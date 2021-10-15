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Транспорт
Евгения Евсеева

Tesla запустила в Техасе новую систему страхования — сумма взноса будет зависеть от стиля вождения Статьи редакции

Чем безопаснее вождение, тем дешевле страховка.

16 16 комментариев
756 просмотров

Сервис уже работает, а водители могут подать заявку на расчёт стоимости страховки, пишет Electrek. Он доступен для всех автомобилей Model S, Model 3, Model X и Model Y, зарегистрированных в Техасе.

Устанавливать дополнительное оборудование не придётся, Tesla будет использовать для расчёта страховой выплаты данные автомобильных систем внутри машины.

Для оценки компания будет использовать «оценку безопасности», которую Tesla внедрила среди тестировщиков системы автономного управления Full Self-Driving в сентябре.

Она основана на пяти показателях — количество предупреждений о лобовом столкновении, количество резких торможений и «агрессивных» поворотов, принудительное отключение автопилота и небезопасное расстояние до движущейся впереди машины. Чем безопаснее стиль вождения, тем ниже сумма взносов.

По подсчётам компании, среднестатистический водитель сможет сэкономить с помощью новой системы расчёта от 20% до 40% взносов по сравнению с конкурентами. Набравшие высший балл — от 30% до 60%. В компании отметили, что метод подсчёта ещё тестируют и будут улучшать.

  • Tesla стала предлагать водителям собственную страховку Tesla Insurance в августе 2019 года в Калифорнии. В июле 2020 года Insider рассказал о планах компании использовать для расчёта страховки данные о стиле вождения.

#новость #tesla

16 16 комментариев
3
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16 комментариев
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Andrey Smalkov

Думаю, что на самом деле они реализуют это все в платформенном варианте. Т.е. сама тесла не будет конечно же заниматься страховками. А просто будет продавать риски страховым компаниям и контролировать процесс ) ред.

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3
Eugene Shorkin

страховые не владеют страховками, а являются просто брокерами. страховки и кредиты упаковываются в структурные продукты, рассчитываются риски, присуждается рейтинг и потом всё это превращается в инструмент для больших банков, которые размещают таким образом свой капитал.

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2
NotFop

Либо создадут свою страховую 😉

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0
KINCH

Она основана на пяти показателях — количество предупреждений о лобовом столкновении, количество резких торможений и «агрессивных» поворотов, принудительное отключение автопилота и небезопасное расстояние до движущейся впереди машины. Чем безопаснее стиль вождения, тем ниже сумма взносов.

Выехал на "трек-день" — повышенная страховка за быстрые разгоны и резкие торможения 🙄 Пукнул в машине — двойной налог на выхлопы 😥 Подрочил в машине — Тесла подала в суд на домогательства 😭 Отхуесосил Маска — самоуничтожение через 5.. 4... 3... 😂 ред.

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0
KINCH

До прочтения моего комментария нужно понимать, что я за безопасное вождение в городе и на трассах (город до 60 км/ч, трасса до 90-120 км/ч).

Но все эти подсчеты стоимости страховки от "навыков" человека попахивают обыкновенной "невидимой" сегрегацией, более того, с безопасностью вообще никак не связаны, а вот с необоснованной добавленной стоимостью связаны еще как. ред.

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1
Антон Штадлер

я за безопасное вождение в городе и на трассах (город до 60 км/ч)

😂

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1
KINCH

😂

Вашу позицию "смех без причины — признак дурачины" мы поняли 😉 ред.

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1
Михаил Похеров

Это социальный рейтинг через теслы

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0
Николай Глущенко

Что значит необоснованной? Они предлагают цены ниже чем у конкурентов. Не устраивает - проходишь мимо) И навскидку корелляция между стилем вождения и частотой аварий вполне себе очевидная.

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0
KINCH

Потому что (по секрету), минимальная стоимость страховки останется на том же уровне, а для тех, кто любит тормозить чуть быстрее, чем остальные, страховка будет стоить дороже, а статистика уровня "правильного" торможения будет недоступной.

Не устраивает - проходишь мимо)

Николай, с такими аргументами проходите мимо лучше вы 😉 Это самое глупое понимание работы процессов социума. Евреи в лагерях, видимо, тоже мимо пройти не смогли.

И навскидку корелляция между стилем вождения и частотой аварий вполне себе очевидная.

Не очевидная. Кто-то любит чуть быстрее стартовать со светофора, а кто-то чуть быстрее тормозить. Вы статистикой "правильного" торможения не владеете, так за что "топите"? за то, с чем вообще не знакомы? Странные у вас рассуждения 😐

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0
Александр Кузнецов

Хорошая, адекватная идея. Главное, чтобы подсчёты были не как у Яндекс Драйва.

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0
Darth Revan

Классная идея. Но интересно на сколько скоро данные о вождение появиться у полиции

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0
user_90123129312

Года так 4-5 назад, страховые компании уже присылали трекеры, что к OBD подключались и можно было получить скидку. На сайте я мог увидеть, что я ездил порой по 100 миль/ч, но полиция никакого письма счастья не присылала.

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0
Pogudo IT

Правильно решение. Пусть лихачи расчехляются, а обычные водители экономят.

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0
Собственный супер_стар

У нас есть такая страховка для всех. Устанавливаешь апп и они считают, потом дают тариф. Даже теслу не нужно для этого покупать... https://www.undo.app/bilforsikring-kor ред.

Billig bilforsikring? KØR dig til en billigere…
Kør med Undo er den første bilforsikring i Danmark, der bruger sensordata fra din telefon til at…
www.undo.app
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0
Владимир Шестаков

Чего у Tesla не отнять, так это экстравагантности. Если действительно будет так как заявлено, конечно

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0
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