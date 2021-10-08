Платные парковки в Петербурге временно стали бесплатными из-за отзыва лицензии у «Орбанка» Статьи редакции
Он принимал платежи у водителей.
- 8 октября ЦБ отозвал лицензию у «Орбанка». Он принимал деньги за пользование платной парковкой и перечислял их в Петербургское казначейство.
- Из-за этого власти Петербурга решили временно сделать платные парковки бесплатными. Штрафы за неоплату парковки выносить не будут.
- Как пишет «Фонтанка», «Орбанк» был эксклюзивным исполнителем контрактов Городского центра управления парковками (ГЦУП). Сейчас ГЦУП пытается оперативно восстановить работу.
- Как долго парковки будут бесплатными, неизвестно, как и то, сколько времени понадобится на восстановление. В городском комитете по транспорту пообещали сообщать об изменении ситуации и принесли извинения «за доставленные неудобства».
- В комитете отметили, что парковки не перестали быть платными. Как пишет издание, альтернативные способы оплаты парковки через приложение и банкоматы «Сбербанка» и банкоматы Петербургского социального коммерческого банка действуют. Но чтобы минимизировать ущерб для водителей, паркоматы решили отключить.
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