Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Всё это — одна компания
До онлайн-встречи с ней:
Смотреть
!function(e){var t={};function o(n){if(t[n])return t[n].exports;var a=t[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return e[n].call(a.exports,a,a.exports,o),a.l=!0,a.exports}o.m=e,o.c=t,o.d=function(e,t,n){o.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:n})},o.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var n=Object.create(null);if(o.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var a in e)o.d(n,a,function(t){return e[t]}.bind(null,a));return n},o.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return o.d(t,"a",t),t},o.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},o.p="",o(o.s=0)}([function(e,t,o){"use strict";o.r(t);const n=e=>{if("object"==typeof Air){Air.import("module.ajaxify").one("Before page changed",()=>{e&&e()})}};var a=e=>{e={deadline:[2021,8,21,11,0,0],container:null,items:["days","hours","minutes","seconds"],textNotes:!0,leftPadZero:!0,...e};const{deadline:t,container:o,items:n,textNotes:a,leftPadZero:r}=e;let i=0,d=null,s=new Date(Date.UTC(...t));s.setMinutes(s.getMinutes()+s.getTimezoneOffset());const c={days:["День","Дня","Дней"],hours:["Час","Часа","Часов"],minutes:["Минута","Минуты","Минут"],seconds:["Секунда","Секунды","Секунд"]},l=()=>{clearInterval(i),d&&d()},u=()=>{let e=new Date;const t=s.getTime()-e.getTime();(e=>{const t={days:Math.max(0,Math.floor(e/864e5)),hours:Math.max(0,Math.floor(e%864e5/36e5)),minutes:Math.max(0,Math.floor(e%36e5/6e4)),seconds:Math.max(0,Math.floor(e%6e4/1e3))};let i="";n.forEach(e=>{const o=document.createElement("div"),n=document.createElement("div");let d=String(t[e]||0),s=r?d.padStart(2,"0"):d;if(n.innerHTML=s,o.appendChild(n),a){const t=document.createElement("div");let n=(u=c[e],(l=d)>=10&&l<=20||0===l?u[2]:l%10==1?u[0]:l%10>1&&l%10<5?u[1]:u[2]);t.innerHTML=n,o.appendChild(t)}var l,u;i+=o.outerHTML}),o&&(o.innerHTML=i)})(t),t<=0&&l()};return{start:()=>{u(),i=setInterval(u,1e3)},end:l,onEnd:e=>{d=e}}};((e="teaser",t=["https://leonardo.osnova.io/ea3ee605-1c16-57db-9081-36130c7d0e95/"],o="vc")=>{const a={root:e,index:e+"--index",entry:e+"--entry",loaded:e+"--loaded",location:e+"--entry-top",sitename:`${e}--${window.__codename||o}`},r=document.querySelector("."+a.root),i=document.querySelector('[air-module="module.feed"]');if(r){r.classList.add(a.sitename),-1===a.location.indexOf("location")&&r.classList.add(a.location),i?r.classList.add(a.index):r.classList.add(a.entry);const e=()=>{r.classList.add(a.loaded)};return new Promise(o=>{var i;(i=t,Promise.all(i.map((function(e){return new Promise((function(t){var o=document.createElement("img");o.onload=()=>{t(o)},o.onerror=t,o.src=e}))})))).then(()=>{o({showBanner:e,oneBeforePageChange:n,rootHTML:r,css:a})})})}})("mailmicroteaser-timer",["https://leonardo.osnova.io/5b09a88b-2271-5db9-be0e-94e4a1211ce5/"]).then(e=>{const{rootHTML:t,showBanner:o,oneBeforePageChange:n,css:r}=e;function i(e){var t="Mailru Group Timer — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:t})}lottie.loadAnimation({container:document.getElementById("lottie"),renderer:"svg",loop:!0,autoplay:!0,path:"https://assets10.lottiefiles.com/packages/lf20_a0i1s2ep.json"}),i("Show"),t.onclick=()=>i("Click");const d=a({container:t.querySelector("[data-countdown]"),deadline:[2021,9,12,11,0,0]}),s=a({deadline:[2021,9,12,19,0,0]});d.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--outoftime")}),s.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--off")}),"tj"===window.__codename&&t.classList.add(r.root+"--tj"),n(d.end),d.start(),s.start(),o()})}]);
{"id":7016,"title":"\u0423\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0437\u0432\u0443\u043a\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0438\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=7016&url=https:\/\/vc.ru\/special\/sound&placeBit=1&hash=6ca24c77fedb0a01bd41595a6fbd498b5375a294c2e3b54a129aa318671b77a3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Андрей Фролов

Полмиллиарда рублей штрафов с водителей: первые детали из документов «Делимобиля» для инвесторов Статьи редакции

Компания-владелец одноимённого каршеринга и сервиса долгосрочной аренды Anytime Prime раскрыла подробности бизнеса перед выходом на биржу. Выбрали несколько деталей из них.

