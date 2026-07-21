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Евгения Евсеева
Транспорт

Внуково станет совладельцем московского аэропорта Домодедово — РБК

Он купит 25% во владельце Домодедово за 16,5 млрд рублей.

Источник: Lori 
Источник: Lori 
  • Внуково выкупит 25% в ООО «Перспектива», «дочке» Шереметьево, которая в январе 2026 года приобрела Домодедово за 66 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники.
  • Сумма сделки — 16,5 млрд рублей. Для оплаты собираются использовать как собственные, так и заёмные средства. Один из кредиторов — «крупный госбанк».
  • Инвестор рассчитывает на окупаемость в течение десяти лет — но при условии реализации «оптимистичного сценария, при котором объём авиаперевозок и доходы аэропортов останутся на текущем уровне».
  • По словам источника издания, Внуково предложил выкуп доли ещё в январе 2026 года — несколько месяцев стороны вели переговоры. Другой собеседник назвал сделку «пактом о ненападении».
  • В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к структурам Домодедово и его владельцам. По версии истца, писали СМИ, группа компаний оказалась под иностранным контролем. В июне того же года суд удовлетворил иск о передаче аэропорта государству.
  • После этого аэропорт выставили на торги — в них участвовали Шереметьево и Внуково.
Полина Лааксо
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В июне 2025 года Домодедово передали в госсобственность.

Андрей Иванов. Источник фото: РБК

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