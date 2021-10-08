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Транспорт
Таня Боброва

«Делимобиль» подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже Статьи редакции

Каршеринг планирует выйти на биржу под тикером DMOB.

  • Ценовой диапазон и количество акций, которые «Делимобиль» планирует разместить, пока не определены. Об этом говорится в документах, которые компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
  • Для организации размещения компания выбрала BofA Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc., «ВТБ Капитал», а также Renaissance Securities, Sberbank CIB и Banco Santander. ВТБ в июле 2021 года купил 13,4% «Делимобиля» за $75 млн.
  • «Делимобиль» начал работу в 2015 году, сейчас у компании в парке суммарно почти 18 тысяч машин, а количество зарегистрированных пользователей — 7,1 млн. В холдинг Delimobil Holding S.A. кроме одноимённого каршеринга входит сервис аренды автомобилей по подписке Anytime.Prime.
  • Основатель каршеринга «Делимобиль» Винченцо Трани стал гендиректором холдинга в ноябре 2019 года. Тогда же компания заявила о планах провести IPO в течение двух лет. Компания также планирует листинг на Московской бирже.

#новость #делимобиль

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17 17 комментариев
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Zumonn

Мало им прибыли с штрафов, решили еще с айпио бабла поднять - вот это я понимаю, жадность) ред.

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12
Гордый Мурод

Важи 300 рублей очень важны для нас (с)

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0
Andrei Smirnovsky

"D MOB" весьма точно получилось с тикером)

Mob=mafia ред.

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5
Константин Шукалов

Главари мафии не устраивают гражданских задержаний 😅🙈

*Если кто не знает про этот эпизод, то ищите на канале Варламова 👀

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8
Илья Шишкунов

Зато можно назвать компанию ЛГБТ френдли

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0
Александр Гущин

Кто купит - расскажете потом каково это терять деньги на IPO))) ред.

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5
Противный алмаз

Хватит издеваться...я купил по стопятьсот, а теперь стодвестипятьдесят. Не знаю что делать, продавать или докупать после второй волны.

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1
Гордый Мурод

ВТБ ж

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0
Fred Han

Что они там курят?

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3
Ivan Tischenko

и когда можно будет акции купить?

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1
Противный алмаз

Просили за мной не занимать. Пожалуйста, поищите другую, свободную кассу.

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0
Gennady Marchenko

Люди в малиновых пиджаках прямиком из 90х решили выйти на IPO

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0
Александр Никитин

Пора скупать акции.

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0
Anton Lachkov

Интересно, не с эти ли связано отсутсвие поминутных тарифов в Краснодаре , а только суточные. Или все таки из-за дефицита машин?

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0
Andrey Fedorov

А чего на Нью-Йоркской? Moex не в чести ?

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0
Sk1f

Клоуны, которые без предупреждения за копейки сливают персональные данные коллекторам

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–1
LolKekNet

Поздравления с IPO, даже несмотря на тяжёлую судьбу каршеринговых автомобилей :)

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–4
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