InDriver будет скупать сервисы и привлекать инвестиции раз в год: планы якутской компании со статусом «единорога» Статьи редакции
Главное из разговора основателя компании Арсена Томского с Forbes.
Ключевые рынки для inDriver — Бразилия, Мексика, Казахстан, но не Россия
Такси-сервис inDriver привлёк $150 млн при оценке в $1,23 млрд в начале 2021 года. Эти деньги используют для завершения выхода в развивающиеся страны.
Сейчас ключевые рынки — Бразилия, Мексика, Индонезия, ЮАР, Казахстан, «хорошо растут» Египет и Пакистан. Россия в пятёрку крупнейших стран по количеству поездок не входит.
Постепенно компания будет выходить в развитые страны вроде США, где нужно «делать всё тщательно, инвестируя много сил и средств».
Китай также требует «серьёзных инвестиций» — стоимость привлечения клиентов там такая же, как в США, а иногда и выше. При этом это закрытая страна, которая «защищает» себя от прихода крупных иностранных технологических компаний. Поэтому пока сервис не планирует туда выходить.
Новые направления бизнеса — междугородние поездки, доставка, грузоперевозки
Компания запускает новые направления бизнеса, кроме такси: например, междугородние поездки — «примерно то, что делает BlaBlaCar», курьеры, городские грузоперевозки.
inDriver планирует привлекать инвестиции ежегодно
Раунд в 2020 году, когда сервис привлёк $72 млн при оценке в $472 млн, был непростым: якутской компании найти инвестиции в США — «это как пробить очень толстую стену». Чтобы это сделать, inDriver перенесла официальную штаб-квартиру в Маунтин-Вью, а сам Томский переехал в Калифорнию.
Также помог перевод на английский книги о компании, которую написал основатель. Он вручал её потенциальным партнёрам: в фонде Bond Capital прочли и сделали предложение.
Теперь inDriver планирует «шаг за шагом» поднимать оценку компании, привлекая инвестиции примерно раз в год: «Это логично перед выходом на биржу». Но в ближайшие планы сервиса IPO не входит.
Несостоявшеяся сделка с Mail.ru Group, покупки и инвестиции inDriver: о чём ещё рассказал Томский
- Ближе всего к продаже inDriver был в 2016 году, когда Mail.ru Group предложила купить 90% за $68 млн. Но Томский не хочет продавать сервис какой-либо корпорации.
- inDriver сама планирует активно покупать других: зимой 2021-2022 годов — на суммы $10-50 млн. Если сделки пройдут успешно, в будущем чеки могут вырасти до «сотен миллионов».
- Среди таких компаний — местные ride-hailing сервисы, агрегаторы и маркетплейсы или сервисные компании. «У нас сейчас десятки поставщиков всех видов услуг, мы платим им всё более крупные суммы и, возможно, в определённых случаях мы будем приобретать кого-то из них или похожие компании».
- Томский активно развивает проекты в некоммерческой сфере, но это не благотворительность. Например, с 2012 года компания поддерживает программу BeginIT для обучения детей в отдаленных сельских школах и детдомах основам программирования.
- Инвестирует Томский тоже не просто ради увеличения капитала. Например, весной Sinet Spark инициировала создание стартапа Fluenta.AI, который с помощью технологий машинного обучения должен помочь людям с заиканием. В ближайшие два года он инвестирует в него $2 млн из личных средств.
- Сейчас в команде около 1600 человек, которые работают в 13 международных офисах.
- У inDriver более 3 млн установок в месяц, количество активных пользователей — «десятки миллионов».
- Выручку в компании не раскрывают. Но в ride-hailing оценки компаний составляют 7-10х к годовой выручке, отметил Томский.
Новые правила вступят в силу с 31 января 2022 года.
22 октября пройдет Tinkoff Agile Conference на тему «Масштабирование изменений от команд до организации». Обсудим методы управления работой, лидерство, командообразование, менеджмент инноваций, практический опыт построения компаний, инженерные подходы и практики.
«Остросюжетное» видео в стиле трейлера к фильму показали в 30 кинотеатрах.
Как и зачем управлять рисками в ИТ-проекте и почему риск это процесс, рассказывает эксперт по информационной безопасности в Yandex.Cloud Семён Тарасов. Собрали пошаговую инструкцию с примерами для продактов и не только.
Это моя вторая статья на портале, относительно тяжб с ООО «Гикбрейнс» (Geekbrains) по возврату средств.
Владелец MPR Autoservice Павел Машков рассказал, как найти хороших механиков, почему не нужно платить 150 000 ₽ за настройку рекламы и как Макс помог ему заработать в 12 раз больше, чем стоила кампания.
Когда на рынке правят быки, а тренд длительное время остается восходящим, у инвестора возникают вопросы: когда произойдет разворот и что делать с прибыльными позициями. Вот 6 неправильных действий.
В ходе опроса 59% респондентов выбрали в качестве самого важного критерия гибкую организацию рабочего процесса, поставив ее по степени важности даже выше, чем заработную плату. Это подтверждает, что для большинства сотрудников гибкость и автономность в течение всего рабочего дня стали важнее денежного вознаграждения. Таковы данные нового…
Большинство пользователей либо не заметили, либо не запомнили способ выбрать эти приложения.