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Евгения Евсеева
Транспорт

Расследование показало, что водитель Tesla, протаранившей стену жилого дома в США, отключил «автопилот» перед аварией

При этом вину в ДТП он отрицал, обвиняя систему автономного вождения.

Источник: NTSB
Источник: NTSB
  • Авария произошла 19 июня 2026 года в штате Техас: Tesla Model 3 не справилась с поворотом, въехала в жилой дом, протаранила стену и сбила владелицу жилья. Водитель утверждал, что виноват автопилот, Tesla — что тот сам нажал педаль газа.
  • Как пишет The Verge со ссылкой на отчёт Национального управления безопасности движения на трассах (NTSB), права оказалась компания — машина в момент аварии развила скорость примерно в 113 км/ч.
  • При этом дом находился рядом с дорогой с ограничением скорости в 48 км/ч. Погода была ясная, дорога — сухая, освещение — достаточное. По данным NTSB, водитель вручную отключил систему автопилота, выжав до упора педаль газа.
  • Вице-президент Tesla Ашок Эллусвами писал, что водитель сам отключил систему автопилота, вжав до упора педаль акселератора. Он разогнался до 117 км/ч и продолжал жать на педаль даже после аварии.

#новости #tesla

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