Такси-сервис inDriver привлёк $150 млн при оценке в $1,23 млрд в начале 2021 года. Эти деньги используют для завершения выхода в развивающиеся страны.

Сейчас ключевые рынки — Бразилия, Мексика, Индонезия, ЮАР, Казахстан, «хорошо растут» Египет и Пакистан. Россия в пятёрку крупнейших стран по количеству поездок не входит.

Постепенно компания будет выходить в развитые страны вроде США, где нужно «делать всё тщательно, инвестируя много сил и средств».

Китай также требует «серьёзных инвестиций» — стоимость привлечения клиентов там такая же, как в США, а иногда и выше. При этом это закрытая страна, которая «защищает» себя от прихода крупных иностранных технологических компаний. Поэтому пока сервис не планирует туда выходить.