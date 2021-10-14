Беспилотные автомобили Waymo по неизвестной причине каждый день паркуются на тупиковой улице в Сан-Франциско Статьи редакции
Местные жители жалуются на шум и постоянные пробки — в некоторые дни приезжает до 50 машин.
Жители тупиковой улицы в Сан-Франциско пожаловались, что «каждые пять минут» рядом с их домами паркуются беспилотные автомобили Waymo материнской компании Google Alphabet. Иногда машины образуют пробки, сообщает KPIX.
Местные говорят, что автомобили приезжают на 15-ю авеню днём и ночью, разворачиваются у тупика и уезжают. По их словам, как только исчезает одна машина, появляется другая. «Впервые я заметила автомобили ночью. Я проснулась от странного гула и подумала, что за окном моей спальни появился космический корабль. Теперь Waymo приезжают буквально каждые пять минут. В некоторые дни появляется до 50 машин», — рассказала Дженнифер Кинг.
Журналисты связались с Waymo. В компании не ответили, почему их автомобили приезжают на тупиковую улицу.
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