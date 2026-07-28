Минпромторг добавил в список автомобилей для такси ещё шесть моделей — Jetour Dashing, Tenet T8 и другие

После обновления в перечне будет 36 моделей.Источник: Tenet Список локализованных автомобилей, допущенных для работы в такси, пополнят шесть моделей. На соответствующее распоряжение правительства обратило внимание Autonews.Речь идёт о Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8 (седан представили в июле 2026 года), Omoda C7 и Jeland J6. В начале июля 2026-го Минпромторг добавил в список автомобилей для такси ещё не вышедший на рынок «Атом». Он стал 30 моделью в перечне.Закон о локализации машин для такси вступил в силу 1 марта 2026 года, для некоторых российских регионов ввели отсрочку. Перечень допущенных к работе автомобилей обновляет и публикует Минпромторг.Ведомство отмечало, что требования закона распространяются на автомобили, включаемые в региональные реестры такси после даты его вступления в силу.#новости #такси