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Транспорт
TJ

В МВД и Минтрансе разработали ПДД для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности Статьи редакции

Россияне смогут ездить на скорости до 25 км/ч при весе устройств не более 35 килограммов.

МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения для электросамокатов и других СИМ (средства индивидуальной мобильности). Ведомства предлагают ограничить максимальную скорость до 25 км/ч, массу устройств до 35 килограммов, а также ввести возрастные ограничения. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое попало в распоряжение РИА «Новости».

По задумке авторов документа, дети до семи лет смогут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах.

Граждане старше 14 лет смогут ездить на электросамокатах, гироскутерах и другом персональном транспорте по обочине или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек. На дороге можно будет разгоняться до 60 км/ч.

При этом СИМ запретят обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Водители электросамокатов и гироскутеров должны будут руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

В 2019 году Минтранс уже готовил поправки в ПДД для узаконивания СИМ — до сих пор их приравнивают к пешеходам. Тогда ведомство предлагало включить в список средств ещё и транспорт на мускульной энергии человека, в том числе роликовые коньки и обычные самокаты.

#новости #электросамокаты

1454 просмотров
34 34 комментария
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34 комментария
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Andrey Smalkov

Сейчас все +/- так и есть ) прокатные вообще не разгоняются больше 20 км/ч. Это не мешает идиотам въезжать в людей )

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8
Дмитрий Кораблёв

законодательная база появилась, теперь суды могут однозначно "судить", потому сто сейчас полный хаос с этим..

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1
ЯжПрограммист

Так идиотам и на велосипеде въехать ничего не стоит, а разогнать вел при желании можно нормально.

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–1
Ленинский вентилятор

Такое многие говорят. Только почему-то забывают об одной разнице. На веле нужно попотеть самому. А на этих пиздоблядских самокатах только рычаг нажать и ты полетел.

Ну и почему-то с велосипедами такой массы негативных историй не было. Разве что под авто попадали, но это немного иное, я именно про пешеходов.

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1
Aleks Ander

Так вел всегда считался транспортным средством. В СССР на него какое-то время даже ВУ нужно было получать.

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0
Петербургский завод

Ну вот хоть какое-то движение началось

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4
Philip Poteryahin

Поясните пожалуйста, а какое движение и куда началось. Я думаю эти "решения" стоили нам миллионов 100 зарплат чиновников на время их работы. Что они изменили и как это все (и кто) будет контролировать?)
С учетом того что сейчас у любого прокатного сервиса и так это все есть и ничего не меняется в принципе)

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0
Иван Шеметов

Я думаю эти "решения" стоили нам миллионов 100 зарплат чиновников на время их работы.

То есть лучше бы они не работали?

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0
Philip Poteryahin

То есть лучше бы они интеллектуальные светофоры внедряли с коррупцией боролись и отношение рядового полицейского к народу меняли (можно было даже в Грузию слетать для обмена опытом, вина попить)))

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–2
ЯжПрограммист

Алексей Анатольевич, перелогиньтесь.

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0
Andrew Ulanov

Интересно, как же это будет отслеживаться😅

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3
Gregory Skidan

На дорогах можно будет разгоняться до 60км/ч...
А что изменится то?

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2
Степан Фадеев

Зашибись. В том же Питере тротуары такие узкие, что два человека разойтись не могут. Они ещё туда самокаты загоняют. Типичный закон от МВД.

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1
Zhenya Ptichnikov

Так это же только для детей. Сейчас для велосипедов те же правила действуют - дети в сопровождении взрослых только по тротуару или велопешеходным дорожкам могут ездить. Глобально ничего не меняется, просто СИМ вытаскивают из серой зоны в отдельную категорию.

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0
Сан Ев

"по обочине или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек."
Ну то есть ничего не поменяется.

Интересно, сколько необходимо смертельных случаев, чтобы отменили нештрафуемый порог для автомобилей.

