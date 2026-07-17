«Яндекс» добавил карту наличия бензина на заправках в «Карты» и «Навигатор»

Она доступна в разделе «Заправки». Источник здесь и далее: «Яндекс»Изначально карта АЗС, где можно посмотреть наличие топлива и очереди на заправку, была доступна в приложении «Яндекс Заправки» или в «Яндекс Go» в разделе «Заправки». Теперь её добавили в «Карты» и «Навигатор».Также оба сервиса начали предлагать маршруты, позволяющие снизить расход бензина, — они занимают больше времени, но помогают экономить горючее за счёт меньшего количества остановок, светофоров и более равномерного движения.Чтобы определить наличие топлива, «Яндекс» берёт разные данные: информацию от «Карт», о заказах топлива в «Заправках», результаты опросов водителей и технологию, схожую с той, что компания использует для определения пробок на дорогах. Какую — не говорят.11 июля 2026 года свою карту с информацией о наличии бензина на АЗС представил «2ГИС». Аналогичные карты есть у «Сбера», «Т-Банка» и «Альфа-банка».Артур МартыгинДеньги8 июляОчереди на АЗС, запрет на экспорт и «Евро-3»: как топливный кризис сказывается на бизнесе, автомобилистах и машинах Некоторые сети АЗС ограничили отпуск, а оптовые цены начали расти. Удорожание логистики уже вынуждает маркетплейсы пересматривать тарифы, а возвращение бензина стандарта «Евро-3» грозит поломками автомобилям.#новости #бензин #заправки