45 45 комментариев
7103 просмотров

Выручка растёт, расходы тоже

Выручка за 2020 год — 6,4 млрд рублей, это на 28,6% больше, чем годом ранее (5 млрд рублей). В первом полугодии 2021 году выручка росла быстрее и составила 4,9 млрд рублей, это на 119% больше, чем годом ранее (2,24 млрд рублей).

Компания заявляет, что прошла точку безубыточности в 2020 году. Валовая прибыль за 2020 год — 72 млн рублей, за первое полугодие 2021 года — 1 млрд рублей. Оба периода годом ранее были убыточными.

Чистой прибыли нет: после затрат на маркетинг, налогов, административных и других расходов, 2020 год закончился с убытком в 3 млрд рублей («скорректированный» результат с учётом переоценки активов и прочего — 1,7 млрд). В первом полугодии 2021 года убыток составил 1 млрд рублей.

«Делимобиль» признаёт: бизнес быстро вырос за последние годы, но дальнейший рост требует больших инвестиций как минимум в ближайшее время.

Сколько стоит поддержание работы каршеринга

В разделе Cost of revenue «Делимобиль» перечисляет основные затраты на машины — сколько уходит на ремонт, топливо и другие задачи.

Источники выручки

На втором месте после каршеринга в выручке компании стоят штрафы, которые собираются с пользователей за нарушение правил, повреждения машин и другние нарушения договора. От них компания получила 682 млн рублей за первую половину 2021 года. Это 13,8% от всей выручки «Делимобиля» за этот период.

Купить рекламу Отключить

После — сервисы доставки для бизнеса и долгосрочная аренда машин.

Риски и другие детали

  • Среди конкурентов «Делимобиль» перечисляет такси-сервисы, другие каршеринги, сервисы подписки на автомобили от производителей вроде Kia и Hyundai. У них могут быть более известные бренды, крупные экосистемы и большие бюджеты на скидки и другие маркетинговые акции. Для борьбы с ними «Делимобиль» будет улучшать динамическое ценообразование, придумывать новые подписки и сервисы — например, обещает дать возможность участвовать в выборе машин, которые появятся в каршеринге.
  • Дополнительные проекты вроде подписки на премиальные машины Anytime Prime и доставки для бизнеса могут расти быстрее всего бизнеса в целом — такое развитие событий усложнит работу компании.
  • Активы компании насчитывают 19 млрд рублей, задолженность перед третьими лицами составляет 22 млрд рублей — в основном, это обязательства за взятые в лизинг машины. Также в эту сумму входят акции на 5,4 млрд рублей, которые получит ВТБ в обмен на объявленные ранее инвестиции.
  • Весной 2021 года «Делимобиль» купил 30% компании «Пролив+», которая занимается доставкой топлива в машины, а летом докупил оставшиеся доли. Стоимость 70% проекта составила 27,9 млн рублей.
  • Доставка для бизнеса была запущена в 2020 году как ответ на падение поездок из-за Covid-19, а сейчас выступает как дополнительный сегмент бизнеса, чтобы уменьшить простой машин.
  • «Делимобиль» отмечает, что создал свою систему контроля и обслуживания машин, и думает о том, чтобы предложить эти сервисы сторонним компаниям.
  • На бирже компания будет продавать депозитарные расписки (ADS), их покупатели не будут считаться полноценными акционерами. Им могут выплачиваться дивиденды, но «Делимобиль» не предполагает, что это случится в ближайшее время.

Рынок

90% каршеринга в России контролируют четыре компании — «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. Из них у «Делимобиля» самая большая доля по количеству поездок в Москве и больше всех городов присутствия — 11.

Статистика по количеству городов присутствия, обороту, количеству машин, пользователей, среднему количеству поездок и доле рынка в Москве

Целиком документация опубликована на сайте SEC.

#каршеринг #делимобиль

45 45 комментариев
16
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433","\u0434\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c"], "comments": 45, "likes": 16, "favorites": 22, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 303413, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 10 Oct 2021 17:43:26 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Андрей Попов

Здорово, очень надеюсь, что вас сожрут конкуренты

Ответить
19
Ivan Susanin

А вы за кого? Или против всех?

