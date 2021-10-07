Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Nazigul Jusupova

«Россети» запланировали стать единым оператором электрозаправок — «Ъ» Статьи редакции

Окончательного решения правительства ещё нет, и в итоге могут выбрать несколько операторов, говорят источники.

  • В правительстве 26 июля обсуждали вопрос по определению федерального оператора зарядок для электромобилей в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

  • Оператор разработает единые требования для станций, установит их, подключит станции к онлайн-платформе для управления, а также займётся их техническим и санитарным обслуживанием. Зарабатывать оператор будет на продаже электроэнергии, предполагает издание.

  • По словам источников издания, идею единого оператора лоббируют «Россети», но на рынке несколько игроков, и «Россети» — не лидер по сравнению с остальными. Также выбор «Россетей» в качестве оператора критикуют из-за того, что они монополизировали доступ к присоединению к электросетям.
  • Окончательного решения по созданию единого оператора ещё нет. Некоторые источники предполагают, что будут выбраны несколько операторов. В Минэнерго сообщили «Ъ», что вопрос прорабатывается. В «Россети» не ответили на запрос.

#новости #россети #электромобили

1377 просмотров
52 52 комментария
5
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","\u0440\u043e\u0441\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 52, "likes": 5, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 302491, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 Oct 2021 10:27:06 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
52 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Для закладок

Мммммм монополия

Ответить
18
Артем Голендберг

Бля, опять у них единый оператор, идиотство

Ответить
11
Влад Борщ

С совка привычка осталась. Там же все старики и старухи, чему удивляться?

Ответить
11
Yuri Istomin

69 - не старик

Ответить
0
irmr

Правильно, 69 — поза))0

Ответить
6
Денис Демидов

«Что надо подписать? Подписать что нужно? Не понял, что я должен подписать?» Школьник попросил Путина подписаться на его ютьюб.

Ответить
0
Mike Kosulin

/*подписывает указ о блокировке*/

Ответить
2
Денис Демидов

А школьника в шарашку 

Ответить
0
Андрей Геращенко

в ОТБ-1 Саратовской области

Ответить
0
Денис Демидов

Ну что вы, будет для RT что нибудь делать

Ответить
0
Джон Картошкин

Да, могли бы не писать про единого. Хоть 10 - все будут покупать электричество у Россетей.

Ответить
2
Михаил Качалов

все будут покупать электричество у Россетей

- за городом вполне возможно организовать собственный объект микрогенерации, наверное этого и боятся Россети

Ответить
0
Yuri Istomin

Это какой же?

Ответить
0
Михаил Качалов

Любой, теоретически можно даже продавать электричество тем же Россетям

Как продавать электричество в сеть…
В середине марта в России вступило в силу долгожданное постановление правительства №299 «О…
vc.ru
Ответить
1
Sergei Timofeyev

Только тебе по 7 рублей, а ты - по 1 :)

Ответить
0
Раиль Залялов

Насколько я помню, там ещё и ограничение по количеству продаваемой электроэнергии есть. Не наваришься.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Не хотят, чтобы ты стал богаче

Ответить
1
Максим Ростокин

Нет уж, лучше на халявной энергии крипту майнить

Ответить
0
Михаил Качалов

на халявной энергии

- увы, тут никакой халявы. Генерация электроэнергии это и первоначальные инвестиции и постоянные расходы на обслуживание (топливо, ремонты и т п). Рентабельность в любом случае надо считать - не зависимо от того что будешь с электричеством делать.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Турбину на реке возле фемкоммуны поставить :)

Ответить
0
Михаил Качалов

Турбину на реке

если серьезно, то турбина, экологические согласования, отчуждение земли - все это немалые первоначальные инвестиции. В этом смысле биогаз гораздо перспективней фемкоммуны

Ответить
0
Sergei Timofeyev

https://shagirt.livejournal.com/165553.html

Ответить
0
Михаил Качалов

вот и я о том, что корова друг человека, и умницы, и красавицы, и молоко дают, и биогаз!

