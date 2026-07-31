Xiaomi представила два гибридных внедорожника под брендом SkyNomad — семиместный N90 Max за 299,9 тысячи юаней и пятиместный N70 Max за 259,9 тысячи юаней

Продажи начнутся в сентябре 2026 года. Источник здесь и далее: XiaomiКомпания анонсировала автомобильный суббренд Sky Nomad в начале июля 2026 года. Теперь представила две первые модели — N90 Max и N70 Max. Это последовательные гибриды — они оснащены электромотором и двигателем внутреннего сгорания (ДВС), но последний выступает только в качестве генератора энергии и не связан с колёсами напрямую.Стоимость SkyNomad N90 Max — 299,9 тысячи юаней (примерно 3,5 млн рублей по курсу ЦБ на 31 июля 2026 года). N70 Max — 259,9 тысячи юаней (около 3 млн рублей). При оформлении предзаказа нужно внести возвратный депозит в 1000 юаней (11,8 тысячи рублей). Старт продаж обоих внедорожников — в сентябре 2026 года.N90 Max разгоняется с нуля до 100 км/ч за 5,9 секунды, максимальная скорость — 190 км/ч. Внедорожник оснащён 1,5‑литровым ДВС мощностью 416 л.с., а также аккумулятором мощностью 76 кВт⋅ч. Запас хода на электротяге — до 464 км, суммарный — 1705 км.За 15 минут зарядки аккумулятор можно пополнить настолько, чтобы получить до 285 км дополнительного пробега, а зарядка с 20% до 80% занимает 18 минут, утверждают в компании.N70 Max также оснащён 1,5‑литровым двигателем и аккумулятором мощностью 76 кВт⋅ч. При этом запас хода на электротяге — 505 км. Общий не указывают. Дизайн у машин схожий, но N70 Max меньше.Внедорожник доступен в двух вариантах — с одним электромотором на задней оси мощностью 282 л.с. или с двумя электромоторами в полноприводной версии мощностью 416 л.с.Xiaomi представила свой первый электромобиль — пятиместный седан SU7 (speed ultra) и SU7 Max в декабре 2023 года. У модели также есть спортивная версия SU7 Ultra. В мае 2025-го компания показала электрический кроссовер YU7.К ноябрю 2025 года компания достигла установленной на год цели в 350 тысяч проданных машин. За четыре месяца 2026-го Xiaomi продала около 109 тысяч автомобилей — на 11% больше год к году.#новости #xiaomi