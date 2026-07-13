Минпромторг добавил в список автомобилей для такси ещё не вышедший на рынок «Атом»

Это 30 модель в перечне.Источник: «Кама» / AutonewsЭлектромобиль «Атом», серийную сборку которого собираются наладить на заводе «Москвич» в 2026 году, включили в список машин, допущенных для работы в такси, обратило внимание Autonews.Помимо «Атома» в списке семь моделей Lada, две — Sollers, по три — Evolute, Haval и Voyah, шесть моделей «Москвича», по одной — Umo, ATC, Tenet, Omoda, Jetour. Модель ATC 2022-01-CNG из перечня — это битопливная модификация Lada Granta, уточняет издание.Закон о локализации машин для такси вступил в силу 1 марта 2026 года, для некоторых российских регионов ввели отсрочку. Перечень допущенных к работе автомобилей обновляет и публикует Минпромторг. Ведомство отмечало, что требования закона распространяются на автомобили, включаемые в региональные реестры такси после даты его вступления в силу.«Атом» представил прототип своего первого электромобиля в мае 2023 года. Летом того же года открыл предзаказ, в апреле 2026-го — «старт открытых предпродаж», то есть возможность забронировать электромобиль «с гарантией покупки в 2026 году». В июле, на фоне сообщения «Ведомостей» о предполагаемых задержках зарплат в компании, «Атом» говорил, что всё ещё рассчитывает начать серийное производство в 2026 году.#новости #атом