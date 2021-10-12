«Яндекс» купил израильский сервис аренды электросамокатов Wind Статьи редакции
Собственный сервис аренды электросамокатов «Яндекса» работает только в Москве и Краснодаре.
- «Яндекс» получит активы компании в Израиле — самокаты, программное обеспечение, собственное производство, а также исследовательский центр в Китае, пишет «Трушеринг».
- Cотрудники Wind продолжат работать над сервисами в команде Yango в Израиле, которую возглавит бывший замгендиректора «Яндекса» Юваль Кейнан. Сумму сделки стороны не раскрыли.
- Компания планирует провести ребрендинг и переименовать приложение Wind в Yango Wind. Аренда самокатов будет доступна и в Yango Wind, и в супераппе Yango.
- У Wind 4500 самокатов, на которых совершается около 660 тысяч поездок в месяц, доля компании на рынке составляет порядка 40%, пишет «Трушеринг» со ссылкой на источники.
- В Москве «Яндекс» запустил аренду самокатов в июле. После столицы компания запустила кикшеринг в Краснодаре.
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