Ответить
7
Многочисленный клуб

Да все они имеют и положительные стороны и недостатки. Нет идеального сервиса. Но у меня дели на последнем месте

Ответить
0
Антон Семенов

Попал в аварию - на тебе еще заработают!

Ответить
3
Никита Мизин

Нет, бро, бей чужую машину в свое удовольствие и бесплатно)

Ответить
28
Sergei Timofeyev

Она всё равно в КАСКО

Ответить
0
Никита Мизин

А каско бесплатный? В его стоимость вкладывается и то, что водятлы кривые ездят. Это во-первых, во-вторых машина на время ремонта простаивает, сервис теряет деньги. ред.

Ответить
2
KINCH

Вы, Никита, плохо знакомы с работой казино. Делимобиль в этом плане и есть казино, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает но ставки (стоимость проката) все делают одинаково. Если бы не взымали штрафов, а включали в стоимость, то бизнес модель бы не билась, а так делаем минимальные ставки, кормим это людям и дерем с них в три шкуры потом. И вы будете правы если спросите: так все же норм, что тут такого? А то, что статистика по авариям уже известна и будет известно, что N количества клиентов попадут в ДТП и уже на этом этапе компания строит свою "бизнес модель"— на неизбежных пороках сулящих выгоду :)

Т. е. Делимобиль реально зарабатывает по принципу казино и прямо об этом заявляет включая прибыль со штрафов в свою бизнес модель. Пример: в аттракционе участвует 20 Вась, 19 из них покрывают затраты на аттракцион, а 20-го Васю мы кидаем и зарабатываем с него прибыль.

При этом я еще не беру в расчет, КАКИМИ инструментами они увеличивают прибыль. В Ютубе, на VC широко представлено множество доказательств злоупотребления такой системы в делимобиле, когда деньги списывались со счетов клиентов бездоказательно без оснований.

В следующий раз, когда будете пользоваться Делимобилем или другим каршерингом, подумайте об этом. ред.

Ответить
2
Дмитрий М

Дядь, в управленческую отчетность просто включается любой поток денег, штрафы это вход денег, и поэтому попадают в доход, не более того. Скорее всего большая часть этого дохода, если не весь, съедается статьями расходов на страховку, обслуживание и ремонт.

Ответить
2
Никита Мизин

Именно. Штрафы и в доходе государства учитываются аналогично.

Ответить
0
Никита Хисматов

Пример: в аттракционе участвует 20 Вась, 19 из них покрывают затраты на аттракцион, а 20-го Васю мы кидаем и зарабатываем с него прибыль.

Штрафы - это 13,8% от выручки, значит даже не каждый 20-й, а примерно каждый 8-й.

Ответить
0
Андрей Калинин

Т.е. пользуясь Делимобилем нужно 17% от стоимости аренды дополнительно откладывать в ожидании списания этой скрытой комиссии?

Ответить
5
Aleksey Valer'evich

Нужно Не нарушать правила пользования сервисом, прописанные в договоре и спать спокойно

Ответить
–3
Евгений Приходько

🤡

Ответить
11
Ivan Susanin

С регистрацией вас) Будем спать спокойно

Ответить
6
Гладкий Кирилл

13 % на штрафах - это довольно прилично

Ответить
3
Ivan Susanin

Интересно, какая доля из этого - то что в итоге переведут в казну? Я же правильно понял, что если клиент проехал под 180 км/ч по Садовому и попал на камеру, то Делимобиль с него возьмет пять тысяч рублей и их же отправит в пользу государства?

Ответить
4
Многочисленный клуб

Как было у меня. Штраф за превышение скорости - 500 рублей. Списали сразу с Карты 350 (250 за штраф, 50%, льготный период, 100 рублей - сервис).
Может чем выше штраф, тем больше комиссия.

Ответить
3
Занятый бинокль

Если клиент проехал 180 км/ч по Садовому, с него возьмут 15к (езда со скоростью свыше 150), а государству переправят 2,5 с учётом скидки в 50% на быструю оплату штрафа.

