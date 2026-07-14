Авиакомпания S7 успешно провела полёт самолёта «Танго» с двигателем собственной разработки

До этого двигатель был иностранным. Источник: Telegram-канал S7«Танго» — четырёхместный легкомоторный учебно-тренировочный самолёт, его разработала S7. Он предназначен для подготовки гражданских пилотов. Взлётная масса — 1200 кг, самолёт может развивать скорость до 241 км/ч при максимальной дальности полёта до 1100 км.Его первый тестовый полёт провели в сентябре 2024 года — но тогда внутри него стоял двигатель UL Power 520is, это бельгийская разработка.Теперь самолёт испытали с двигателем АПД-520 «Лидер» — это собственная разработка авиакомпании, сообщила она в своём Telegram-канале.За штурвалом находился пилот Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА).Самолёт выполнил полёт по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета. Все системы отработали штатно, полёт прошёл в полном соответствии с заданием, отметила авиакомпания.#новости #s7