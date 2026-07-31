Tesla начала рассматривать продажу китайского бизнеса перед возможным слиянием со SpaceX — WSJ

Ещё один вариант — выделить его в отдельную компанию.Источник: WSJTesla изучает возможность продажи своего китайского бизнеса или выделения его в отдельную компанию в рамках подготовки к потенциальному слиянию со SpaceX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Среди возможных вариантов обсуждают создание независимой экспортной структуры для китайского завода Tesla, ограничение доступа китайских сотрудников к другим подразделениям Tesla и разделение внутренних компьютерных систем.При этом окончательное решение пока не принято, сроки возможного слияния Tesla и SpaceX и выделения китайского бизнеса первой тоже не называют.Главная причина — геополитические и регуляторные риски. SpaceX — крупный оборонный подрядчик правительства США. В 2025 году на госконтракты приходилось 20,9% процентов выручки компании, отмечает издание. Из-за этого потенциальное слияние Tesla и SpaceX вызовет «пристальное внимание» властей КНР.Глава Tesla Илон Маск «в последние годы» специально выстраивал бизнес так, чтобы между американским и китайским подразделениями можно было провести «чёткую границу», подчёркивают источники WSJ.Tesla принадлежит два завода в Китае, производящих электромобили и аккумуляторы. Также в Китае находится примерно 2 млн владельцев автомобилей Tesla — правительство страны может потребовать гарантий защиты их данных от доступа со стороны властей США.Кроме того, КНР остаётся вторым по величине рынком компании после США — в первом полугодии 2026 года на страну приходилось около 18% продаж Tesla.#новости #tesla