карты вышел. Выбросил ее и забыл.