Ответить
0
Alexander Mitryashkin

А вы попробуйте получить ТУ на продажу ;)

Ответить
0
Михаил Качалов

Уже приводил выше ссылку, где человек поделился личным опытом:

Как продавать электричество в сеть…
В середине марта в России вступило в силу долгожданное постановление правительства №299 «О…
vc.ru
Ответить
0
Bitcoin HeadBrain

да бредятина...что за стремления единый оператор...что-то опять перепутали?
Нужны единые требования и стандарты к таким операторам и оборудованию а заниматься может хоть кто это и будет конкуренция и справедливая стоимость

Ответить
1
Павел Евграфович

Забавно, что "вертикаль власти" стремится к "единому оператору" вообще всего, потому что так проще этим управлять. Условному губернатору проще встречаться с одним директором условных АЗС, чем с десятью. Условному президенту проще общаться с главами 10 крупных субъектов, чем 50 мелких, с главой одного самолётного КБ, чем пяти. Поэтому российская система стремится к уничтожению любой конкуренции и к укрупнению любых структур. В этом нет злого умысла или коварного расчёта — так проще управлять. Другой вопрос, что такой подход ведёт как к изоляции каждого чиновника в своём мирке, так и к резкому падению эффективности. Будь иначе, командная система и армия были бы самыми эффективными и инновационным инструментами в мире.

А как вывод, при всей моей любви к России, в историческом плане это движение полных ходом в бетонную стену, поскольку накопление ошибок низкого качества управления, отсутствия конкуренции и принятие решений из неверных предпосылок (чиновники всё больше живут в придуманной ими реальности) не могут не дать перехода в качество. Увы. 

В этом же причина такой нелюбви государства к любым формам низовой инициативы и самоорганизации граждан или бизнеса. Все решения — только сверху, только вниз по вертикали. На эти грабли уже много раз наступали, но кому какое дело до опыта других.  ред.

Ответить
6
- -

У них принцип - круглое неси, квадратное кати. Когда дербанили единое электросетевое хозяйство после советов, которое как раз должно управляться одним оператором они кричали, что монополия это плохо, должна быть конкуренция (ага, будто к одному дому сразу несколько электрических линий подходит и есть возможность выбора куда подключаться).

Зато когда речь пошла об электрических заправках, где буквально любой частник может купить зарядную станцию, заключить договор с электросетями  работать, они вдруг вспомнили про монополию.

Ответить
1
Павел Евграфович

"После советов" был тренд на приватизацию (честную или нет, справедливую или нет, нужную в таком видите или нет — не обсуждаю тут). Сейчас тренд развернулся назад на национализацию. В 1998 госсектор генерировал 25% ВВП, а в 2919 — уже больше 70%. У нас фактически плановая экономика с рыночными элементами, куда не успели дотянуться. Ну и в 90-х олигархами были люди с хваткой, кто умней и проворней, а сейчас те, кто был охранником, массажистом, тренером у одного человека.

Ответить
0
Rodeus

Единым или единственным?

Ответить
4
Джон Картошкин

едиМый

Ответить
1
Митя Мурасов

До свидания электрозаправки , недолго вы жили

Ответить
3
Alexander Mitryashkin

Нет! Только не Россети. Этих уебков нельзя ни к чему подпускать

Ответить
2
Nanokassa_ru

Есть какой-то бэкграунд?

Ответить
–1
Sergei Timofeyev

Когда вам 3 года делают документы и опечатывают счётчик... как вы думаете? :)

Ответить
2
Alexander Mitryashkin

3 года? Ну это не предел. У нас этим ребята в соседнем отделе занимались (для юриков). Хотя все сроки прописаны в нормативах и законодательно - все-равно умудрялись проспать все или потерять доки.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Причём штрафы регулярно пытались навязать. ;)

Ответить
1
Alexander Mitryashkin

На сколько помню у моэска ещё лет 5 назад была стратегия по созданию сети электрозаправок

Ответить
0
Alexander Mitryashkin

Работал в одном из филиалов Россетей. В остальных филиалах по слухам все то же самое. И с ребятами в исполнительном аппарате я знаком был 

Ответить
0
Вячеслав

Приятно, что хотя бы по чуть развивают электрозаправки у нас. Вообще боялся, что нефтянники не дадут даже упоминать об этой альтернативе, пока всё не высосут из недр

Ответить
1
Rownie

надеюсь что будет как минимум еще один хотя бы конкурент

Ответить
1
konstantin rubanovsky

50квт в один бидон, остальное по талонам. Во второй вторник третьего месяца.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Причём будет вычитаться из социальной нормы.

