В МВД и Минтрансе разработали ПДД для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности Статьи редакции
Россияне смогут ездить на скорости до 25 км/ч при весе устройств не более 35 килограммов.
МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения для электросамокатов и других СИМ (средства индивидуальной мобильности). Ведомства предлагают ограничить максимальную скорость до 25 км/ч, массу устройств до 35 килограммов, а также ввести возрастные ограничения. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое попало в распоряжение РИА «Новости».
По задумке авторов документа, дети до семи лет смогут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах.
Граждане старше 14 лет смогут ездить на электросамокатах, гироскутерах и другом персональном транспорте по обочине или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек. На дороге можно будет разгоняться до 60 км/ч.
При этом СИМ запретят обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Водители электросамокатов и гироскутеров должны будут руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.
В 2019 году Минтранс уже готовил поправки в ПДД для узаконивания СИМ — до сих пор их приравнивают к пешеходам. Тогда ведомство предлагало включить в список средств ещё и транспорт на мускульной энергии человека, в том числе роликовые коньки и обычные самокаты.
Такое многие говорят. Только почему-то забывают об одной разнице. На веле нужно попотеть самому. А на этих пиздоблядских самокатах только рычаг нажать и ты полетел.
Ну и почему-то с велосипедами такой массы негативных историй не было. Разве что под авто попадали, но это немного иное, я именно про пешеходов.
Поясните пожалуйста, а какое движение и куда началось. Я думаю эти "решения" стоили нам миллионов 100 зарплат чиновников на время их работы. Что они изменили и как это все (и кто) будет контролировать?)
С учетом того что сейчас у любого прокатного сервиса и так это все есть и ничего не меняется в принципе)
Кляты электросамокатасты. По всему городу их бдсм-приспособления валяются. На тратуарах мешаются, и не поймёшь, умеет оператор ездить или нет (нет). Сейчас и для велосипедистов правила пропишут под шумок из-за них.
Самокат на моторе. Убрать их с тратуаров нужно. Пусть по дорогам ездят и самостоятельно уменьшают популяцию вида. ред.
1.На дороге почти ничего не изменилось( дуалтронов за 300к прущих под не так много) 2.Кто будет ловить на пешеходках самокатчиков с радаром? 3.Почему бы просто не разделить самокаты по максимальной ограниченной скорости вести примерный реестр моделей, да можно поменять контролер мотор, но это хоть как то припугнет владелецев .PS сам катаю как ебнутый зимой по тротуарам, но перед пешеходами/возможными местами их появления всегда сбавляю минимум до 20, пока без жертв
В Польше уже действуют куча ограничений касательно езды на электросамокатах. Не знаю всех подробностей и тонкостей, но знакомый уже успел получить штраф, за то что пьяным пытался арендовать самокат. Он даже не успел на нем проехаться, как его заприметили менты и влепили штраф а 300 злотых (5к рубасов) 🥴
До 25 км/ч по тротуару - ну такое себе 🙃 По вело дорожке еще хрен с ним, но где нибудь в центре на Мясницкой на этой скорости точно можно покалечить людей.
Был свидетелем подобного почти ДТП. Выходил из кофейни на Лубянской площади и там школьник на примерно такой скорости чуть не влетел в тетку. Хорошо та успела отскочить, а парень в результате упал с самоката, но происходило все довольно быстро. ред.
Вы выставляете это так, будто все электросамокатчики прямо так желают в кого-нибудь влететь, ага. Люди не дебилы, в скоплениях людей притормаживают и либо на низкой скорости проезжают, либо спешиваются и аккуратно обходят. У кикшеринга и вовсе в зонах с большим количеством пешеходов стоит ограничение скорости.
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Уже 2 недели ищу время на данный пост, но каждый раз банк чувствует и мешает это сделать – то в приложение не пускает, то в личный кабинет)))
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Россияне смогут ездить на скорости до 25 км/ч при весе устройств не более 35 килограммов.