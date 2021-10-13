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Транспорт
Маша Цепелева

Гендиректором S7 станет дочь основательницы компании Татьяна Филева Статьи редакции

Она занимает руководящие должности в S7 больше 10 лет.

  • Татьяна Филева — акционер и член совета директоров компании, сообщает ТАСС со ссылкой на группу.

  • Новый гендиректор вступит в должность 18 октября 2021 года. Бывший глава компании Антон Ерёмин станет председателем совета директоров группы S7. Он работает в компании больше 20 лет.

  • Основательница S7 Наталья Филева разбилась на частном самолёте в Германии в 2019 году.

  • S7 — вторая авиакомпания в России по объёму перевозок после «Аэрофлота». В июле 2022 года компания запустит лоукостер Citrus.
Татьяна Филева Скриншот видео РБК

#новость #s7

2357 просмотров
21 21 комментарий
14
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21 комментарий
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KINCH

Таня, я холост

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19
Otabek Khamdamov

Кинч, будем друзьями

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2
Обратный ихтиандр

Таня, а я еще и красивый

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1
Мировой холод

Татьяна, я такой же как они, но у меня фюзеляж длиннее. ред.

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1
Обратный ихтиандр

Какой у тебя рост? ))

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0
Мировой холод

При чём здесь рост? Лучше бы спросили, сколько мой джамбо-джет может выполнить рейсов без отдыха членов экипажа и сколько всего за сутки.

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0
Михаил Б

Не думаю, что ее заинтересуют лоукостеры из комментариев на VC

Ответить
0
Johnny Vorony

У неё, кстати, есть сын 😌

Ответить
0
KINCH

У неё, кстати, есть сын 😌

Будет второй и третий. Будем растить будущих пилотов-космонавтов

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1
Termit Development

Я сын

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0
Chr Chr
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0
Farhad Sadykov

Успехов на новом посту!

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7
Evgeniy Zorin

Она и сама пилот, в 2017-м получила лицензию пилота в России

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7
Fred Han

Красивое...

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5
Termit Development

Хороший специалист, и компания у неё хорошая!

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4
Pavel Tarasov

Окей, согласовано.

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1
Дмитрий Беленов

У них самый запоминаемый ливрей)

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0

Комментарий удален

Dmitry No Name

Милашка 🥰

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0
Тимур Петров

Продам гараж.

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0
Дюша Метёлкин

Сочная милфа. Одобряю. #GirlPower

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0
Ирина Перова

Красивая, умная девушка.

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0
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