Кикшеринг Bird для борьбы с ездой по тротуару заставит самокаты включать «раздражающие» звуки Статьи редакции
Если не следовать указаниям, электросамокат остановится.
- Bird создал систему GPS на основе технологии компании U-blox, которая может определить местоположение электросамоката с «точностью до сантиметра», пишет The Verge. Именно благодаря ей можно определить, когда электросамокат съехал с тротуара, а когда едет по нему.
- Система использует данные спутниковых снимков или ГИС города. Сначала она измеряет городские достопримечательности и сравнивает их ориентиры со спутниковыми изображениями, чтобы определить смещения и вращения. С помощью полученных значений Bird обновляет зоны, в которых разрешена езда на электросамокате.
- Если пользователь проигнорирует указания и продолжит ехать по тротуару, электросамокат замедлится, а потом остановится.
- Так Bird хочет бороться с пользователями, которые катаются по тротуарам и иногда мешают людям — например, в инвалидных колясках.
- Решение на основе GPS проще и дешевле дорогих систем, работающих при помощи камер, отмечают в компании. Также это упростит поиск электросамокатов.
- Новые электросамокаты будут тестировать в Милуоки и Сан-Диего, а потом в Мадриде. По результатам теста будет принято решение о распространении технологии на другие рынки.
Согласен. Тот, кто принимает решение, и должен нести риск. Допустим, я хочу взять самокат и проехать по Садовому. Я или опасаюсь автомобилей вокруг и отказываюсь от этой затеи, либо готов проехать по проезжей части и рискнуть. Но я не имею права своим решением заставлять рискнуть пешеходов на тротуарах
Скорее всего, там RTK. Современные модули ublox его умеют использовать, да и интернет на этих самокатах (чтобы получать поправки к спутникам) тоже уже есть. Постоянно получать сантиметровую точность будет сложно из-за нестабильных спутниковых условий в городе, но 20-50 см большую часть времени - вполне реально. Такой точности должно хватить для описываемой задачи
Улучшит. Потоки надо разделять. Когда на одной полосе мамаши с колясками, самокаты, велосипеды и пешеходы, то это в любом случае хуже, чем предложенный вариант. В Северной Европе никому не приходит в голову ехать по тротуару на велосипеде, если рядом есть велодорога. На самокатах тоже уже в привычку входит
Если велополоса на дороге, так там не мамаши будут, а автомобили. И таки да - штрафовать.
А если модную велополосу нарисовали на тротуаре, то это велополосу треба стереть.
Ну и ещё специфическая проблема Москвы. Почему-то ребёнок коляска с ребенком должна по плиткам тыр, тыр, тыр делать, а велосипедисты по гладкому асфальту рассекать. Конечно на гладкий асфальт тянет.
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