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–1
Владимир Школьник

ГАИ будет стоять с радарами и мерить скорость самокатов? Но вообще тема хорошая

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1
Denis Nichik

То есть люди ждали, что будет каким-то образом ограничено количество самокатов на тротуарах, а в изменениях по сути запрет ехать «не по тротуару», так как если есть тротуар, то по дороге уже нельзя. Норм)

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1
Игорь Мазаев

Кляты электросамокатасты. По всему городу их бдсм-приспособления валяются. На тратуарах мешаются, и не поймёшь, умеет оператор ездить или нет (нет). Сейчас и для велосипедистов правила пропишут под шумок из-за них.

Самокат на моторе. Убрать их с тратуаров нужно. Пусть по дорогам ездят и самостоятельно уменьшают популяцию вида. ред.

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–3
Никита Портнягин

1.На дороге почти ничего не изменилось( дуалтронов за 300к прущих под не так много) 2.Кто будет ловить на пешеходках самокатчиков с радаром? 3.Почему бы просто не разделить самокаты по максимальной ограниченной скорости вести примерный реестр моделей, да можно поменять контролер мотор, но это хоть как то припугнет владелецев .PS сам катаю как ебнутый зимой по тротуарам, но перед пешеходами/возможными местами их появления всегда сбавляю минимум до 20, пока без жертв

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–1
Andrey Smalkov

Слово «пока» смущает )

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1
Zhenya Ptichnikov

Ограничение скорости введено для кикшеринга. Сейчас то они должны сами договариваться с местными властям о ограничении скорости, а тут будет на федеральном уровне установлено.

Ответить
0
Игорь Крафт

Даёшь новую категорию в правах, штрафы, номера и постановку на учет для Самокатов и людей?!?!?! 🤣🤣🤣 Тихо тихо подводят нас к этому ...

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0
Игорь Мазаев

Категория "П". Пусть ставят, чо. Самокат с мотором и является средством передвижения, представляющим повышенную опасность, как для управлятора, так и для пешеходов.

Ответить
0
Gregory Skidan

Современный электросамокат уже мало чем отличается от мотороллера... Категория M уже существует и будет рада принять новый вид транспорта

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0
Александр Борродач

С учетом нештрафуемых 20 км/ч получается 45 км/ч. Пойду куплю себе электросамокат прямо сейчас, пока в них нет программного ограничителя.

Интересно, на 4PDA будут кастомы для самокатов?

Ответить
0
Vyacheslav Teplyakov

Так есть же.

Ответить
0
Дмитрий Кораблёв

разве для самокатов работает нештрафкемый порог?)

Ответить
0
Сергей Багрецов

Представляю какой дурдом начнется, когда станет доступным летательный ранец. :D

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0
Arthur Ilin

В Польше уже действуют куча ограничений касательно езды на электросамокатах. Не знаю всех подробностей и тонкостей, но знакомый уже успел получить штраф, за то что пьяным пытался арендовать самокат. Он даже не успел на нем проехаться, как его заприметили менты и влепили штраф а 300 злотых (5к рубасов) 🥴

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0
Константин Шукалов

До 25 км/ч по тротуару - ну такое себе 🙃 По вело дорожке еще хрен с ним, но где нибудь в центре на Мясницкой на этой скорости точно можно покалечить людей.

Был свидетелем подобного почти ДТП. Выходил из кофейни на Лубянской площади и там школьник на примерно такой скорости чуть не влетел в тетку. Хорошо та успела отскочить, а парень в результате упал с самоката, но происходило все довольно быстро. ред.

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–1
Дмитрий Кораблёв

так и чего? Это правилами не остановить дебилов, к сожалению. Только велодорожки, разделение трафика может помочь, но это нереально в данный момент в большинстве городов.

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0
Zhenya Ptichnikov

Вы выставляете это так, будто все электросамокатчики прямо так желают в кого-нибудь влететь, ага. Люди не дебилы, в скоплениях людей притормаживают и либо на низкой скорости проезжают, либо спешиваются и аккуратно обходят. У кикшеринга и вовсе в зонах с большим количеством пешеходов стоит ограничение скорости.

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0
Алексей Витаурин

Почему бы просто не запретить в РФ производство, импорт, продажу и хранение электросамокатов.

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–3
Andrey Smalkov

Потому что у нас всё-таки пока не Северная Корея )

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0
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Россияне смогут ездить на скорости до 25 км/ч при весе устройств не более 35 килограммов.

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