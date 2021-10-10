Компания-владелец одноимённого каршеринга и сервиса долгосрочной аренды Anytime Prime раскрыла подробности бизнеса перед выходом на биржу. Выбрали несколько деталей из них.

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Выручка растёт, расходы тоже

Выручка за 2020 год — 6,4 млрд рублей, это на 28,6% больше, чем годом ранее (5 млрд рублей). В первом полугодии 2021 году выручка росла быстрее и составила 4,9 млрд рублей, это на 119% больше, чем годом ранее (2,24 млрд рублей).

Компания заявляет, что прошла точку безубыточности в 2020 году. Валовая прибыль за 2020 год — 72 млн рублей, за первое полугодие 2021 года — 1 млрд рублей. Оба периода годом ранее были убыточными.

Чистой прибыли нет: после затрат на маркетинг, налогов, административных и других расходов, 2020 год закончился с убытком в 3 млрд рублей («скорректированный» результат с учётом переоценки активов и прочего — 1,7 млрд). В первом полугодии 2021 года убыток составил 1 млрд рублей.

«Делимобиль» признаёт: бизнес быстро вырос за последние годы, но дальнейший рост требует больших инвестиций как минимум в ближайшее время.

Сколько стоит поддержание работы каршеринга

В разделе Cost of revenue «Делимобиль» перечисляет основные затраты на машины — сколько уходит на ремонт, топливо и другие задачи.

Источники выручки

На втором месте после каршеринга в выручке компании стоят штрафы, которые собираются с пользователей за нарушение правил, повреждения машин и другние нарушения договора. От них компания получила 682 млн рублей за первую половину 2021 года. Это 13,8% от всей выручки «Делимобиля» за этот период.

После — сервисы доставки для бизнеса и долгосрочная аренда машин.

Риски и другие детали

Среди конкурентов «Делимобиль» перечисляет такси-сервисы, другие каршеринги, сервисы подписки на автомобили от производителей вроде Kia и Hyundai. У них могут быть более известные бренды, крупные экосистемы и большие бюджеты на скидки и другие маркетинговые акции. Для борьбы с ними «Делимобиль» будет улучшать динамическое ценообразование, придумывать новые подписки и сервисы — например, обещает дать возможность участвовать в выборе машин, которые появятся в каршеринге.

Дополнительные проекты вроде подписки на премиальные машины Anytime Prime и доставки для бизнеса могут расти быстрее всего бизнеса в целом — такое развитие событий усложнит работу компании.

Активы компании насчитывают 19 млрд рублей, задолженность перед третьими лицами составляет 22 млрд рублей — в основном, это обязательства за взятые в лизинг машины. Также в эту сумму входят акции на 5,4 млрд рублей, которые получит ВТБ в обмен на объявленные ранее инвестиции.

Весной 2021 года «Делимобиль» купил 30% компании «Пролив+», которая занимается доставкой топлива в машины, а летом докупил оставшиеся доли. Стоимость 70% проекта составила 27,9 млн рублей.



Доставка для бизнеса была запущена в 2020 году как ответ на падение поездок из-за Covid-19, а сейчас выступает как дополнительный сегмент бизнеса, чтобы уменьшить простой машин.

«Делимобиль» отмечает, что создал свою систему контроля и обслуживания машин, и думает о том, чтобы предложить эти сервисы сторонним компаниям.

На бирже компания будет продавать депозитарные расписки (ADS), их покупатели не будут считаться полноценными акционерами. Им могут выплачиваться дивиденды, но «Делимобиль» не предполагает, что это случится в ближайшее время.

Рынок

90% каршеринга в России контролируют четыре компании — «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. Из них у «Делимобиля» самая большая доля по количеству поездок в Москве и больше всех городов присутствия — 11.

Статистика по количеству городов присутствия, обороту, количеству машин, пользователей, среднему количеству поездок и доле рынка в Москве