Ответить
0
Art Kha

опять деды строят светлое будущее

Ответить
1
Денис Майоров

Найдут способ и электричество как бензин разбавить !

Ответить
0
- -

Синусоиду будут растягивать.

Ответить
1
Виктор Булов

Значит будет дорого

Ответить
0
Roman Sergeevich

Наивно думать, что на электрозаправках удастся сэкономить.

Ответить
–1
Sergei Timofeyev

Это не Норвегия

Ответить
1
- -

Чего вы хотите от страны, где до сих пор перед заправками стоят таблички "Водитель, высади пассажиров".

Ответить
0
Андрей Геращенко

И как на это смотрит ФАС? Это типа нормально?

Ответить
0
Алексей Дымов

Точно нужен единый оператор? На базе существующих заправок нельзя это делать? Нужна только инфраструктура + льготы от государства

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 52 комментария
Сервисы
Nazigul Jusupova
Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учётной записи Статьи редакции

Новые правила вступят в силу с 31 января 2022 года.

31 31 комментарий
52
Право
ТЭК-Торг
Новые правила заполнения ежемесячной отчетности по 223-ФЗ: что изменилось с 1 октября 2021

С 1 октября 2021 года вступили в силу новые правила подачи ежемесячной отчетности по Закону №223-ФЗ. Изменения в Постановлении Правительства №908 коснулись порядка предоставления информации с учетом данных о закупках отечественных товаров и достижения заказчиками их минимальной доли. Новая форма предоставления отчетности теперь учитывает…

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Nazigul Jusupova
«Россети» запланировали стать единым оператором электрозаправок — «Ъ» Статьи редакции

Окончательного решения правительства ещё нет, и в итоге могут выбрать несколько операторов, говорят источники.

52 52 комментария
5
Торговля
Friflex
Что такое онлайн-касса и кому она нужна сегодня

При запуске бизнеса или нового проекта всегда возникает вопрос – какой сервис использовать для приема платежей. Учитывая, что с 2021 года почти все предприниматели обязаны устанавливать онлайн-кассы, вопросов стало еще больше. Как функционируют онлайн-кассы, кому они необходимы, а кому еще можно обойтись без них, рассказывает юрист Friflex…

0 Обсудить
Модульбанк
«Модульбанк» запустил пакет сервисов для работы с маркетплейсами «под ключ»

До конца 2021 года пакет предоставляется бесплатно.

Blake Wisz
9 9 комментариев
7
Yota
Yota не будет снимать «Человека-лосося»
23 23 комментария
6
Финансы
Nazigul Jusupova
«Сбер» и Mail.ru Group вложили ещё 12,2 млрд рублей в совместное предприятие в сфере транспорта и еды Статьи редакции

Они сохранили равные доли.

17 17 комментариев
4
Тинькофф
Tinkoff Agile Conference. Приглашаем тимлидов, менеджеров и руководителей проектов

22 октября пройдет Tinkoff Agile Conference на тему «Масштабирование изменений от команд до организации». Обсудим методы управления работой, лидерство, командообразование, менеджмент инноваций, практический опыт построения компаний, инженерные подходы и практики.

0 Обсудить
9
Газпромбанк
Как работает машинное обучение: кейсы от Газпромбанка, Яндекса и Авито

22 сентября в рамках GPB.Talks прошел онлайн-митап «ML и AI для решения задач в розничном бизнесе», на который зарегистрировалось более 400 человек. Спикеры из Газпромбанка, Авито и Яндекса поделились опытом работы своих компаний с клиентами.

2 2 комментария
8
Ozon
«Задача продукта – не расплескать трафик»: Ozon Tech запускает карьерный подкаст «Автостопом по IT»

Тема первого сезона — product management. Подкаст ведет Андрей Демидов, Product Team Lead в Ozon. Гости — директора по продукту технологических компаний: в первых выпусках приняли участие CPO Aviasales, ЦИАН, БКС, Работа.ру.

4 4 комментария
11
Больше статей
null