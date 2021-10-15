Tesla запустила в Техасе новую систему страхования — сумма взноса будет зависеть от стиля вождения Статьи редакции
Чем безопаснее вождение, тем дешевле страховка.
Сервис уже работает, а водители могут подать заявку на расчёт стоимости страховки, пишет Electrek. Он доступен для всех автомобилей Model S, Model 3, Model X и Model Y, зарегистрированных в Техасе.
Устанавливать дополнительное оборудование не придётся, Tesla будет использовать для расчёта страховой выплаты данные автомобильных систем внутри машины.
Для оценки компания будет использовать «оценку безопасности», которую Tesla внедрила среди тестировщиков системы автономного управления Full Self-Driving в сентябре.
Она основана на пяти показателях — количество предупреждений о лобовом столкновении, количество резких торможений и «агрессивных» поворотов, принудительное отключение автопилота и небезопасное расстояние до движущейся впереди машины. Чем безопаснее стиль вождения, тем ниже сумма взносов.
По подсчётам компании, среднестатистический водитель сможет сэкономить с помощью новой системы расчёта от 20% до 40% взносов по сравнению с конкурентами. Набравшие высший балл — от 30% до 60%. В компании отметили, что метод подсчёта ещё тестируют и будут улучшать.
Она основана на пяти показателях — количество предупреждений о лобовом столкновении, количество резких торможений и «агрессивных» поворотов, принудительное отключение автопилота и небезопасное расстояние до движущейся впереди машины. Чем безопаснее стиль вождения, тем ниже сумма взносов.
Выехал на "трек-день" — повышенная страховка за быстрые разгоны и резкие торможения 🙄 Пукнул в машине — двойной налог на выхлопы 😥 Подрочил в машине — Тесла подала в суд на домогательства 😭 Отхуесосил Маска — самоуничтожение через 5.. 4... 3... 😂 ред.
До прочтения моего комментария нужно понимать, что я за безопасное вождение в городе и на трассах (город до 60 км/ч, трасса до 90-120 км/ч).
Но все эти подсчеты стоимости страховки от "навыков" человека попахивают обыкновенной "невидимой" сегрегацией, более того, с безопасностью вообще никак не связаны, а вот с необоснованной добавленной стоимостью связаны еще как. ред.
Потому что (по секрету), минимальная стоимость страховки останется на том же уровне, а для тех, кто любит тормозить чуть быстрее, чем остальные, страховка будет стоить дороже, а статистика уровня "правильного" торможения будет недоступной.
Не устраивает - проходишь мимо)
Николай, с такими аргументами проходите мимо лучше вы 😉 Это самое глупое понимание работы процессов социума. Евреи в лагерях, видимо, тоже мимо пройти не смогли.
И навскидку корелляция между стилем вождения и частотой аварий вполне себе очевидная.
Не очевидная. Кто-то любит чуть быстрее стартовать со светофора, а кто-то чуть быстрее тормозить. Вы статистикой "правильного" торможения не владеете, так за что "топите"? за то, с чем вообще не знакомы? Странные у вас рассуждения 😐
У нас есть такая страховка для всех. Устанавливаешь апп и они считают, потом дают тариф. Даже теслу не нужно для этого покупать... https://www.undo.app/bilforsikring-kor ред.
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