Ответить
2
Ivan Susanin

Да ладно? Это у них в договоре написано? Я полистал в приложении, не нашел. Но и другие суммы в разделе «ответственность» удивили…

Ответить
0
Занятый бинокль
Ответить
1
Ivan Susanin

С учетом, что они указывают скорость, а не превышение, особенно прикольно будет на автостраде разогнаться до 155 км/ч. По ПДД на своей тачке заплатил бы 500 руб. - а тут минимум 15К…
Спасибо за скрин, че-то я фигово искал

Ответить
0
Занятый бинокль

Да, у меня так было. На трассе с оф. ограничением в 110 я ехал 120-125 и раз на опережении ускорился до 135. Получил в приложку предупреждение что в след. раз будет штраф 15к. То есть я точно не разгонялся до 150, но, возможно скакнул GPS и система выдала предупреждение. Так что я бы на дели больше 100 не разгонялся. Докажи потом что ты не жираф.

Ответить
1
Занятый бинокль

Хотя, я не удивлюсь если возьмут 17600: 15к — штраф по соответствующему пункту договора, 2,5к — штраф государства, 0,1к — администрирование штрафа (хотя оно может быть больше).

Ответить
0
Гладкий Кирилл

Я правда не знаю - (
Как по мне так звучит просто штраф со стороны сервиса

Ответить
0
Алексей Шевченко

Кто вообще ездить на дели???, я не понимаю просто, столько скандалов с ними, но люди все равно садятся из за "на рубль дешевле" и прилипают на 50к из-за бампера , который при посадке неотфоткали... Уму не постижимо 40 процентов рынка🤦

Ответить
2
Павел -

"На штрафах с водителей", а не просто на штрафах. Не заметил царапину от предыдущих арендаторов, не заглянул под бампер, не посетил диагностику в автосервисе - значит машину испортил ты и с тебя штраф. И следующий, кто не заметит косяков - с него тоже штраф. Хороший бизнес. ))

Ответить
2
Андрей Солозобов

Да, а ещё установил старые дворники вместо новых, сменил резину на старые покрышки и нассал в бак вместо заправки.
За все будут штрафы. Не ездите на каршеринге.

Ответить
1
Занятый бинокль

ХЗ как относиться к этим штрафам.

С одной стороны имеем кейсы вроде 50к за трещину в бампере, при цене китайского бампера (который они наверняка поставят) в 10к. С другой стороны имеем тонну неадекватов, убивающих машины в хлам, испугать которых можно только ебучей ответственностью.

Ответить
2
Sergei Timofeyev

«Делимобиль» признаёт: бизнес быстро вырос за последние годы, но дальнейший рост требует больших инвестиций как минимум в ближайшее время.

Вы это вначале переварите. Машины там подлатайте, помойте внутри (а то вечная помойка). А потом будем расти.

Ответить
0
colorless

Знакомому накинули 5000 штрафа "за мусор" в виде какие то упаковок в БАГАЖНИКЕ, который следующий арендатор отфоткал.
То есть вы не только арендуете транспортное средство, но и должны выдрочить каждый сантиметр машины на новые повреждения, грязь или мусорю.

Оно мне надо? Нет. С тех пор уже 2ой год не запускал делик, даже права новые туда не кидаю. Яндекс и Сити покрывают полностью потребности.

Ответить
1
Ivan Susanin

Блин, с каждым комментом все страшнее шерингом пользоваться))) В жизни не смотрел, что там в багажнике, когда тачку брал))

Ответить
0
Ivan Susanin

Из них у «Делимобиля» самая большая доля по количеству поездок в Москве

Удивлен. По ощущениям казалось, что Яндекс лидирует. Ориентировался на знакомых, на визуальное впечатление о числе тачек на улицах

Ответить
1
3216q114

Мне тоже так казалось, но пишут что Яндекс потерял долю. И на лето у них паритет был, было примерно по 40% рынка Москвы.
https://roem.ru/18-06-2021/286202/drive-carsharing/

Яндекс.Драйв теряет рынок, «Белка» и…
В течение последнего года от Яндекса постепенно уходила доля столичного рынка каршеринга.
roem.ru
Ответить
2
Николай Свидэрский

Яндекс дорогой, включаю его вторым после Дели.

Ответить
1
3216q114

Уже вроде это обсуждали тут на VC, в Яндексе каско, в дели нету, а где есть не дешевле.

Ответить
0
Alexey QuQu

Я пользуюсь только Яндексом именно из-за наличия каско, один раз уже попал в неприятную ситуацию

Ответить
0
Цимерманн

13% на штрафах это от общей выручки, а если смотреть только от услуг каршеринга (за вычетом доставки, долгосрочной аренды и пр), то доля на штрафах это 17,2% . Не плохо )

Ответить
1
Олег Матвеенко

13% на штрафах, а потом удивляемся откуда такая смертность…

Ответить
–1
Алмаз Якутин

13% на штрафах, потому что дм жульничает со штрафами.

