Кикшеринг lite запустил аренду электросамокатов на час Статьи редакции
После часа включится поминутная аренда.
- Активировать режим можно в приложении, его стоимость формируется исходя из стоимости минуты аренды, разблокировка бесплатная, рассказали vc.ru в компании.
- Как говорят в lite, часовая поездка по такому тарифу дешевле примерно на 35%, чем поминутная аренда. Например, час будет стоить 250 рублей, минута — 6 рублей, за час выйдет 360 рублей. Размер скидки меняется, отследить его можно в приложении.
Деньги списываются в момент начала поездки, по истечении часа тариф переходит в поминутную аренду. Чтобы продолжить поездку по тому же тарифу, нужно заново арендовать самокат.
Арендовать на час можно только самокаты с высоким уровнем заряда — чтобы его хватило на поездку. Тариф действует во всех городах присутствия сервиса — он работает в Москве, Сочи, а также Троицке и Димитровграде.
- Сервисы электросамокатов предлагают разные тарифы на поездки. Например, у lite есть поездки с бесплатным стартом от метро. В апреле Urent запустил тариф «до разрядки самоката» с фиксированной ценой аренды за весь период, в июне — подписку на электросамокаты с безлимитным количеством стартов, а в октябре — однодневные проездные. Подписка есть и у Whoosh.
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После часа включится поминутная аренда.
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