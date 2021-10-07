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Транспорт
Таня Боброва

InDriver будет скупать сервисы и привлекать инвестиции раз в год: планы якутской компании со статусом «единорога» Статьи редакции

Главное из разговора основателя компании Арсена Томского с Forbes.

3 3 комментария
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Ключевые рынки для inDriver — Бразилия, Мексика, Казахстан, но не Россия

Такси-сервис inDriver привлёк $150 млн при оценке в $1,23 млрд в начале 2021 года. Эти деньги используют для завершения выхода в развивающиеся страны.

Сейчас ключевые рынки — Бразилия, Мексика, Индонезия, ЮАР, Казахстан, «хорошо растут» Египет и Пакистан. Россия в пятёрку крупнейших стран по количеству поездок не входит.

Постепенно компания будет выходить в развитые страны вроде США, где нужно «делать всё тщательно, инвестируя много сил и средств».

Китай также требует «серьёзных инвестиций» — стоимость привлечения клиентов там такая же, как в США, а иногда и выше. При этом это закрытая страна, которая «защищает» себя от прихода крупных иностранных технологических компаний. Поэтому пока сервис не планирует туда выходить.

С 2018 года мы выбрали стратегию очень быстрых стартов в большом количестве стран и городов, предельно сфокусировались на этом, настроив под это все процессы и продукты.

[…] Экспансия у нас шла в развивающиеся странах, так как там проще ситуация с регулированием. Эта стратегия оказалась ошеломительно успешной, мы за четыре года построили по-настоящему крупную и глобальную сеть.

Арсен Томский

Новые направления бизнеса — междугородние поездки, доставка, грузоперевозки

Компания запускает новые направления бизнеса, кроме такси: например, междугородние поездки — «примерно то, что делает BlaBlaCar», курьеры, городские грузоперевозки.

Сейчас мы начали масштабировать вертикаль услуг, через нас люди смогут найти, например, электриков, сантехников, дизайнеров и другие виды услуг. Будем искать новые сегменты, делаем тесты, и постепенно разовьем inDriver в мультивертикальную платформу peer-to-peer сделок (от человека к человеку — прим. vc.ru). Набор этих услуг сильно различается в зависимости от стран и городов.

Арсен Томский

inDriver планирует привлекать инвестиции ежегодно

Раунд в 2020 году, когда сервис привлёк $72 млн при оценке в $472 млн, был непростым: якутской компании найти инвестиции в США — «это как пробить очень толстую стену». Чтобы это сделать, inDriver перенесла официальную штаб-квартиру в Маунтин-Вью, а сам Томский переехал в Калифорнию.

Также помог перевод на английский книги о компании, которую написал основатель. Он вручал её потенциальным партнёрам: в фонде Bond Capital прочли и сделали предложение.

Теперь inDriver планирует «шаг за шагом» поднимать оценку компании, привлекая инвестиции примерно раз в год: «Это логично перед выходом на биржу». Но в ближайшие планы сервиса IPO не входит.

Несостоявшеяся сделка с Mail.ru Group, покупки и инвестиции inDriver: о чём ещё рассказал Томский

  • Ближе всего к продаже inDriver был в 2016 году, когда Mail.ru Group предложила купить 90% за $68 млн. Но Томский не хочет продавать сервис какой-либо корпорации.
  • inDriver сама планирует активно покупать других: зимой 2021-2022 годов — на суммы $10-50 млн. Если сделки пройдут успешно, в будущем чеки могут вырасти до «сотен миллионов».
  • Среди таких компаний — местные ride-hailing сервисы, агрегаторы и маркетплейсы или сервисные компании. «У нас сейчас десятки поставщиков всех видов услуг, мы платим им всё более крупные суммы и, возможно, в определённых случаях мы будем приобретать кого-то из них или похожие компании».
  • Томский активно развивает проекты в некоммерческой сфере, но это не благотворительность. Например, с 2012 года компания поддерживает программу BeginIT для обучения детей в отдаленных сельских школах и детдомах основам программирования.
  • Инвестирует Томский тоже не просто ради увеличения капитала. Например, весной Sinet Spark инициировала создание стартапа Fluenta.AI, который с помощью технологий машинного обучения должен помочь людям с заиканием. В ближайшие два года он инвестирует в него $2 млн из личных средств.

Я всегда делаю фокус на сам путь, а не на цель. Если ставишь какую-то цель и пытаешься ее всеми силами достичь, она начинает манипулировать тобой. Ты начинаешь беспокоиться, что будет, если ты не сможешь достичь ее. К слову, из-за этого стресса твои шансы на достижение цели снижаются.

Мы ставим цели, но никогда не зацикливаемся на них, стараясь делать то, что по-настоящему важно и интересно нам, что развивает мир.

Арсен Томский
на вопрос — что изменилось для предпринимателя лично, когда inDriver оценили в сумму более $1 млрд
  • Сейчас в команде около 1600 человек, которые работают в 13 международных офисах.
  • У inDriver более 3 млн установок в месяц, количество активных пользователей — «десятки миллионов».
  • Выручку в компании не раскрывают. Но в ride-hailing оценки компаний составляют 7-10х к годовой выручке, отметил Томский.

#indriver #арсентомский #новость

3 3 комментария
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Anna Petrova

Цитата в заголовке спорная весьма. Или не до конца раскрыта философия человека.
Мы не ставим цель, а просто идём и вдруг что-то выстрелит.
Это вообще как?

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Автоматический Даниль

У самурая нет цели, только путь )

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2
Anna Petrova

Точно! Крутяк! Очень правильное замечание! Тогда лайк это мужчине ))))

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