Ответить
2
Гладкий Кирилл

Вы не видите логической ошибки?

Ответить
0
Teselkin Evgeny

Как мне кажется Деликом пользовались ещё больше людей, если бы они вставили навигаторы в машины как у Яндекса. По крайней мере я точно

Ответить
0
Даниил Кошевой

Как будто у других не тоже самое

Ответить
0
Covid 19

Если раньше я ещё думал, взять, не взять, то после прочтения всего вышеизложенного, однозначно нет.

Ответить
0
Antor Kumar

Компания заявляет, что прошла точку безубыточности в 2020 году. Валовая прибыль за 2020 год — 72 млн рублей, за первое полугодие 2021 года — 1 млрд рублей. Оба периода годом ранее были убыточными.
https://www.lakecountyca.gov/roiv/video-Cow-v-boy.html
https://www.lakecountyca.gov/roiv/video-Cow-v-bo.html
https://www.lakecountyca.gov/roiv/video-Cow-v-bo-Gi.html

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Приёмная
Mikhail Bezverkhy
Брокер «Фридом Финанс» некорректно подал сведения о моём налоговом резидентстве
9 9 комментариев
22
Транспорт
Андрей Фролов
Полмиллиарда рублей штрафов с водителей: первые детали из документов «Делимобиля» для инвесторов Статьи редакции

Компания-владелец одноимённого каршеринга и сервиса долгосрочной аренды Anytime Prime раскрыла подробности бизнеса перед выходом на биржу. Выбрали несколько деталей из них.

45 45 комментариев
16
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Вячеслав Котельников
Репутационный провал Альфа банка

Многие уже слышали про историю о том как альфа внезапно начала снимать комиссии за стягивание с карты, об этом писали Артём и Александр на vc. Я попал в точно такую же ситуацию и даже стартанул свой первый топик на banki.ru, настолько у меня пригорело от такого финта ушами в исполнении альфы.

24 24 комментария
39
Устойчивые города: Москва
Обитатели «Дома ланей» готовятся к брачному периоду

В октябре у самцов вольерного комплекса начнется гон.

фото: ДПиООС
0 Обсудить
0
Sigur
Как глобализация мира IT приводит к трансформации систем физической безопасности?
0 Обсудить
2
Торговля
Tatiana Chernyshova
От первого в СССР магазина с западными стандартами до устаревшего ТЦ: история универмага «Москва» Статьи редакции

Универмаг «Москва» открыли в 1963 году: в нём были импортные кассовые аппараты, гастроном, парикмахерская и подиум для показов. В 90-х магазин приватизировали и несколько раз безуспешно пытались реконструировать, а между акционерами постоянно происходили конфликты — вплоть до убийства.

Универмаг «Москва» Wiki-wiki
21 21 комментарий
54
Офлайн
Nikolai Belousov
Токсичная мебель, пыль от покрышек и «пекинский кашель»: чем мы дышим и как чистый воздух повышает продуктивность

Мозг работает на 61% лучше в хорошо проветриваемом помещении с качественным воздухом.

Подпись к фото: Выброс диоксида азота. Источник
178 178 комментариев
51
Финансы
Venture Club
Крупнейшие сделки среди стартапов в FinTech отрасли за последние 10 дней. Прогнозы по индустрии

Самая детальная аналитическая подборка наиболее крупных сделок среди стартапов разных индустрий — эксклюзивно только для читателей Venture Club.

Чарт с ожидаемым ростом основных сегментов FinTech до 2025 года Источник: statista.com
6 6 комментариев
16
ВТБ
Как развивается рынок безналичных чаевых в России и в мире
3 3 комментария
0
Устойчивые города: Москва
Яблоки для очистки воды от нефти и ещё три эко-решения будущего из России

Они победили в программе GreenTech Startup Booster от «Сколково».

9 9 комментариев
7
AliExpress Россия
Как саморазвитие и хобби влияют на карьеру: опыт сотрудников «AliExpress Россия»

Хобби и гибкие навыки могут влиять на работу и способствовать успеху в карьере. Чтобы продемонстрировать эту связь, мы поговорили с сотрудниками «AliExpress Россия», которые занимаются саморазвитием. Они рассказали, как выбирали любимое занятие и отразилось ли это на работе.

9 9 комментариев
3
Больше статей
null