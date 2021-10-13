Ford запустит программу «зарядных ангелов»: они будут ездить по станциям для электромобилей и проверять жалобы Статьи редакции
У компании нет собственных зарядных станций, сотрудники будут проверять устройства партнёров.
- Специальные сотрудники Ford будут отслеживать жалобы в соцсетях и данные электромобилей, а потом выезжать для проверки станции и поиска неисправности, сообщает The Verge со ссылкой на гендиректора профильного подразделения компании Даррена Палмера.
- «Ангелы» начнут работать до конца 2021 года, потому что Ford хочет проверить надёжность станций до выхода первого электрического пикапа F-150 Lightning в 2022 году.
- У Ford нет собственных зарядных станций. Электромобили могут заряжаться по программе FordPass, которая объединяет более 13,5 тысячи станций других компаний
- Крупнейшая сеть зарядных станций в США принадлежит Tesla, она включает более 25 тысяч устройств.
Также устройство можно будет использовать в качестве слухового аппарата.
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