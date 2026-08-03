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Таня Боброва
Транспорт

РЖД запустили сервис доставки багажа от «Сапсана» «в любую точку» Москвы

Стоимость услуги — от 490 рублей.

Источник: РЖД
Источник: РЖД
  • Заказать услугу можно в приложении «РЖД Медиа» — мультимедийного информационно-развлекательного бортового сервиса поезда «Сапсан», рассказали в компании. Нужно указать адрес и удобное время доставки.
  • Курьер встретит пассажира у вагона, заберёт вещи и доставит их по указанному адресу — «в любую точку» Москвы. По словам РЖД, багаж будет застрахован, а курьера и маршрут доставки можно отследить.
  • Стоимость услуги — 490 рублей для ручной клади и от 990 рублей для обычного и негабаритного багажа. Партнёров сервиса в компании не назвали.
  • В мае 2026 года РЖД рассказывали, что планируют до конца года протестировать сервис доставки багажа «от дома до вагона» с партнёрскими сервисами такси на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга. Детали не приводили.

#новости #ржд

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