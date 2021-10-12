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Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
До онлайн-встречи с ней:
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Nazigul Jusupova

«Яндекс» купил израильский сервис аренды электросамокатов Wind Статьи редакции

Собственный сервис аренды электросамокатов «Яндекса» работает только в Москве и Краснодаре.

  • «Яндекс» получит активы компании в Израиле — самокаты, программное обеспечение, собственное производство, а также исследовательский центр в Китае, пишет «Трушеринг».
  • Cотрудники Wind продолжат работать над сервисами в команде Yango в Израиле, которую возглавит бывший замгендиректора «Яндекса» Юваль Кейнан. Сумму сделки стороны не раскрыли.
  • Компания планирует провести ребрендинг и переименовать приложение Wind в Yango Wind. Аренда самокатов будет доступна и в Yango Wind, и в супераппе Yango.
  • У Wind 4500 самокатов, на которых совершается около 660 тысяч поездок в месяц, доля компании на рынке составляет порядка 40%, пишет «Трушеринг» со ссылкой на источники.
  • В Москве «Яндекс» запустил аренду самокатов в июле. После столицы компания запустила кикшеринг в Краснодаре.
Электросамокаты Wind Google

#новости #яндекс

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4 4 комментария
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Александр Дайверов

Когда в Питер?

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Алексей Никитенко

Завтра, на стендап пойдешь? ред.

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их там расчленят

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1
Mik Petrov

А что вуша мало ?

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