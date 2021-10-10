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Транспорт
Андрей Фролов

Полмиллиарда рублей на штрафах с водителей: первые детали из документов «Делимобиля» для инвесторов Статьи редакции

Компания-владелец одноимённого каршеринга и сервиса долгосрочной аренды Anytime Prime раскрыла подробности бизнеса перед выходом на биржу. Выбрали несколько деталей из них.

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Выручка растёт, расходы тоже

Выручка за 2020 год — 6,4 млрд рублей, это на 28,6% больше, чем годом ранее (5 млрд рублей). В первом полугодии 2021 году выручка росла быстрее и составила 4,9 млрд рублей, это на 119% больше, чем годом ранее (2,24 млрд рублей).

Компания заявляет, что прошла точку безубыточности в 2020 году. Валовая прибыль за 2020 год — 72 млн рублей, за первое полугодие 2021 года — 1 млрд рублей. Оба периода годом ранее были убыточными.

Чистой прибыли нет: после затрат на маркетинг, налогов, административных и других расходов, 2020 год закончился с убытком в 3 млрд рублей («скорректированный» результат с учётом переоценки активов и прочего — 1,7 млрд). В первом полугодии 2021 года убыток составил 1 млрд рублей.

«Делимобиль» признаёт: бизнес быстро вырос за последние годы, но дальнейший рост требует больших инвестиций как минимум в ближайшее время.

Сколько стоит поддержание работы каршеринга

В разделе Cost of revenue «Делимобиль» перечисляет основные затраты на машины — сколько уходит на ремонт, топливо и другие задачи.

Источники выручки

На втором месте после каршеринга в выручке компании стоят штрафы, которые собираются с пользователей за нарушение правил, повреждения машин и другние нарушения договора. От них компания получила 682 млн рублей за первую половину 2021 года. Это 13,8% от всей выручки «Делимобиля» за этот период.

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После — сервисы доставки для бизнеса и долгосрочная аренда машин.

Риски и другие детали

  • Среди конкурентов «Делимобиль» перечисляет такси-сервисы, другие каршеринги, сервисы подписки на автомобили от производителей вроде Kia и Hyundai. У них могут быть более известные бренды, крупные экосистемы и большие бюджеты на скидки и другие маркетинговые акции. Для борьбы с ними «Делимобиль» будет улучшать динамическое ценообразование, придумывать новые подписки и сервисы — например, обещает дать возможность участвовать в выборе машин, которые появятся в каршеринге.
  • Дополнительные проекты вроде подписки на премиальные машины Anytime Prime и доставки для бизнеса могут расти быстрее всего бизнеса в целом — такое развитие событий усложнит работу компании.
  • Активы компании насчитывают 19 млрд рублей, задолженность перед третьими лицами составляет 22 млрд рублей — в основном, это обязательства за взятые в лизинг машины. Также в эту сумму входят акции на 5,4 млрд рублей, которые получит ВТБ в обмен на объявленные ранее инвестиции.
  • Весной 2021 года «Делимобиль» купил 30% компании «Пролив+», которая занимается доставкой топлива в машины, а летом докупил оставшиеся доли. Стоимость 70% проекта составила 27,9 млн рублей.
  • Доставка для бизнеса была запущена в 2020 году как ответ на падение поездок из-за Covid-19, а сейчас выступает как дополнительный сегмент бизнеса, чтобы уменьшить простой машин.
  • «Делимобиль» отмечает, что создал свою систему контроля и обслуживания машин, и думает о том, чтобы предложить эти сервисы сторонним компаниям.
  • На бирже компания будет продавать депозитарные расписки (ADS), их покупатели не будут считаться полноценными акционерами. Им могут выплачиваться дивиденды, но «Делимобиль» не предполагает, что это случится в ближайшее время.

Рынок

90% каршеринга в России контролируют четыре компании — «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. Из них у «Делимобиля» самая большая доля по количеству поездок в Москве и больше всех городов присутствия — 11.

Статистика по количеству городов присутствия, обороту, количеству машин, пользователей, среднему количеству поездок и доле рынка в Москве

Целиком документация опубликована на сайте SEC.

#каршеринг #делимобиль

12 12 комментариев
2
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Андрей Попов

Здорово, очень надеюсь, что вас сожрут конкуренты

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9
Ivan Susanin

А вы за кого? Или против всех?

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0
Антон Семенов

Попал в аварию - на тебе еще заработают!

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1
Никита Мизин

Нет, бро, бей чужую машину в свое удовольствие и бесплатно)

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3
Андрей Калинин

Т.е. пользуясь Делимобилем нужно 17% от стоимости аренды дополнительно откладывать в ожидании списания этой скрытой комиссии?

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1
Aleksey Valer'evich

Нужно Не нарушать правила пользования сервисом, прописанные в договоре и спать спокойно

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0
Евгений Приходько

🤡

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2
Ivan Susanin

С регистрацией вас) Будем спать спокойно

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1
Гладкий Кирилл

13 % на штрафах - это довольно прилично

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0
Ivan Susanin

Интересно, какая доля из этого - то что в итоге переведут в казну? Я же правильно понял, что если клиент проехал под 180 км/ч по Садовому и попал на камеру, то Делимобиль с него возьмет пять тысяч рублей и их же отправит в пользу государства?

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0
Цимерманн

13% на штрафах это от общей выручки, а если смотреть только от услуг каршеринга (за вычетом доставки, долгосрочной аренды и пр), то доля на штрафах это 17,2% . Не плохо )

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0
Ivan Susanin

Из них у «Делимобиля» самая большая доля по количеству поездок в Москве

Удивлен. По ощущениям казалось, что Яндекс лидирует. Ориентировался на знакомых, на визуальное впечатление о числе тачек на улицах

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0
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