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Транспорт
TJ

Беспилотные автомобили Waymo по неизвестной причине каждый день паркуются на тупиковой улице в Сан-Франциско Статьи редакции

Местные жители жалуются на шум и постоянные пробки — в некоторые дни приезжает до 50 машин.

Беспилотники Waymo Getty Images

Жители тупиковой улицы в Сан-Франциско пожаловались, что «каждые пять минут» рядом с их домами паркуются беспилотные автомобили Waymo материнской компании Google Alphabet. Иногда машины образуют пробки, сообщает KPIX.

Отрывок из репортажа KPIX

Местные говорят, что автомобили приезжают на 15-ю авеню днём и ночью, разворачиваются у тупика и уезжают. По их словам, как только исчезает одна машина, появляется другая. «Впервые я заметила автомобили ночью. Я проснулась от странного гула и подумала, что за окном моей спальни появился космический корабль. Теперь Waymo приезжают буквально каждые пять минут. В некоторые дни появляется до 50 машин», — рассказала Дженнифер Кинг.

Журналисты связались с Waymo. В компании не ответили, почему их автомобили приезжают на тупиковую улицу.

#новости #беспилотники #сша

1812 просмотров
15 15 комментариев
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15 комментариев
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Anton Oz

«Теперь Waymo приезжают буквально каждые пять минут. В некоторые дни появляется до 50 машин»
5 минут/машина x 50 машин/день = 250 минут/день
У некоторых людей 25 часов в сутках, у некоторых 250 минут. Время неоднородно, для одних оно тянется, для других стремительно течет.

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17
Сидор

Все просто: в этом тупике живет бывшая главного разраба ПО для автопилота Waymo.
Месть она такая. Бесплотная и беспилотная)) ред.

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15
anime_hater

У них там гнездо…..

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0
Алексей Дымов

В машине всегда были призраки, случайные сегменты кода, которые, скомпоновавшись вместе, образуют непредвиденные протоколы. Эти незапланированные свободные радикалы порождают вопросы о свободе воли, творчестве, и даже о том, что мы могли бы назвать душой. Почему некоторые роботы, оказавшись в темноте, тянутся к свету? Почему роботы, находясь на хранении в пустом помещении, стараются расположиться рядом друг с другом, а не по одиночке? Чем объясняется такое поведение? Случайные сегменты кода? Или это нечто большее? ред.

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14
Евгений Иванов

Читал про себя с интонацией из фильма ))

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1
Виталий Попов

Магнитная аномалия?)

Ответить
7
Рамиль Муфтеев

Все просто, у водителя-испытателя там жила любовница во время тестов он частенько заезжал к ней. А у неё была слабость к водителям-испытателям и повышенное либидо. ИИ мы в ответе за тех кого приручили.

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3
Артём Подгорный

Пойду посмотрю фильмы о Терминаторе)

Ответить
3
Александр Никитин

И что нам теперь делать с этой информацией?

Ответить
3
Бизнес советы

Это все алгоритмы, алгоритмы...

Ответить
1
Ravshan Akhmedov

Сделала бы платный заезд и поднимала бы бабла, чем жаловаться

Ответить
1
Vladimir Ponomarev

Хотят, чтобы их наконец-то оставили в покое.🤖 ред.

Ответить
0
Алексей Коньшин

Может это глюк алгоритма, что автомобили заезжают в тупик?

Ответить
0
Марк Тентьев

Юмористы на кодах))) Интересно какое время это ещё будет происходить

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0
Alex Lowen

Надо там по быстрому повесить знак, что парковка стоит ХХ$ в час, делать фото и рассылать счета.

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–1
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Местные жители жалуются на шум и постоянные пробки — в некоторые дни приезжает до 50 машин.

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