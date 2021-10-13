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Транспорт
Nazigul Jusupova

Кикшеринг Bird для борьбы с ездой по тротуару заставит самокаты включать «раздражающие» звуки Статьи редакции

Если не следовать указаниям, электросамокат остановится.

  • Bird создал систему GPS на основе технологии компании U-blox, которая может определить местоположение электросамоката с «точностью до сантиметра», пишет The Verge. Именно благодаря ей можно определить, когда электросамокат съехал с тротуара, а когда едет по нему.
  • Система использует данные спутниковых снимков или ГИС города. Сначала она измеряет городские достопримечательности и сравнивает их ориентиры со спутниковыми изображениями, чтобы определить смещения и вращения. С помощью полученных значений Bird обновляет зоны, в которых разрешена езда на электросамокате.
  • Если пользователь проигнорирует указания и продолжит ехать по тротуару, электросамокат замедлится, а потом остановится.
  • Так Bird хочет бороться с пользователями, которые катаются по тротуарам и иногда мешают людям — например, в инвалидных колясках.
  • Решение на основе GPS проще и дешевле дорогих систем, работающих при помощи камер, отмечают в компании. Также это упростит поиск электросамокатов.
  • Новые электросамокаты будут тестировать в Милуоки и Сан-Диего, а потом в Мадриде. По результатам теста будет принято решение о распространении технологии на другие рынки.
Замедляет электросамокаты, если водитель мешает…
Чтобы защитить пешеходов и доказать властям, что электросамокаты безопасны, компания Link внедрила…
vc.ru

#новости #bird

1599 просмотров
29 29 комментариев
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3
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29 комментариев
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Клемент Бурдин

Нужно такую же систему во все машины ставить, чтобы некоторые гондоны даже не смели заезжать на тротуар.

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8
Артём А.

Решение на основе кирпичей на листочке на капоте проще и дешевле дорогих систем GPS, отмечает пользователь vc.ru

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2
Ecerything AtOnce

Хмм а что насчёт езды на самокатах по автомобильным дорогам, разве это безопасно? Для начала велодорожки сделать нужно 😕

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2
Сергей Маслюков

Там вообще нет безопасных вариантов: либо самокат 25км/ч против человека, либо железная коробка 60км/ч против самоката.

Как по мне пусть рискуют сами на дороге, а не создают риски на пешеходке

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8
Ivan Susanin

Согласен. Тот, кто принимает решение, и должен нести риск. Допустим, я хочу взять самокат и проехать по Садовому. Я или опасаюсь автомобилей вокруг и отказываюсь от этой затеи, либо готов проехать по проезжей части и рискнуть. Но я не имею права своим решением заставлять рискнуть пешеходов на тротуарах

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0
Gennadiy Khatuntsev

Для начала велодорожки сделать нужно

Всё уже сделано.

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3
Pavel Zhirnov

"Новые электросамокаты будут тестировать в Милуоки и Сан-Диего, а потом в Мадриде."
Не знаю как обстоят дела с велодорожками в этих городах, но рискну предположить, что всё хорошо:)

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2
Клемент Бурдин

Так это и не у нас тестируют.

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0
Максим Николаев

Подобными действиями они сами себе яму роют, и люди просто не будут пользоваться их услугами.

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3
Kot Wild

Люди будут,Россиянцы не будут

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–7
Игнат Смирнов

В Риме очень даже пользуются. При этом там даже велодорожек нет. Я сначала думал, что поседею так гонять и не буду, но через пару дней втянулся.

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0
Igor Novák

Так проще свой купить , чем оплачивать фашистский транспорт. ())

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2
Максим Николаев

У меня лично свой, катаюсь и радуюсь

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1
Артём А.

Спасибо деду и можешь повторить?

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0
Fedor Ko

То есть теперь они будут мешать пешеходам ещё и раздражающими звуками?

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2
Захаров Антон

Пусть лучше самокат нон-стопом ебашит "федеральное послание" Путина, что может быть веселей???

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2
Ivan Litvinov

Интересует сугубо технический момент: как? Как им удается такую точность обеспечивать?

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1
Макс Лакостов

Ещё не удаётся. Просто хотят. Какая точность, едешь по дороге, самокат издает неприличные звуки, за 15 рублей минута. Красота.

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0
Vladimir

Скорее всего, там RTK. Современные модули ublox его умеют использовать, да и интернет на этих самокатах (чтобы получать поправки к спутникам) тоже уже есть. Постоянно получать сантиметровую точность будет сложно из-за нестабильных спутниковых условий в городе, но 20-50 см большую часть времени - вполне реально. Такой точности должно хватить для описываемой задачи

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0
Ivan Susanin

Да, странно. Я думал, гражданские gps приемник на это неспособны в принципе

Ответить
0
vmp

Для Москвы есть способ проще. Обрабатываем данные с копеечного акселерометра. Если период вибрации, умноженный на скорость, составляет от 10 до 60 см, то можно сделать вывод, что самокат едет по плитке и колесо скачет по межплиточным стыкам. Значит, мы на тротуаре и надо бы сбросить скорость.

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1
Ксюшка Черкасова

блин, не подумайте, что я пессимист, но мне кажется это вряд ли улучшит статистику происшествий с электросамокатами(

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0
Антон Штадлер

Улучшит. Потоки надо разделять. Когда на одной полосе мамаши с колясками, самокаты, велосипеды и пешеходы, то это в любом случае хуже, чем предложенный вариант. В Северной Европе никому не приходит в голову ехать по тротуару на велосипеде, если рядом есть велодорога. На самокатах тоже уже в привычку входит

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1
Макс Лакостов

А можно мамаш с колясками и пешеходов штрафовать за нахождение на велополосе? Или если столкновение происходит на велодороге, то автоматом виноват пешеход, который там внезапно нарисовался?

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4
Антон Штадлер

Нужно штрафовать. Но это общие издержки отсутствия культуры. Везде так было, пока не сформировали сетку обособленной инфраструктуры. Невозможно сходу всем вложить в голову, что нельзя свободно гулять не только по проезжей части для машин

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0
Ян Зовём

Если велополоса на дороге, так там не мамаши будут, а автомобили. И таки да - штрафовать.

А если модную велополосу нарисовали на тротуаре, то это велополосу треба стереть.

Ну и ещё специфическая проблема Москвы. Почему-то ребёнок коляска с ребенком должна по плиткам тыр, тыр, тыр делать, а велосипедисты по гладкому асфальту рассекать. Конечно на гладкий асфальт тянет.

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0
Артём А.

Еще как улучшит
Камикадзе меньше будут сбивать людей, а автомудаки привыкнут что самохрустов на дороге много и лихачить надо меньше, чтобы не присесть на бутылку за сбитие такого хруста

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1
Roman Novikov

Не взлетит

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0
ნიკოლოზ კუკავა

Превосходная идея, только боюсь, что они просто по автомобильной дороге будут ездить, как в принципе они сейчас и делают

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0
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