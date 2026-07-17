Расследование показало, что водитель Tesla, протаранившей стену жилого дома в США, отключил «автопилот» перед аварией

При этом вину в ДТП он отрицал, обвиняя систему автономного вождения.Источник: NTSBАвария произошла 19 июня 2026 года в штате Техас: Tesla Model 3 не справилась с поворотом, въехала в жилой дом, протаранила стену и сбила владелицу жилья. Водитель утверждал, что виноват автопилот, Tesla — что тот сам нажал педаль газа.Как пишет The Verge со ссылкой на отчёт Национального управления безопасности движения на трассах (NTSB), права оказалась компания — машина в момент аварии развила скорость примерно в 113 км/ч.При этом дом находился рядом с дорогой с ограничением скорости в 48 км/ч. Погода была ясная, дорога — сухая, освещение — достаточное. По данным NTSB, водитель вручную отключил систему автопилота, выжав до упора педаль газа.Вице-президент Tesla Ашок Эллусвами писал, что водитель сам отключил систему автопилота, вжав до упора педаль акселератора. Он разогнался до 117 км/ч и продолжал жать на педаль даже после аварии.#новости #tesla