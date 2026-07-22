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Евгения Евсеева
Транспорт

Росавиация до 12 августа 2026 года запретила транзитные полёты через московский авиаузел — это коснётся самолётов, что пролетали его без посадки

Например, которые летали из Санкт-Петербурга в Сочи.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Росавиация выпустила уведомление, согласно которому полёты в границах московского авиаузла (район аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово) могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4900 м). Транзитные полёты запрещены.
  • Меры приняли для безопасности полётов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что изменения затронут самолёты, что пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Транзитных рейсов с пересадкой это не коснётся.
  • Ограничения затронут российских перевозчиков, которые выполняют рейсы с Северо-Запада на Юг России, а также азиатские авиакомпании, летающие в Европу через российское воздушное пространство, говорят в ассоциации. Речь, например, о полётах из Санкт-Петербурга в Сочи — теперь самолётам придётся облетать Москву.
  • Время полётов из-за облёта может вырасти примерно на пять минут, а в отдельных случаях — на 20-30 минут. В АТОР считают, что ограничения «не окажут существенного влияния на российских пассажиров».

#новости #росавиация #москва

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