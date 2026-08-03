Первый серийный импортозамещённый самолёт МС-21 совершил испытательный полёт

В ходе него проверили устойчивость и управляемость судна в разных конфигурациях и работу отечественных систем.Источник: Объединённая авиастроительная корпорацияСамолёт поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»).Полёт продолжался 83 минуты на высотах до 6000 метров и скоростях до 600 км/ч. В ходе него экипаж проверил устойчивость и управляемость судна в разных конфигурациях, а также работу отечественных систем. По словам лётчика-испытателя Романа Таскаева, самолёт «показал себя хорошо» и полностью выполнил полётное задание.Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков заявил, что импортозамещённый МС-21 завершил около половины программы сертификационных испытаний. До этого глава министерства Антон Алиханов говорил, что лётный сертификат самолёт может получить до конца 2027 года.Опытный образец МС-21 с сочетанием российских и иностранных систем испытывали в апреле 2025 года. Минпромторг также сообщал о проведении лётных испытаний в октябре 2025 года, но о полётах серийной версии самолёта до этого не объявляли.МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией «Яковлев». По данным «РИА Новостей», его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров. Дальность полёта в двухклассной компоновке с 175 пассажирами — до 3830 км.Серийное производство МС-21 планируют начать в 2026 году. До конца этого же года два среднемагистральных самолёта должны передать заказчикам. К 2030-му корпорация рассчитывает выйти на производство 36 машин в год.#новости #мс21