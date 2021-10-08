«Почта России» протестирует в Москве электротрициклы для доставки посылок Статьи редакции
Машина набирает скорость до 30 км/ч, перевозит до 90 кг груза и стоит примерно 600 тысяч рублей.
Пока у «Почты» только один трицикл, пишет компания в своём Telegram-канале. Она хочет проверить, можно ли использовать такой вид транспорта в больших городах,
У машины закрытая кабинка и есть термоизоляция в грузовом отсеке, поэтому на ней можно ездить в любое время года.
Она может набирать скорость до 30 км/ч, перевозить груз до 90 кг и проехать до 40 км на одном заряде. С дополнительными блоками батарей можно увеличить последний показатель до 80 км. Трициклы производит в Нижнем Новгороде компания «Форвард».
Машина была презентована 7 октября в «Сколково», пишет РБК. Она стоит примерно 600 тысяч рублей. Точная дата начала серийного производства неизвестна.
- 6 октября «Почта» в своём канале показывала «почтовые тук-туки», но подробностей не раскрывала.
- 3 сентября «Додо пицца» показала свой электроскутер для курьеров, который разработала вместе с франчайзи Дмитрием Трояном и той же компанией «Форвард». Пока машину тестируют в Самаре.
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