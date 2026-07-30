Рост цен на топливо привёл к увеличению продаж электромобилей — во втором квартале 2026 года они достигли рекордных показателей в 50 странах

Квартальные продажи электромобилей по всему миру превысили 5 млн единиц. Источник: EngadgetПродажи электромобилей и подключаемых гибридов во втором квартале 2026 года достигли рекордных показателей в 50 странах, включая Индию, Австралию, Бразилию и Южную Корею, пишет Engadget со ссылкой на отчёт Международного энергетического агентства (IEA). В каждой из четырёх этих стран за квартал продали более 100 тысяч электромобилей, показатели по остальным странам не приводят.Мировые продажи год к году выросли на 4% и составили свыше 5 млн электромобилей, рост относительно первого квартала 2026-го — 35%. IEA прогнозирует, что по итогам 2026 года продажи вырастут примерно на 10%, до 23 млн единиц, а на электромобили придётся 29% мировых продаж новых машин.Одной из главных причин роста продаж электромоблией в IEA называют топливный кризис, вызванный обострившимся в феврале 2026 года конфликтом на Ближнем Востоке. На дорожный транспорт приходится до половины мирового потребления нефти — рост стоимости топлива напрямую влияет на выбор покупателей в пользу электромобилей, отмечает Engadget.Главным бенефициаром увеличения продаж электромобилей остаются китайские производители. За первое полугодие 2026 года они экспортировали около 2,3 млн электромобилей — их доля в автомобильном экспорте Китая год к году выросла с 35% до 45%.#новости