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Транспорт
Маша Цепелева

Ford запустит программу «зарядных ангелов»: они будут ездить по станциям для электромобилей и проверять жалобы Статьи редакции

У компании нет собственных зарядных станций, сотрудники будут проверять устройства партнёров.

  • Специальные сотрудники Ford будут отслеживать жалобы в соцсетях и данные электромобилей, а потом выезжать для проверки станции и поиска неисправности, сообщает The Verge со ссылкой на гендиректора профильного подразделения компании Даррена Палмера.
  • «Ангелы» начнут работать до конца 2021 года, потому что Ford хочет проверить надёжность станций до выхода первого электрического пикапа F-150 Lightning в 2022 году.
  • У Ford нет собственных зарядных станций. Электромобили могут заряжаться по программе FordPass, которая объединяет более 13,5 тысячи станций других компаний
  • Крупнейшая сеть зарядных станций в США принадлежит Tesla, она включает более 25 тысяч устройств.

#новость #ford

492 просмотров
4 4 комментария
4
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Бизнес советы

Для России это не касается

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1
Yaroslav Gryaznov

Помогло ли вам это понять упоминание в статье, что речь идёт про США?
Или то что форд официально ушёл с ритейл рынка РФ?

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4
Хозяин
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1
Юрий Белоножкин

У Додо-пиццы подсмотрели систему тайных покупателей.

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0
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