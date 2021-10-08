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Транспорт
Nazigul Jusupova

«Почта России» протестирует в Москве электротрициклы для доставки посылок Статьи редакции

Машина набирает скорость до 30 км/ч, перевозит до 90 кг груза и стоит примерно 600 тысяч рублей.

10 10 комментариев
458 просмотров

Пока у «Почты» только один трицикл, пишет компания в своём Telegram-канале. Она хочет проверить, можно ли использовать такой вид транспорта в больших городах,

Трицикл для курьеров «Почта России»

У машины закрытая кабинка и есть термоизоляция в грузовом отсеке, поэтому на ней можно ездить в любое время года.

Трицикл для курьеров «Почта России» 

Она может набирать скорость до 30 км/ч, перевозить груз до 90 кг и проехать до 40 км на одном заряде. С дополнительными блоками батарей можно увеличить последний показатель до 80 км. Трициклы производит в Нижнем Новгороде компания «Форвард».

Машина была презентована 7 октября в «Сколково», пишет РБК. Она стоит примерно 600 тысяч рублей. Точная дата начала серийного производства неизвестна.

  • 6 октября «Почта» в своём канале показывала «почтовые тук-туки», но подробностей не раскрывала.
  • 3 сентября «Додо пицца» показала свой электроскутер для курьеров, который разработала вместе с франчайзи Дмитрием Трояном и той же компанией «Форвард». Пока машину тестируют в Самаре.

#новости #почтароссии

10 10 комментариев
2
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Михаил Синицын

Дроны уже тестили, было великолепно, сколько просмотров набрали ? ред.

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2
Gabby BenDer

Очень хотела бы посмотреть как они по снегу будут пробираться по начищенным улицам и гололеду🤣😂
Славабогу, увижу ток по интернетикам)

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1
Goodsanta

электротрицикл

В сеть слили предполагаемое фото новых почтальонов Почты России.

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1
Jack Hammer

Лучше бы нормально организовали работу почты. Почти нигде нет полного штата сотрудников.

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1
Дмитрий Мантис

Там дело в рентабельности, больше нанимать смысла нет.

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0
Валерий Голованов

Ну теперь при просроченной доставке будет отмаз,что батарейка в машине села

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0
ЯжПрограммист

После того дрона невозможно уже серьёзно воспринимать их инициативы 🤣

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0
Николай Суворов

Ждём, когда он на повороте на бок ляжет🤣

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0
Mike Kosulin

С максималкой 30км/ч, это где ж он ездить будет?

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0
John Dow

Её ветром не перевернёт?

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0
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