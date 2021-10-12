Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Маша Цепелева

LG компенсирует $1,9 млрд General Motors за отзыв электромобилей из-за риска возгорания аккумуляторов Статьи редакции

Компания отозвала больше 140 тысяч Chevrolet Bolt за два месяца.

  • Компании достигли соглашения, по которому LG возместит $1,9 млрд из $2 млрд издержек.
  • В июле и августе 2021 года General Motors отозвала 142 тысячи электромобилей Chevrolet Bolt из-за дефекта в аккумуляторах, которые производит LG.
  • Инженерные и производственные подразделения компаний продолжат сотрудничество, чтобы ускорить разработку новых батарей. Ремонт выпущенных Chevrolet Bolt планируют начать в октябре, рассказал вице-президент GM по глобальным закупкам и цепочке поставок Шилпан Амин.
  • Производство новых электромобилей приостановлено на неопределённый срок.
Chevrolet Bolt Chevrolet

#новость #chevrolet #lg #generalmotors

919 просмотров
5 5 комментариев
2
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","lg","generalmotors","chevrolet"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 304675, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 12 Oct 2021 20:10:24 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Александр Наркутский

Небольшой косячок, чо

Ответить
0
Максим Степанов

Наверное это была вся серия, что покупателям? Bolt

Ответить
0

Комментарий удален

Комментарий удален

Кигхриль Vselensky
Ответить
0
Maksim Chibrik

Возместят. А могли забить Болт. А, ой.

Ответить
0
Ылытный ыксперт Ылытный ыксперт

Ну вот, позвонили из Вашингтона и нагнули Корейцев, думаете они что-то сами решит могут...

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Дизайн
Таня Боброва
Mail.ru Group переименовала группу в VK и обновила логотип Статьи редакции

Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.

Обновлённый логотип VK Скриншот vc.ru
300 300 комментариев
107
Kupibilet.ru
Виртуальный интерлайн - будущее travel-tech

Интервью с основателем KUPIBILET.RU

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Маша Цепелева
IKEA в России перевела свои магазины и три торговых центра «Мега» на энергию из возобновляемых источников Статьи редакции

Магазины будут обеспечиваться энергией от солнечных панелей, ветряных станций и биобойлеров.

58 58 комментариев
22
Офтоп
Лиана Липанова
Бренды устроили флешмоб в соцсетях после ребрендинга Mail.ru Group в VK: 2х2 стал 4, а «Т-Ж» — TJ Статьи редакции

И только «Сбер» сократил название «до того, как это стало мейнстримом».

Sports.ru ✔
Валерий Карпин принял решение переименоваться в VK

@sportsru
56 56 комментариев
91
Яндекс для бизнеса
Яндекс.Метрика упростила передачу данных электронной коммерции
0 Обсудить
1
Трибуна
Lev Klebanov
Куда мы улетели с пинка vc.ru. Любовь и ненависть риэлторов, запретные донаты, дружба народов и 160 тысяч пользователей

Год назад на vc хайпанула моя первая статья про умного бота по поиску жилья HomeBro. Публикация привела к целой цепочке важнейших событий - от привлечения инвестиций до нахождения партнеров и сотрудников. Расскажу, что занятного случилось за этот год.

Чуть более элитный лот за 500р.
75 75 комментариев
104
Техника
Маша Цепелева
Apple объявила дату второй осенней презентации — 18 октября Статьи редакции

Начало в 20:00 по московскому времени.

157 157 комментариев
32
Флант
«Мы летим в ракете, мы не пристегнуты, и нас штормит». Фудтех-сервис «Лента Онлайн» изнутри

«Лента Онлайн» — стартап в составе большой корпорации. Так о сервисе доставки федерального ритейлера говорит сама команда. Это сложноустроенный бизнес, успешная работа которого в равной степени зависит от стабильности ИТ-инфраструктуры и качества работы тысяч людей «в полях».

0 Обсудить
10
Приёмная
Teslak
VK украли логотип? Как ВКонтакте кидают авторов
5 5 комментариев
5
FBS
Globalize! для маркетологов: Итоги конференции от FBS

Рассказываем и показываем, как прошла офлайн конференция по международному digital-маркетингу.

0 Обсудить
2
Приёмная
David Voskanian
Ozon разбили дорогостоящий товар продавца и отказали в компенсации

Расскажу о неприятной истории, которая у меня случилась с Озоном. Пришел заказ по схеме FBS на дорогостоящий, крупногабаритный товар. Товар занимает одно место, хорошо собран, в стандартной, заводской упаковке.

20 20 комментариев
70
Больше статей
null