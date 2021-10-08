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Транспорт
Евгения Евсеева

Платные парковки в Петербурге временно стали бесплатными из-за отзыва лицензии у «Орбанка» Статьи редакции

Он принимал платежи у водителей.

  • 8 октября ЦБ отозвал лицензию у «Орбанка». Он принимал деньги за пользование платной парковкой и перечислял их в Петербургское казначейство.
  • Из-за этого власти Петербурга решили временно сделать платные парковки бесплатными. Штрафы за неоплату парковки выносить не будут.
  • Как пишет «Фонтанка», «Орбанк» был эксклюзивным исполнителем контрактов Городского центра управления парковками (ГЦУП). Сейчас ГЦУП пытается оперативно восстановить работу.
  • Как долго парковки будут бесплатными, неизвестно, как и то, сколько времени понадобится на восстановление. В городском комитете по транспорту пообещали сообщать об изменении ситуации и принесли извинения «за доставленные неудобства».
  • В комитете отметили, что парковки не перестали быть платными. Как пишет издание, альтернативные способы оплаты парковки через приложение и банкоматы «Сбербанка» и банкоматы Петербургского социального коммерческого банка действуют. Но чтобы минимизировать ущерб для водителей, паркоматы решили отключить.

#новость #петербург

1023 просмотров
15 15 комментариев
4
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15 комментариев
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Денис Трон

Отзывы лицензий у банков бывают полезны. То Киберплат прекратил существование из-за банка Платины, то парковки в СПб стали бесплатными из-за Орбанка. Вопрос. Какого хера всё это проходит через хз какие банки? Петербургскому казначейству слабо запатнёрится хотя бы с Банком Санк–Петербург?!

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7
Артем Голендберг

Тише тише, а то вы сейчас ещё придумает коррупцию победить)))

P. S. Все же понимают почему деньги через всякие непонятные помойки ходят

Ответить
10
Квадратный чайник

Есть подозрение, что Орбанк выиграл тендер на обслуживание парковок.
Свободный рынок, такого хера и проходит.

Ответить
1
Евгения Евсеева

кто-нибудь, пошутите, пожалуйста, про название банка и что ситуация сплошной ор ред.

Ответить
3
Даниил

Ор будет когда в очередной раз в центре Петербурга придется просачиваться через мириаду железяк на колёсах потому что сука долбоебы паркуются где не попадя

Ответить
3
Данил Волков

По-моему это всегда было так. Платные парковки проблему парковок не решают.

Ответить
1
Евгения Евсеева

так и с платными парковками то же самое ведь...

Ответить
1
Даниил

Ура, снова тонны железного хлама в центре города где и без машин то пройти не всегда удается

Каеф

Ответить
2
Андрей

Мне нравится, что некоторые вещи делаются в пятницу.
Чтобы если из-за действий что-то сломается, то те, у кого сломалось, могли поработать в выходные. Забота!

Ответить
1
Тупой каякер

Вынести все офисы за КАД и проблема решена, а центр сделать жилым. Даю гарантию, что через пару лет в центре слелают парк и ни одной машины не будет.

Ответить
0
Балабаев вячеслав

Не останавливайтесь,и людей тоже за КАД.Тогда в центре будет легко и свободно,вот в Припяти же красота!

Ответить
2
Тупой каякер

Верно подмечено, а то лезут на голову друг другу будки свои там брасают, а Сибирь вся не окучена.

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0
Сергей Исаков

Пусть берут пример с Ростова. Там платные парковки в первую секунду открытия стали бесплатными просто потому что…

Ответить
0
Драматический пистолет

Питер основоположник моды. Местные платные парковки были бесплатными первые 5 лет. А платными успели побыть года полтора в итоге

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0
Nadir Abdullaev

Ура! Раньше никто не платил и теперь не будут ред.

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–1
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