LG компенсирует $1,9 млрд General Motors за отзыв электромобилей из-за риска возгорания аккумуляторов Статьи редакции
Компания отозвала больше 140 тысяч Chevrolet Bolt за два месяца.
- Компании достигли соглашения, по которому LG возместит $1,9 млрд из $2 млрд издержек.
- В июле и августе 2021 года General Motors отозвала 142 тысячи электромобилей Chevrolet Bolt из-за дефекта в аккумуляторах, которые производит LG.
- Инженерные и производственные подразделения компаний продолжат сотрудничество, чтобы ускорить разработку новых батарей. Ремонт выпущенных Chevrolet Bolt планируют начать в октябре, рассказал вице-президент GM по глобальным закупкам и цепочке поставок Шилпан Амин.
- Производство новых электромобилей приостановлено на неопределённый срок.
Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.
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И только «Сбер» сократил название «до того, как это стало мейнстримом».
Год назад на vc хайпанула моя первая статья про умного бота по поиску жилья HomeBro. Публикация привела к целой цепочке важнейших событий - от привлечения инвестиций до нахождения партнеров и сотрудников. Расскажу, что занятного случилось за этот год.
Начало в 20:00 по московскому времени.
«Лента Онлайн» — стартап в составе большой корпорации. Так о сервисе доставки федерального ритейлера говорит сама команда. Это сложноустроенный бизнес, успешная работа которого в равной степени зависит от стабильности ИТ-инфраструктуры и качества работы тысяч людей «в полях».
Рассказываем и показываем, как прошла офлайн конференция по международному digital-маркетингу.
Расскажу о неприятной истории, которая у меня случилась с Озоном. Пришел заказ по схеме FBS на дорогостоящий, крупногабаритный товар. Товар занимает одно место, хорошо собран, в стандартной, заводской упаковке.