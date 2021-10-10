Полмиллиарда рублей на штрафах с водителей: первые детали из документов «Делимобиля» для инвесторов Статьи редакции
Компания-владелец одноимённого каршеринга и сервиса долгосрочной аренды Anytime Prime раскрыла подробности бизнеса перед выходом на биржу. Выбрали несколько деталей из них.
Выручка растёт, расходы тоже
Выручка за 2020 год — 6,4 млрд рублей, это на 28,6% больше, чем годом ранее (5 млрд рублей). В первом полугодии 2021 году выручка росла быстрее и составила 4,9 млрд рублей, это на 119% больше, чем годом ранее (2,24 млрд рублей).
Компания заявляет, что прошла точку безубыточности в 2020 году. Валовая прибыль за 2020 год — 72 млн рублей, за первое полугодие 2021 года — 1 млрд рублей. Оба периода годом ранее были убыточными.
Чистой прибыли нет: после затрат на маркетинг, налогов, административных и других расходов, 2020 год закончился с убытком в 3 млрд рублей («скорректированный» результат с учётом переоценки активов и прочего — 1,7 млрд). В первом полугодии 2021 года убыток составил 1 млрд рублей.
«Делимобиль» признаёт: бизнес быстро вырос за последние годы, но дальнейший рост требует больших инвестиций как минимум в ближайшее время.
Сколько стоит поддержание работы каршеринга
В разделе Cost of revenue «Делимобиль» перечисляет основные затраты на машины — сколько уходит на ремонт, топливо и другие задачи.
Источники выручки
На втором месте после каршеринга в выручке компании стоят штрафы, которые собираются с пользователей за нарушение правил, повреждения машин и другние нарушения договора. От них компания получила 682 млн рублей за первую половину 2021 года. Это 13,8% от всей выручки «Делимобиля» за этот период.
После — сервисы доставки для бизнеса и долгосрочная аренда машин.
Риски и другие детали
- Среди конкурентов «Делимобиль» перечисляет такси-сервисы, другие каршеринги, сервисы подписки на автомобили от производителей вроде Kia и Hyundai. У них могут быть более известные бренды, крупные экосистемы и большие бюджеты на скидки и другие маркетинговые акции. Для борьбы с ними «Делимобиль» будет улучшать динамическое ценообразование, придумывать новые подписки и сервисы — например, обещает дать возможность участвовать в выборе машин, которые появятся в каршеринге.
- Дополнительные проекты вроде подписки на премиальные машины Anytime Prime и доставки для бизнеса могут расти быстрее всего бизнеса в целом — такое развитие событий усложнит работу компании.
- Активы компании насчитывают 19 млрд рублей, задолженность перед третьими лицами составляет 22 млрд рублей — в основном, это обязательства за взятые в лизинг машины. Также в эту сумму входят акции на 5,4 млрд рублей, которые получит ВТБ в обмен на объявленные ранее инвестиции.
- Весной 2021 года «Делимобиль» купил 30% компании «Пролив+», которая занимается доставкой топлива в машины, а летом докупил оставшиеся доли. Стоимость 70% проекта составила 27,9 млн рублей.
- Доставка для бизнеса была запущена в 2020 году как ответ на падение поездок из-за Covid-19, а сейчас выступает как дополнительный сегмент бизнеса, чтобы уменьшить простой машин.
- «Делимобиль» отмечает, что создал свою систему контроля и обслуживания машин, и думает о том, чтобы предложить эти сервисы сторонним компаниям.
- На бирже компания будет продавать депозитарные расписки (ADS), их покупатели не будут считаться полноценными акционерами. Им могут выплачиваться дивиденды, но «Делимобиль» не предполагает, что это случится в ближайшее время.
Рынок
90% каршеринга в России контролируют четыре компании — «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. Из них у «Делимобиля» самая большая доля по количеству поездок в Москве и больше всех городов присутствия — 11.
Целиком документация опубликована на сайте SEC.
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Компания-владелец одноимённого каршеринга и сервиса долгосрочной аренды Anytime Prime раскрыла подробности бизнеса перед выходом на биржу. Выбрали несколько деталей из них.
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