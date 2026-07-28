Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Приёмная
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Транспорт

Минпромторг добавил в список автомобилей для такси ещё шесть моделей — Jetour Dashing, Tenet T8 и другие

После обновления в перечне будет 36 моделей.

Источник: Tenet 
Источник: Tenet 
  • Список локализованных автомобилей, допущенных для работы в такси, пополнят шесть моделей. На соответствующее распоряжение правительства обратило внимание Autonews.
  • Речь идёт о Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8 (седан представили в июле 2026 года), Omoda C7 и Jeland J6. В начале июля 2026-го Минпромторг добавил в список автомобилей для такси ещё не вышедший на рынок «Атом». Он стал 30 моделью в перечне.
  • Закон о локализации машин для такси вступил в силу 1 марта 2026 года, для некоторых российских регионов ввели отсрочку. Перечень допущенных к работе автомобилей обновляет и публикует Минпромторг.
  • Ведомство отмечало, что требования закона распространяются на автомобили, включаемые в региональные реестры такси после даты его вступления в силу.

#новости #такси

6
1
1