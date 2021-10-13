Гендиректором S7 станет дочь основательницы компании Татьяна Филева Статьи редакции
Она занимает руководящие должности в S7 больше 10 лет.
- Татьяна Филева — акционер и член совета директоров компании, сообщает ТАСС со ссылкой на группу.
Новый гендиректор вступит в должность 18 октября 2021 года. Бывший глава компании Антон Ерёмин станет председателем совета директоров группы S7. Он работает в компании больше 20 лет.
Основательница S7 Наталья Филева разбилась на частном самолёте в Германии в 2019 году.
- S7 — вторая авиакомпания в России по объёму перевозок после «Аэрофлота». В июле 2022 года компания запустит лоукостер Citrus.
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