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Евгения Евсеева
Транспорт

Авиакомпания S7 успешно провела полёт самолёта «Танго» с двигателем собственной разработки

До этого двигатель был иностранным.

Источник: Telegram-канал S7
  • «Танго» — четырёхместный легкомоторный учебно-тренировочный самолёт, его разработала S7. Он предназначен для подготовки гражданских пилотов. Взлётная масса — 1200 кг, самолёт может развивать скорость до 241 км/ч при максимальной дальности полёта до 1100 км.
  • Его первый тестовый полёт провели в сентябре 2024 года — но тогда внутри него стоял двигатель UL Power 520is, это бельгийская разработка.
  • Теперь самолёт испытали с двигателем АПД-520 «Лидер» — это собственная разработка авиакомпании, сообщила она в своём Telegram-канале.
  • За штурвалом находился пилот Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА).
  • Самолёт выполнил полёт по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета. Все системы отработали штатно, полёт прошёл в полном соответствии с заданием, отметила авиакомпания.

#новости #s7

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