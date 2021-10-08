«Делимобиль» подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже Статьи редакции
Каршеринг планирует выйти на биржу под тикером DMOB.
- Ценовой диапазон и количество акций, которые «Делимобиль» планирует разместить, пока не определены. Об этом говорится в документах, которые компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
- Для организации размещения компания выбрала BofA Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc., «ВТБ Капитал», а также Renaissance Securities, Sberbank CIB и Banco Santander. ВТБ в июле 2021 года купил 13,4% «Делимобиля» за $75 млн.
- «Делимобиль» начал работу в 2015 году, сейчас у компании в парке суммарно почти 18 тысяч машин, а количество зарегистрированных пользователей — 7,1 млн. В холдинг Delimobil Holding S.A. кроме одноимённого каршеринга входит сервис аренды автомобилей по подписке Anytime.Prime.
- Основатель каршеринга «Делимобиль» Винченцо Трани стал гендиректором холдинга в ноябре 2019 года. Тогда же компания заявила о планах провести IPO в течение двух лет. Компания также планирует листинг на Московской бирже.
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