РЖД протестировали «робота-проводника» в «Сапсане»

Планы по масштабированию и детали об устройстве не раскрыли.Источник здесь и далее: РЖД Человекоподобный робот «Володя» совершил тестовую поездку на поезде №768, рассказали в РЖД. Среди его обязанностей, по словам компании, — встреча пассажиров на посадке, проверка документов и билетов, помощь в поиске места в поезде. Также «Володя» «провёл винную дегустацию в вагоне-бистро».Производителя робота, детали его работы и планы по масштабированию проекта в РЖД не раскрыли.О том, что компания может начать использовать роботов для помощи проводникам в поездах, в июне 2026 года писало ТАСС. Тогда в РЖД говорили, что протестировали решение в «Ласточке» без пассажиров, и отмечали: компания получает и изучает предложения о тестах от разных производителей.В 2024 году РЖД тестировали робособак на потенциально опасных участках железной дороги. В 2026-м рассказывали об использовании автономных роботов-уборщиков на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге, а также робота для уборки привокзальной площади и платформ.#редакция