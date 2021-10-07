«Россети» запланировали стать единым оператором электрозаправок — «Ъ» Статьи редакции
Окончательного решения правительства ещё нет, и в итоге могут выбрать несколько операторов, говорят источники.
- В правительстве 26 июля обсуждали вопрос по определению федерального оператора зарядок для электромобилей в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
Оператор разработает единые требования для станций, установит их, подключит станции к онлайн-платформе для управления, а также займётся их техническим и санитарным обслуживанием. Зарабатывать оператор будет на продаже электроэнергии, предполагает издание.
- По словам источников издания, идею единого оператора лоббируют «Россети», но на рынке несколько игроков, и «Россети» — не лидер по сравнению с остальными. Также выбор «Россетей» в качестве оператора критикуют из-за того, что они монополизировали доступ к присоединению к электросетям.
- Окончательного решения по созданию единого оператора ещё нет. Некоторые источники предполагают, что будут выбраны несколько операторов. В Минэнерго сообщили «Ъ», что вопрос прорабатывается. В «Россети» не ответили на запрос.
Любой, теоретически можно даже продавать электричество тем же Россетям
Уже приводил выше ссылку, где человек поделился личным опытом:
Забавно, что "вертикаль власти" стремится к "единому оператору" вообще всего, потому что так проще этим управлять. Условному губернатору проще встречаться с одним директором условных АЗС, чем с десятью. Условному президенту проще общаться с главами 10 крупных субъектов, чем 50 мелких, с главой одного самолётного КБ, чем пяти. Поэтому российская система стремится к уничтожению любой конкуренции и к укрупнению любых структур. В этом нет злого умысла или коварного расчёта — так проще управлять. Другой вопрос, что такой подход ведёт как к изоляции каждого чиновника в своём мирке, так и к резкому падению эффективности. Будь иначе, командная система и армия были бы самыми эффективными и инновационным инструментами в мире.
А как вывод, при всей моей любви к России, в историческом плане это движение полных ходом в бетонную стену, поскольку накопление ошибок низкого качества управления, отсутствия конкуренции и принятие решений из неверных предпосылок (чиновники всё больше живут в придуманной ими реальности) не могут не дать перехода в качество. Увы.
В этом же причина такой нелюбви государства к любым формам низовой инициативы и самоорганизации граждан или бизнеса. Все решения — только сверху, только вниз по вертикали. На эти грабли уже много раз наступали, но кому какое дело до опыта других. ред.
У них принцип - круглое неси, квадратное кати. Когда дербанили единое электросетевое хозяйство после советов, которое как раз должно управляться одним оператором они кричали, что монополия это плохо, должна быть конкуренция (ага, будто к одному дому сразу несколько электрических линий подходит и есть возможность выбора куда подключаться).
Зато когда речь пошла об электрических заправках, где буквально любой частник может купить зарядную станцию, заключить договор с электросетями работать, они вдруг вспомнили про монополию.
"После советов" был тренд на приватизацию (честную или нет, справедливую или нет, нужную в таком видите или нет — не обсуждаю тут). Сейчас тренд развернулся назад на национализацию. В 1998 госсектор генерировал 25% ВВП, а в 2919 — уже больше 70%. У нас фактически плановая экономика с рыночными элементами, куда не успели дотянуться. Ну и в 90-х олигархами были люди с хваткой, кто умней и проворней, а сейчас те, кто был охранником, массажистом, тренером у одного человека.
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